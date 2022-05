Die Polizei geht nicht immer zimperlich mit Klima-Aktivist*innen um. Das gilt auch für den Umgang mit jenen, die darüber berichten. Foto: dpa/Gerald Matzka

So klein der Ort, so hand­fest der Skan­dal: Im meck­len­bur­gisch-vor­pom­mer­schen Stras­burg kas­siert die Poli­zei am Mitt­woch nicht nur die Klimaschutz-Aktivist*innen des »Auf­stands der letz­ten Genera­ti­on« ein, die zum wie­der­hol­ten Male eine Pipe­line abdre­hen, die zur PCK-Raf­fi­nie­rie in Schwedt führt, son­dern auch unse­re Kol­le­gin Loui­sa The­re­sa Braun, die über die Akti­on berichtet.

Über­mä­ßig schlecht behan­delt wor­den sei sie nicht. Bis auf den Umstand, dass ihr sämt­li­che Redak­ti­ons­tech­nik abge­nom­men wor­den ist. Dienst­han­dy und Dienst­lap­top, kei­ne Pri­vat­ge­rä­te. Daten und Tech­nik einer Redak­ti­on sind aller­dings grund­ge­setz­lich beson­ders geschützt durch das Redak­ti­ons­ge­heim­nis. Denn ohne wirk­lich trif­ti­gen Grund haben Sicher­heits­or­ga­ne nun wirk­lich nichts in den poten­zi­ell sen­si­blen Daten zu suchen, die sich auf den Gerä­ten mög­li­cher­wei­se fin­den könnten.

Kein Wun­der, dass Jörg Rei­chel von einem »wei­te­ren skan­da­lö­sen Höhe­punkt poli­zei­li­cher Über­grif­fe auf die Bericht­erstat­tung über den Umwelt­pro­test« der »Letz­ten Genera­ti­on« spricht. Er ist Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Ber­lin-Bran­den­burg der Deut­schen Jour­na­lis­tin­nen- und Jour­na­lis­ten-Uni­on in der Gewerk­schaft Ver­di. Manch­mal ver­such­ten die Beamt*innen, ordent­li­che Kame­ra­auf­nah­men gezielt zu ver­hin­dern, andern­mals wür­den Journalist*innen für die Akti­on ver­ant­wort­lich gemacht. Oder eben ein­fach mit Tech­nik­ent­zug bestraft.

Es ent­spricht wohl dem Selbst­ver­ständ­nis der einen Poli­zis­tin oder des ande­ren Poli­zis­ten, dass sie in ihrer Selbst­herr­lich­keit ein­fach mal über dem Gesetz ste­hen. Denn eigent­lich gibt es bei den Pipe­line-Aktio­nen für die Behör­den nichts zu ermit­teln. Die Aktivist*innen geben frei­mü­tig alles zu und las­sen sich ohne wei­te­re Umstän­de festnehmen.

Dass die Poli­zei nicht der­art über­grif­fig wie in Frank­furt am Main zuletzt vor­ging, wo sie den Jour­na­lis­ten Dan­ni Pil­ger für zwei­ein­halb Tage in Unter­bin­dungs­ge­wahr­sam genom­men hat­te, trös­tet kaum. Die Beamt*innen tre­ten das Grund­ge­setz auf die eine oder ande­re Wei­se mit den Füßen.