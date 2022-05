Es raunt nach Weltverschwörung: "Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie" Foto: Sebastian Hoppe

Eine Alt­bau­woh­nung win­det sich durch die Jahr­zehn­te. Zwi­schen Stuck­de­cke und abge­ris­se­ner Tape­te spu­ken dar­in die auf­ge­ge­be­nen Träu­me der 68er. Begin­nend in den 80er Jah­ren, ent­wi­ckelt sich die Mischung aus Hip­pie-Kom­mu­ne und revo­lu­tio­nä­rer Zel­le in einen durch­re­no­vier­ten Start-up-Space. Die Hanf-Pflan­zen auf dem Dach wei­chen einem aus­ge­bau­ten Loft, poly­ga­me Bezie­hungs­mo­del­le wer­den auf­ge­ge­ben, und Punk-Atti­tü­de wech­selt den Platz mit Business-Chic.

Mit dem Auf­tau­chen Tar­tuf­fes ändert sich die Atmo­sphä­re in der arbeits­scheu­en Wohn­ge­mein­schaft. Orgon, auf dem das Pri­vat­ei­gen­tum an einer Woh­nung schwer las­tet, erkennt, dass er sich mit ein paar Miet­zah­lun­gen das Leben erleich­tern kann. Sei­ne Freun­de, gibt ihm Stu­di­en­freund Tar­tuf­fe ein, sol­len sich eine Anstel­lung suchen. Denn mit Medi­ta­ti­on und Lese­krei­sen lässt sich kei­ne Neben­kos­ten­ab­rech­nung beglei­chen. Die­ser BWLer aus den USA scheint ein win­di­ger Typ zu sein. Lose ent­spricht er dem Moliere’schen Vor­bild. Die­ses ver­meng­te Soe­ren Voima – hin­ter dem Pseud­onym ver­birgt sich Dra­ma­turg Chris­ti­an Tschirner – in »Der Tar­tuf­fe oder Kapi­tal und Ideo­lo­gie« mit den Ein­sich­ten des Wirt­schafts­wis­sen­schaft­lers Tho­mas Piketty.

Der von Phil­ipp Grimm gespiel­te Mani­pu­la­tor treibt die öko­no­mi­sche Ent­wick­lung hin zu mehr Pri­va­ti­sie­rung, Immo­bi­li­en­spe­ku­la­ti­on und Ver­schul­dung an. Sei­ne ver­meint­lich visio­nä­ren Vor­schlä­ge tref­fen bei Orgon, dar­ge­stellt von Jan­nik Hinsch, auf offe­ne Ohren. Nur einen klei­nen Schubs braucht der Sozi­al­de­mo­krat und Erbe, um sich für den Abbau des Sozi­al­staats ein­zu­set­zen. Das stärkt die Wirt­schaft, meint Tar­tuf­fe, wäh­rend er rech­te akze­le­ra­tio­nis­ti­sche Ideen ver­brei­tet. Wer bei der beschleu­nig­ten Akku­mu­la­ti­on auf der Stre­cke bleibt, sagt er, sei selbst schuld. Rasant durch die Jahr­zehn­te führt der Abend, getrie­ben auch vom sich stän­dig dre­hen­den Büh­nen­bild, gestal­tet von Cary Gay­ler. Alles läuft auf die Finanz­kri­se zu, deren Mecha­nis­men die Mie­ter des Hau­ses Orgon erneut durch­lau­fen. Wohn­ei­gen­tum ist im Trend, damit sie es sich leis­ten kön­nen, bie­tet Tar­tuf­fe Kre­di­te an. Schließ­lich platzt die Bla­se und nur der Heuch­ler bleibt als Pro­fi­teur zurück.

Die Insze­nie­rung von Vol­ker Lösch am Staats­schau­spiel Dres­den ver­sucht sich an einer Kri­tik des Neo­li­be­ra­lis­mus. Ein paar Spit­zen gegen die SPD und das Dog­ma der Selbst­ver­bes­se­rung tref­fen, doch in der Figur des Tar­tuf­fe steckt eine Vor­stel­lung des Finanz­ka­pi­tals, das para­si­tär die Geschi­cke der Welt­wirt­schaft steu­ert. Der Abend ist Anti­im­pe­ria­lis­mus at its worst. Im Lau­fe der Insze­nie­rung wird der böse Spe­ku­lant immer dicker, bis er im auf­ge­bla­se­nen Fatsu­it her­um­springt und sich über sei­nen gro­ßen Geld­schatz freut. Die Dar­stel­lung ruft das anti­se­mi­ti­sche Ste­reo­typ vom »Geld­ju­den« auf und ver­bin­det sich mit Anti­ame­ri­ka­nis­mus. Denn Tar­tuf­fe ent­puppt sich auch noch als ehe­ma­li­ger CIA-Agent, der auf der Büh­ne in Cow­boy­stie­feln und Bolo Tie das Wild-West-Kli­schee gibt. Kei­ne noch so gute schau­spie­le­ri­sche Leis­tung kann die­se inhalt­li­chen Man­kos aus­glei­chen. Es raunt nach Weltverschwörung.

Mit dem Tod des Heuch­lers, den sein eige­nes Kind in den Fahr­stuhl­schacht stößt, endet das Schau­spiel, aber nicht der Abend. Die Schauspieler*innen stel­len sich nach­ein­an­der an den Büh­nen­rand und geben eine Piket­ty-Vor­le­sung. Mit erho­be­nem Zei­ge­fin­ger machen sie sich zu Gebraucht­wa­ren­händ­lern der Sozi­al­de­mo­kra­tie. »Bidens Plan für eine glo­ba­le Min­dest­steu­er ist die revo­lu­tio­närs­te Idee unse­rer Zeit.« Schrei­en, das viel zu dicke »Kapi­tal und Ideo­lo­gie« wer­fen oder ein­fach raus­stür­men? Was tun bei sol­chen Sätzen?

Das 20-minü­ti­ge Refe­rat aus der »Bibel für Umver­tei­lungs­po­li­ti­ker« schlägt Refor­men vor, ist dabei aber kei­nes­wegs anti­ka­pi­ta­lis­tisch und ver­zich­tet trotz des irre­füh­ren­den Titels auf Marx’sche Ein­sich­ten. Inspi­riert von visio­nä­ren Ideen wie einer pro­gres­si­ven Besteue­rung, wähl­te die Jury des Ber­li­ner Thea­ter­tref­fens die Insze­nie­rung aus, um von Ver­tei­lungs­ge­rech­tig­keit und »öko­no­mi­scher Moral« zu träu­men. Für jene, die schon ein­mal »Das Kapi­tal« des 19. Jahr­hun­derts gele­sen haben, ist der Abend schwer zu ertragen.

Vor­stel­lun­gen im Rah­men des Thea­ter­tref­fens: 21. und 22. Mai

www.berlinerfestspiele.de