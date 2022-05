Plakat für Wahlkampf-Auftritt von Bernie Sanders für Summer Lee Foto: twitter.com/SummerForPA

Das Impe­ri­um schlägt zurück, so könn­te man die poli­ti­sche Situa­ti­on bei den US-Demo­kra­ten vor den Zwi­schen­wah­len im Novem­ber unter Rück­griff auf den berühm­ten Star-Wars-Film­ti­tel beschrei­ben. Oder genau­er gesagt das Kapi­tal – und die Isra­el-Lob­by. In Gestalt meh­re­rer soge­nann­ter Super Pacs – Lob­by­grup­pen mit «dunk­lem Geld», des­sen Her­kunft nicht offen­ge­legt wer­den muss – flu­ten mäch­ti­ge Grup­pen wie Demo­cra­tic Majo­ri­ty For Isra­el (DMFI) gera­de die Demo­kra­ten-Vor­wah­len in einem Dut­zend Kon­gress­wahl­be­zir­ken im gan­zen Land mit Mil­lio­nen Dol­lar. Sie unter­stüt­zen nicht-lin­ke Demo­kra­ten­kan­di­da­ten und schal­ten Fern­seh­an­zei­gen gegen pro­gres­si­ve Demo­kra­ten, um die­sen einen Vor­wahl­ge­winn und den anschlie­ßen­den recht siche­ren Ein­zug in den US-Kon­gress zu ver­weh­ren und so eine Stär­kung des lin­ken Flü­gels zu ver­hin­dern.

Das Kon­zept wur­de bei einer Nach­wahl in einem Wahl­kreis in Ohio erprobt, wo Nina Tur­ner, die ehe­ma­li­ge Wahl­kampf­lei­te­rin von Ber­nie San­ders, ihren Umfra­gen­vor­sprung und dann die Vor­wahl in einem «tief­blau­en» Wahl­kreis um Cleve­land ver­lor, der bei Wah­len zu 80 Pro­zent für die Demo­kra­ten stimmt. DMFI und ande­re Super Pacs schal­te­ten Anzei­gen, in der Tur­ner als illoy­al zu Prä­si­dent Biden dar­ge­stellt wur­de. Die meis­ten der DMFI-Anzei­gen hat­ten nichts mit Isra­el zu tun, trotz der Tat­sa­che, dass Tur­ner sich pro-paläs­ti­nen­sisch geäu­ßert hat­te. Beob­ach­ter gehen des­we­gen davon aus, dass Groß­spen­der aus der Indus­trie DMFI auch als Vehi­kel nutz­ten, um eine lin­ke Demo­kra­tin, die sich für einen stär­ke­ren Sozi­al­staat ein­setzt, aus dem Kon­gress fern­zu­hal­ten. Anfang Mai miss­lang es Tur­ner erneut, die regu­lä­re Vor­wahl zu gewinnen.

Nun wird das Kon­zept in meh­re­ren, weit­ge­hend von Demo­kra­ten-domi­nier­ten Wahl­krei­sen im gan­zen Land erneut ange­wandt, wo ein Vor­wahl­sieg einer lin­ken Kan­di­da­tin qua­si auto­ma­tisch einen Wahl­er­folg im Novem­ber bedeu­ten wür­de. Seit dem Über­ra­schungs­er­folg von Alex­an­dria Oca­sio-Cor­tez 2018 ver­sucht die Par­tei­lin­ke, über Vor­wahl­er­fol­ge in «tief­blau­en» Wahl­krei­sen ihr Gewicht in der Demo­kra­ten-Frak­ti­on aus­zu­bau­en – nun schlägt das Kapi­tal mit Mil­lio­nen­be­trä­gen zurück, in Wahl­kämp­fen, die sonst nur weni­ge hun­dert­tau­send Dol­lar an Spen­den anzie­hen würden.

Im Wahl­kreis Texas 28 etwa, wo die pro­gres­si­ve Lati­na Jes­si­ca Cis­ne­ros ver­sucht, den letz­ten Demo­kra­ten-Abge­ord­ne­ten, der gegen Abtrei­bung stimmt, aus dem Kon­gress zu wer­fen. Ziel ist auch der Wahl­kreis Ore­gon 2, wo jedoch Diens­tag­nacht laut letz­tem Aus­zäh­lungs­stand die les­bi­sche Far­me­rin Jamie McLeod-Skin­ner die Kar­rie­re des kon­ser­va­ti­ven Blue-Dog-Demo­kra­ten Kurt Schra­der, der im ver­gan­ge­nen Herbst mit einer klei­nen Grup­pe kon­ser­va­ti­ver Demo­kra­ten Bidens Sozi­al­in­fra­struk­tur­pa­ket im Par­la­ment sabo­tier­te, been­det hat.

Die Spen­den­flut droht den lang­sa­men Vor­marsch pro­gres­si­ver Demo­kra­ten in der Par­tei zu stop­pen. Die­se haben zwar in den letz­ten Jah­ren ihre Tak­ti­ken zum Sam­meln von Gras­wur­zel­spen­den per­fek­tio­niert, ris­kie­ren aber von die­ser Geld­flut und «nega­ti­ven Anzei­gen» über­rollt zu wer­den. Etwa im Wahl­kreis Penn­syl­va­nia 12 rund um Pitts­burgh, wo sich die Pro­gres­si­ve Sum­mer Lee Diens­tag­nacht laut letz­tem Aus­zäh­lungs­stand mit Mühe und Not und mit nur 1000 Stim­men Vor­sprung durchsetzte.

Anfang April führ­te sie laut einer Umfra­ge der Frau­en­or­ga­ni­sa­ti­on Emi­lys List Anfang noch mit 38 Pro­zent­punk­ten ein Feld von fünf Kan­di­da­ten an. Die Afro­ame­ri­ka­ne­rin und Com­mu­ni­ty Orga­ni­ze­rin war 2018 auch mit Unter­stüt­zung der Demo­cra­tic Socia­lists of Ame­ri­ca (DSA) in das Staats­par­la­ment gewählt wor­den. Im Kon­gress will sie sich für einen Green New Deal, die Ein­füh­rung der all­ge­mei­nen staat­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung Medi­ca­re For All und gebüh­ren­freie staat­lich finan­zier­te Bil­dung ein­set­zen. Lee wird unter ande­rem von der Orga­ni­sa­ti­on Jus­ti­ce Demo­crats unter­stützt, den jugend­li­chen Umweltaktivist*innen vom Sun­ri­se Move­ment und wei­te­ren Umwelt­or­ga­ni­sa­tio­nen, der Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft SEIU, der pro­gres­si­ven jüdi­schen Platt­form JStreet, den Mit­glie­dern der Par­tei­lin­ken­ver­ei­ni­gung im US-Kon­gress sowie den Mit­glie­dern der lin­ken Squad um Alex­an­dria Oca­sio-Cor­tez – und Ver­monts Sena­tor Ber­nie Sanders.

Der mach­te ver­gan­ge­ne Wahl­kampf für Lee: «Die Geschich­te die­ser Vor­wahl­sai­son ist es, wie Mil­li­ar­dä­re mit­tels AIPAC Mil­lio­nen Dol­lar aus­ge­ben, um Pro­gres­si­ve zu bekämp­fen», so San­ders. AIPAC wür­de pro-israe­li­sche Demo­kra­ten und Repu­bli­ka­ner unter­stüt­zen, dar­un­ter auch demo­kra­tie­feind­li­che Repu­bli­ka­ner-Kon­gress­ab­ge­ord­ne­te, die die Zer­ti­fi­zie­rung des Wahl­siegs von Joe Biden ver­wei­gert hat­ten, erklär­te der pro­mi­nen­te jüdi­sche Par­tei­lin­ke. «Vor allem aber ste­hen sie an der Sei­te von Mil­li­ar­dä­ren, die ein »Zwei-Par­tei­en­sys­tem« wol­len, das ver­eint ist in der Unter­stüt­zung der Groß­kon­zer­ne und Rei­chen, so Sanders.

Die seit Jahr­zehn­ten akti­ve Lob­by­or­ga­ni­sa­ti­on hat die­ses Jahr das Super Pac United Demo­cra­cy Pro­ject (UDP) gegrün­det, das auch Schmutz-Anzei­gen gegen Sum­mer Lee schal­tet. In zwei Wahl­krei­sen in North Caro­li­na war die dunk­le Spen­den­flut erfolg­reich: Hier unter­stütz­te der AIPAC Super Pac Estab­lish­ment-Demo­kra­ten mit sie­ben Mil­lio­nen Dol­lar, um der pro­gres­si­ven Mus­li­ma Nida Allam und der Par­te­l­in­ken Eri­ca Smith in tief­blau­en Wahl­be­zir­ken den Vor­wahl­sieg zu ver­weh­ren. Bei­de ver­lo­ren Diens­tag­nacht ihre Vorwahl.

Die Anzei­gen von UDP und DMFI, die zen­tris­ti­sche Demo­kra­ten unter­stüt­zen und pro­gres­si­ve atta­ckie­ren, fol­gen über­all der glei­chen Linie. Auch die Fern­seh­spots von ande­ren Super Pacs, die zum Teil kei­ne Isra­el-Ver­bin­dun­gen haben, wie der Main­stream Demo­crats Super Pac von Lin­kedIn-Grün­der und Mil­li­ar­där Reid Hoff­man, nut­zen das glei­che Dreh­buch. Die Pro­gres­si­ven sei­en legis­la­tiv nicht effek­tiv, wür­den kei­ne Geset­zes­vor­schlä­ge ver­ab­schie­det bekom­men – und sie sei­en kei­ne ech­ten Demo­kra­ten und illoy­al gegen­über Biden. Sum­mer Lee sel­ber erklär­te in einem Inter­view mit dem Demo­kra­ten-nahen libe­ra­len Fern­seh­sen­der MSNBC: »Wir als Demo­kra­ten müs­sen uns ent­schei­den, ob wir die Par­tei der Unter­neh­men oder die der Arbei­ter­klas­se sein wollen«.