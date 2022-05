Mit Blick auf Polizeigewalt stellt sich die Frage, wie der Polizeibeauftragte zugleich Anlaufstelle für Betroffene wie für Beamte sein kann. Foto: Imago/Aaron Karasek

Ver­mitt­lungs­in­stanz, Beschwer­de­stel­le, unab­hän­gi­ger Ermitt­ler – der Poli­zei­be­auf­trag­te soll es allen Sei­ten recht machen. Nun steht fest, wer in Zukunft Ansprech­per­son für inter­ne Pro­ble­me von Beam­ten wie für Vor­wür­fe Exter­ner gegen Behör­den sein soll. Die Ber­li­ner Regie­rungs­par­tei­en haben sich nach lan­gem Hin und Her auf eine Per­so­na­lie geei­nigt: Der Ver­wal­tungs­rich­ter Alex­an­der Oer­ke, spe­zia­li­siert auf Poli­zei­recht und bis­her Vize-Vor­sit­zen­der des ers­ten Senats des Ober­ver­wal­tungs­ge­rich­tes Ber­lin-Bran­den­burg, wird vor­aus­sicht­lich am 9. Juni vom Abge­ord­ne­ten­haus in sein neu­es Amt gewählt.

Die Beset­zung der Stel­le stand im Koali­ti­ons­ver­trag, nach­dem der Ber­li­ner Senat in der ver­gan­ge­nen Legis­la­tur­pe­ri­ode die Ein­füh­rung des Bür­ger- und Poli­zei­be­auf­trag­ten gesetz­lich beschlos­sen, aber nicht wie geplant bis Ende 2021 umge­setzt hat­te. Dem Prä­si­den­ten des Abge­ord­ne­ten­hau­ses unter­stellt, soll der Pos­ten mög­lichst unab­hän­gig und mit beson­de­ren Befug­nis­sen wie Akten­ein­sicht oder Zugang zu Wachen ein­ge­gan­ge­nen Beschwer­den nach­ge­hen. Schon seit Jah­ren bemän­gelt unter ande­rem der Euro­päi­sche Gerichts­hof für Men­schen­rech­te das Feh­len unab­hän­gi­ger Ermitt­lungs­in­stan­zen in Deutsch­land, wenn es um Poli­zei­ge­walt und Amts­miss­brauch geht.

Man hät­te lan­ge kei­ne pas­sen­de Per­son gefun­den, berich­tet Niklas Schra­der, innen­po­li­ti­scher Spre­cher der Lin­ken. Wäh­rend sei­ne Par­tei eine*n Bürgerrechtler*in bevor­zugt hät­te, sei aus ande­ren Frak­tio­nen der Wunsch nach Behör­den­nä­he gekom­men. »Es war sehr schwer, Men­schen zu fin­den, die die nöti­gen Kom­pe­ten­zen haben, aber auch eine Aner­ken­nung von der Poli­zei, und die bereit waren, sich das für sie­ben Jah­re anzu­tun«, so Schra­der zu »nd«. Er sei des­halb ein­fach froh, dass es jetzt mit der Stel­le los­ge­hen kann. Auch der innen­po­li­ti­sche Spre­cher der Grü­nen, Vasi­li Fran­co, äußert sich »nd« gegen­über zufrie­den: Oer­ke sei als erfah­re­ner Rich­ter sehr gut für den Pos­ten geeig­net, ver­ste­he sich selbst als neu­tra­ler Ver­mitt­ler und wür­de bei Fäl­len von Dis­kri­mi­nie­rung ent­schie­den dage­gen vor­ge­hen. »Er hat uns ver­si­chert, dass er dafür mit allen Akteu­ren in die­sem Bereich gut ins Gespräch kom­men möchte.«

Eine Beschwer­de­stel­le, die Posi­tio­nen von Betrof­fe­nen und mut­maß­li­chen Tätern zusam­men­bringt – genau davon hält Bip­lab Basu, Spre­cher der Kam­pa­gne für Opfer ras­sis­ti­scher Poli­zei­ge­walt (KOP), nicht beson­ders viel. »Neh­men wir an, ich bin von der Poli­zei kran­ken­haus­reif geprü­gelt wor­den und soll dann zu einer Stel­le gehen, die auch für die inter­nen Bedürf­nis­se der Poli­zei­be­hör­den zustän­dig ist. Ich glau­be nicht, dass Men­schen Ver­trau­en haben wer­den«, sagt Basu zu »nd«. Er for­dert statt­des­sen eine kom­plett unab­hän­gi­ge Beschwer­de­stel­le, die nicht an Behör­den oder Par­la­ment gekop­pelt ist.

Auch Anna Luc­zak, Ber­li­ner Rechts­an­wäl­tin mit Fokus auf Poli­zei­recht, ist von der Stel­le des Poli­zei­be­auf­tra­gen nicht unein­ge­schränkt begeis­tert. Es sei eine Ver­bes­se­rung zu vor­her, aber um wirk­lich Pro­ble­me in den Struk­tu­ren anzu­ge­hen, bräuch­te es eine Ermitt­lungs­in­sti­tu­ti­on mit eige­ner Staats­an­walt­schafts­ab­tei­lung, »anstatt einen Beauf­trag­ten dane­ben­zu­stel­len.« Für die zwan­zig noch zu beset­zen­den Mit­ar­bei­ter­stel­len emp­fiehlt sie, auch nach Per­so­nen mit Ein­bli­cken in die Poli­zei­pra­xis zu suchen. »Was den Umgang mit Daten­ban­ken betrifft oder Korps­geist, ist es schwer, von außen hin­ter die Kulis­sen zu bli­cken«, teilt Luc­zak »nd« mit. Die Dop­pel­funk­ti­on als Adres­sat für inter­ne wie exter­ne Beschwer­den kön­ne in ihren Augen zu Kon­flik­ten füh­ren: »Wenn sich der Beauf­trag­te um Fra­gen wie Schicht­ver­tei­lung küm­mert, kann das The­ma poli­zei­li­ches Fehl­ver­hal­ten aus dem Blick geraten.«

Ben­ja­min Jen­dro, Spre­cher der Ber­li­ner Gewerk­schaft der Poli­zei, betont »nd« gegen­über hin­ge­gen, wie wich­tig die Ansprech­bar­keit des Poli­zei­be­auf­trag­ten für Beamt*innen sei. Die Behör­de hät­te am Anfang den Ein­druck gehabt, es han­de­le sich ledig­lich um eine wei­te­re Kon­troll­in­stanz. Dabei wür­den sich mehr Men­schen über die Ber­li­ner Ver­kehrs­be­trie­be beschwe­ren als über die Poli­zei. Im bes­ten Fal­le aber erleich­te­re eine ansprech­ba­re Stel­le die Polizeiarbeit.