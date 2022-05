Wer darf rein und wer nicht? Menschen stehen an der Tür des Clubs "Kitkat" in Mitte an. Foto: dpa/Paul Zinken

Wie kann eine soli­da­ri­sche, eman­zi­pa­to­ri­sche Club­kul­tur aus­se­hen? Wie lässt sich der Kampf gegen Gen­tri­fi­zie­rung mit der För­de­rung von Clubs ver­bin­den? Und inwie­weit soll­te die Poli­tik dabei ein­grei­fen? Unter dem Titel »Wem gehört die Nacht?« dis­ku­tier­ten Vertreter*innen der Club­kul­tur die­se Fra­gen am Mon­tag­abend im Club »About Blank« am Ost­kreuz. Ein­ge­la­den hat­te Niklas Schen­ker, Spre­cher für Club­kul­tur der Ber­li­ner Linksfraktion.

Die Ber­li­ner Club­land­schaft ist weit über die Gren­zen der Haupt­stadt hin­aus bekannt. Mit fast 10.000 Beschäf­ti­gen und einem jähr­li­chen Umsatz von über 200 Mil­lio­nen Euro ist sie auch wirt­schaft­lich nicht weg­zu­den­ken. Den­noch fällt die Unter­stüt­zung der Poli­tik tra­di­tio­nell zurück­hal­tend aus. »Hoch­kul­tur wie die Oper wird ohne Ende geför­dert, etli­che ande­re Kul­tur­in­sti­tu­tio­nen, die für vie­le wich­ti­ge Orte sind und mas­sen­haft besucht wer­den, erfah­ren jedoch nicht annä­hernd die Aner­ken­nung«, bemän­gelt Schenker.

Und auch die fort­schrei­ten­de Gen­tri­fi­zie­rung macht vor dem Nacht­le­ben nicht Halt. »Club­ster­ben« ist seit lan­gem ein geläu­fi­ger Begriff. Zuneh­mend wer­den selbst gro­ße Insti­tu­tio­nen in Rand­be­zir­ke ver­drängt. Gleich­zei­tig kämpft man mit inter­nen Pro­blem: Fäl­le, wie der zuletzt viral gegan­ge­ne Vor­wurf von Nicho­las Rose, der an der Tür des »Revier Süd­ost« Ras­sis­mus und Queer­feind­lich­keit erfuhr, zei­gen immer wie­der auf, dass sich mar­gi­na­li­sier­te Men­schen auch in den ver­meint­li­chen Frei­räu­men der Club­land­schaft nicht sicher füh­len können.

Auf der Büh­ne im »About Blank« dis­ku­tiert Schen­ker mit Mar­cel Weber von der Ber­li­ner Club­com­mis­si­on, Cla­ra vom Kol­lek­tiv des Clubs Men­schmei­er, Jen, der in dem quee­ren Club »Schwuz« an der Tür arbei­tet, und Eli Michiel ali­as DJ Senu vom Par­ty­kol­lek­tiv »Slic Unit«, das es sich zum Auf­trag gemacht hat, Per­spek­ti­ven von Schwar­zen Men­schen und Peop­le of Color im Nacht­le­ben zu stärken.

Mode­ra­to­rin Julia Lorenz, Redak­teu­rin beim Maga­zin »tip Ber­lin«, stellt zuerst die Fra­ge nach Sen­si­bi­li­tät und Soli­da­ri­tät inner­halb der Clubs. »Wie viel Aus­schluss braucht oder ver­trägt das Nacht­le­ben?«, will sie wis­sen. »So viel wie nötig und so wenig wie mög­lich«, fin­det Mar­cel Weber. Das Panel ist sich größ­ten­teils einig dar­in, Clubs so inklu­siv es geht gestal­ten zu wol­len. Aus­ge­schlos­sen wer­den soll­ten Men­schen nur dann, wenn dafür dras­ti­sche Grün­de vor­lie­gen. Lei­der lie­gen, gera­de an der Tür, »Men­schen­kennt­nis und Vor­ur­teil nah bei­ein­an­der«, meint Jen, die selbst am Ein­lass des »Schwuz« arbei­tet. Dis­kri­mi­nie­rungs­sen­si­bel zu arbei­ten sei daher ein ste­ti­ger Prozess.

Hier sei­en in der Pan­de­mie jedoch gro­ße Fort­schrit­te gemacht wor­den. Auch ange­trie­ben durch die wach­sen­de Black-Lives-Mat­ter-Bewe­gung im Jahr 2020 habe man wäh­rend der coro­na-beding­ten Schlie­ßun­gen Zeit für Selbst­re­fle­xi­on gehabt. Awa­ren­ess­kon­zep­te, die ein mög­lichst soli­da­ri­sches und siche­res Feie­r­erleb­nis schaf­fen sol­len, fin­den unter Veranstalter*innen zuneh­mend grö­ße­re Reso­nanz. Nun gel­te es zu schau­en, »ob sich die­ses Bewusst­sein lang­fris­tig auch auf das Fei­er­pu­bli­kum aus­wirkt«, sagt Eli Michiel.

Auch die Finan­zie­rung ist für vie­le Clubs eine Her­aus­for­de­rung. Staat­li­che För­de­rung könn­te eine lang­fris­ti­ge Lösung sein. Aus DJ-Per­spek­ti­ve, erklärt Michiel, sei­en geför­der­te Ver­an­stal­tun­gen im Grun­de die ein­zi­gen Gigs, bei denen sie ange­mes­sen ver­die­ne. Auch das »Men­schmei­er« zah­le bes­se­re Gagen, seit es im Zuge der Pan­de­mie geför­dert wird, erklärt Cla­ra. Trotz­dem sei­en staat­li­che Sub­ven­tio­nen und För­de­run­gen aus Club­per­spek­ti­ve schwie­rig, da sie den Frei­raum der Veranstalter*innen gefähr­den könn­ten. Eigent­lich habe das Men­schmei­er-Kol­lek­tiv »natür­lich nie mit dem Staat zusam­men­ar­bei­ten« wol­len, so Clara.

Niklas Schen­ker fin­det, dass es Clubs auf poli­ti­scher Ebe­ne an Aner­ken­nung feh­le. 2019 ging von Ber­lin eine Bun­des­rats­in­itia­ti­ve aus, die Clubs als Kul­tur­ein­rich­tun­gen aner­ken­nen will. Damit wür­den sich vor allem die bau­pla­nungs­recht­li­chen Kate­go­rien ändern und Clubs könn­ten bes­ser geschützt wer­den. Auf Bun­des­ebe­ne steht die Umset­zung jedoch noch aus.

Inso­fern müs­sen Clubs auch gegen die drän­gen­de Gen­tri­fi­zie­rung ver­tei­digt wer­den. »Eine sinn­vol­le Ent­schei­dung wäre schon mal, kei­ne neue Auto­bahn mit­ten durch die Stadt zu bau­en«, bemerkt Mar­cel Weber von der Club­com­mis­si­on. Damit bezieht er sich auf den geplan­ten Aus­bau der A100, der das »About Blank« wei­chen müss­te. Doch auch klein­tei­li­ge­re Maß­nah­men wer­den dis­ku­tiert: Niklas Schen­ker schlägt etwa vor, Lärm­schutz­maß­nah­men von den­je­ni­gen finan­zie­ren zu las­sen, die neue Woh­nun­gen neben einem Club bau­en wol­len. Wich­tig sei auch die per­sön­li­che Begeg­nung mit Anwohner*innen. So arbei­tet das »Schwuz« eng mit dem benach­bar­ten Senio­ren­heim zusam­men. Niklas Schen­ker ver­spricht, sich in sei­ner Amts­zeit sowohl für die Stär­kung von Clubs als auch für den gemein­sa­men Kampf gegen Gen­tri­fi­zie­rung einzusetzen.