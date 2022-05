Foto: wikipedia

Am Sonn­abend soll Ahmad Reza Dja­la­lis Leben zu Ende gehen. Der 50-jäh­ri­ge ira­nisch-schwe­di­sche Medi­zi­ner wur­de 2017 von einem ira­ni­schen Gericht zum Tode ver­ur­teilt, sei­ne Exe­ku­ti­on sol­le am 21. Mai voll­streckt wer­den, berich­te­ten ira­ni­sche Medi­en. Die ira­ni­schen Behör­den wer­fen ihm Spio­na­ge vor: Er soll gehei­me Infor­ma­tio­nen an den israe­li­schen Geheim­dienst Mos­sad wei­ter­ge­ge­ben haben, um des­sen Agen­ten bei der Ermor­dung ira­ni­scher Atom­wis­sen­schaft­ler zu hel­fen. Isra­el habe ihm anschlie­ßend auch gehol­fen, eine Auf­ent­halts­ge­neh­mi­gung in Schwe­den zu erhal­ten. Dja­la­lis Anwalt sagt, das Geständ­nis sei­nes Man­dan­ten sei unter Fol­ter erzwun­gen worden.

Der Spre­cher des UN-Men­schen­rechts­bü­ros for­der­te den Iran am Diens­tag auf, die dro­hen­de Hin­rich­tung von Ahmad Reza Dja­la­li zu stop­pen und das Todes­ur­teil auf­zu­he­ben. Mit­glie­der des Euro­pa­par­la­ments hat­ten den Iran schon im Febru­ar auf­ge­for­dert, ein sofor­ti­ges Mora­to­ri­um für die Anwen­dung der Todes­stra­fe ein­zu­füh­ren, um so einen Schritt zur Abschaf­fung der Todes­stra­fe und zur Umwand­lung aller Todes­ur­tei­le zu machen.

Amnes­ty Inter­na­tio­nal zufol­ge nutzt der Iran den Fall Dja­la­li als »Figur« in einem »grau­sa­men poli­ti­schen Spiel«. Es gebe »immer mehr Bewei­se dafür«, dass die ira­ni­schen Behör­den Dja­la­li »als Gei­sel hal­ten und mit sei­ner Exe­ku­ti­on dro­hen, um Drit­te dazu zu zwin­gen, ihn gegen Ver­tre­ter des ira­ni­schen Staats aus­zu­tau­schen, die im Aus­land ver­ur­teilt wur­den oder vor Gericht ste­hen«. Amnes­ty spielt an auf einen Pro­zess in Schwe­den gegen den frü­he­ren ira­ni­schen Gefäng­nis­an­ge­stell­ten Hamid Nuri, dem vor­ge­wor­fen wird, 1988 an Mas­sa­kern in ira­ni­schen Gefäng­nis­sen betei­ligt gewe­sen zu sein.

Dja­la­li arbei­te­te am Karo­lins­ka Medi­cal Insti­tu­te in Stock­holm und war 2016 bei einer Rei­se in den Iran ver­haf­tet wor­den. Schwe­den gewähr­te ihm 2018 die Staats­bür­ger­schaft, da saß er bereits im Gefäng­nis. Tehe­ran behan­delt ira­ni­sche Staats­bür­ger aus­schließ­lich als Ira­ner – ohne Anse­hen wei­te­rer Staats­bür­ger­schaf­ten. Cyrus Sali­mi-Asl