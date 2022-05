Zuletzt wurde jenseits der Betonplatte dann doch noch ein Spatenstich-Ort für die Fotografen gefunden: BIM-Chef Sven Lemiss, Kultursenator Klaus Lederer (Linke), Bibliotheksverbands-Chefin Regina Kittler, ZLB-Chef Volker Heller und ZLB-Direktorin Nicole Lohrisch (v.l.nr.) Foto: nd/Rainer Rutz

Die Flä­che für das soge­nann­te Ent­las­tungs­ge­bäu­de der Ame­ri­ka-Gedenk­bi­blio­thek an der Kreuz­ber­ger Blü­cher­stra­ße ist bereits fer­tig­be­to­niert. 80 Meter lang, 13 Meter breit, dar­auf ein gut gelaun­ter Kul­tur­se­na­tor Klaus Lede­rer (Lin­ke). Das mute jetzt viel­leicht »etwas sur­re­al« an, sich mit einem Spa­ten hin­zu­stel­len, um eine Bau­maß­nah­me zu eröff­nen, die eigent­lich schon seit Ende ver­gan­ge­nen Jah­res läuft, sagt Lede­rer am Mitt­woch beim – nun ja – dann eben nur sym­bo­li­schen Spa­ten­stich für den ver­hält­nis­mä­ßig klei­nen Zweck­bau im Schat­ten der gro­ßen Schwester.

Das ein­stö­cki­ge Gebäu­de soll »ein Bürger*innenforum par excel­lence« wer­den, sagt Vol­ker Hel­ler, Gene­ral­di­rek­tor der Zen­tral- und Lan­des­bi­blio­thek (ZLB), zu der auch die Ame­ri­ka-Gedenk­bi­blio­thek gehört. Der Plan: Ein Haus ohne Bücher­re­ga­le, dafür mit Grup­pen­ar­beits- und Ver­an­stal­tungs­räu­men sowie Medi­en­la­bo­ren, das der »total über­las­te­ten Lieb­lings­bi­blio­thek der Berliner*innen« wenigs­tens etwas Luft verschafft.

Ein Name für den Fünf-Mil­lio­nen-Euro-Bau wird noch gesucht, dafür steht ein durch­aus ambi­tio­nier­ter Zeit­plan. »Wir set­zen alles dar­an, dass die­ses Gebäu­de bis zum Ende des Jah­res über­ge­ben wer­den kann«, sagt Sven Lemiss, Geschäfts­füh­rer der lan­des­ei­ge­nen BIM Ber­li­ner Immo­bi­li­en­ma­nage­ment, die für die Bau­maß­nah­me ver­ant­wort­lich ist. Lemiss betont, dass er den Pseu­do-Spa­ten­stich »mit einem lachen­den und einem wei­nen­den Auge« bege­he. Lachend, weil nun gebaut wird. Wei­nend, »weil es über­haupt not­wen­dig ist, die­ses Gebäu­de zu errich­ten, weil der eigent­li­che Neu­bau auf sich war­ten lässt«.

Der »eigent­li­che Neu­bau« mit einer geplan­ten Nutz­flä­che von fast 40 000 Qua­drat­me­tern soll die drei Stand­or­te der ZLB in Mit­te, Kreuz­berg und am West­ha­fen zusam­men­fas­sen – und er beschäf­tigt die Haupt­stadt nun bereits seit über einem Jahr­zehnt. 2011 hat­te der sei­ner­zei­ti­ge rot-schwar­ze Senat unter dem Regie­ren­den Klaus Wowe­reit (SPD) den Rand des Tem­pel­ho­fer Fel­des als Ort für die neue Mam­mut­bi­blio­thek favo­ri­siert. Die Träu­me zer­plat­zen im Mai 2014 mit dem Volks­ent­scheid, der eine Bebau­ung des ehe­ma­li­gen Flug­felds erfolg­reich ver­hin­der­te. Wowe­reits Nach­fol­ger Micha­el Mül­ler (SPD) schob das Vor­ha­ben schließ­lich auf die lan­ge Bank. Immer­hin einig­te man sich 2018 auf einen neu­en Stand­ort: das Are­al direkt neben der Ame­ri­ka-Gedenk­bi­blio­thek. Noch mal zwei Jah­re spä­ter folg­te schließ­lich ein Dia­log­ver­fah­ren für die städ­te­bau­li­che Mach­bar­keits­stu­die, an deren Ende drei Vari­an­ten für den Neu­bau standen.

Seit­her ist es still gewor­den um das Groß­pro­jekt. Der ange­kün­dig­te Archi­tek­tur­wett­be­werb ist bis heu­te nicht ange­lei­ert wor­den. Auch der zuletzt anvi­sier­te Bau­start im Jahr 2026 ist nicht unbe­dingt gesi­chert. Zumin­dest wenn man dem rot-grün-roten Koali­ti­ons­ver­trag folgt, in dem davon die Rede ist, dass 2026 gera­de mal »die Pla­nung des Neu­baus begin­nen« sol­len. Ein redak­tio­nel­ler Feh­ler in der Druck­fas­sung des Ver­trags, stell­te Lede­rer spä­ter klar. Die Pla­nun­gen wür­den selbst­ver­ständ­lich fortgesetzt.

ZLB-Direk­tor Vol­ker Hel­ler macht beim sym­bo­li­schen Spa­ten­stich am Mitt­woch dann auch noch mal deut­lich, dass es nicht am Kul­tur­se­na­tor lie­ge, dass man mit den Neu­bau­plä­nen nicht wirk­lich vor­an­kom­me: »Wäh­rend die Senats­ver­wal­tung für Kul­tur sich stark für das Pro­jekt ein­setzt, ist bei ande­ren Betei­lig­ten das Ver­ständ­nis für die Dring­lich­keit des Pro­jek­tes noch ent­wick­lungs­fä­hig«, sagt Hel­ler – ohne die Namen etwai­ger Blo­ckie­rer zu nennen.

Das genann­te Datum 2026 für einen Pla­nungs­start sei »nicht akzep­ta­bel«, sagt Regi­na Kitt­ler, die Ber­li­ner Lan­des­chefin des Deut­schen Biblio­theks­ver­bands, zu »nd«. Es sei ärger­lich genug, dass es bis heu­te kei­nen Archi­tek­tur­wett­be­werb gege­ben hat. Da müs­se jetzt mal ein biss­chen Tem­po in das Pro­jekt kom­men, sagt Kitt­ler: »Der Archi­tek­tur­wett­be­werb muss noch in die­sem Jahr kom­men. Ansons­ten mache ich so rich­tig Rabatz.« Wer die ehe­ma­li­ge bil­dungs­po­li­ti­sche Spre­che­rin der Ber­li­ner Links­frak­ti­on aus ihrer Zeit im Abge­ord­ne­ten­haus kennt, weiß, dass die­se Dro­hung ernst­zu­neh­men ist.

Druck ist frei­lich nötig. Denn die Nut­zungs­zeit des neu­en Ersatz­ge­bäu­des ist ledig­lich auf fünf Jah­re ange­legt. Danach soll das »Haus ohne Namen« wie­der weichen.