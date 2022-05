Foto: Plainpicture/Oticki

Der rus­si­sche Angriff auf die Ukrai­ne«, mel­de­te die »Tages­schau« die­se Woche, »hat den Preis für Wei­zen stark stei­gen las­sen.« Denn zer­stör­te Infra­struk­tur, blo­ckier­te Häfen und Lager behin­der­ten die Aus­fuh­ren des wich­ti­gen Wei­zen­ex­por­teurs Ukrai­ne. Die Fol­ge sei wach­sen­der Hun­ger in der Welt. Tat­säch­lich haben sich Agrar­roh­stof­fe seit Kriegs­be­ginn stark ver­teu­ert. Die Grün­de dafür sind aller­dings viel­fäl­tig – Russ­land allein kann kei­ne glo­ba­le Nah­rungs­mit­tel­kri­se aus­lö­sen. Und aus den stei­gen­den Prei­sen folgt auch nicht auto­ma­tisch eine Hun­gers­not. Denn Essen ist bis­lang genug da.

Laut Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock (Grü­ne) hat »Russ­land sich ent­schie­den, den Krieg gegen die Ukrai­ne als Korn­krieg gegen vie­le Staa­ten der Welt ins­be­son­de­re in Afri­ka aus­zu­wei­ten«. Durch Russ­lands Han­deln fie­len Lie­fe­run­gen aus, stie­gen Prei­se – »es droht bru­ta­ler Hun­ger«. Dies sei kein Kol­la­te­ral­scha­den, so Baer­bock, »das ist ein ganz bewusst gewähl­tes Instru­ment in einem hybri­den Krieg«.

Im Gefol­ge des Krie­ges erreich­te der Nah­rungs­mit­tel­preis­in­dex der UN-Orga­ni­sa­ti­on FAO im März einen wei­te­ren Rekord und blieb im April auf hohem Niveau. Dies liegt jedoch nicht allein an Russ­lands Angriff auf die Ukrai­ne. Zwar ste­hen bei­de Län­der für ein Vier­tel aller Welt­wei­zen­ex­por­te, eine enor­me Men­ge. Aller­dings wird Wei­zen glo­bal gese­hen kaum gehan­delt, das meis­te wird in den Pro­duk­ti­ons­län­dern kon­su­miert. »Es wird der­zeit geschätzt, dass durch den Krieg etwa sie­ben Mil­lio­nen Ton­nen Wei­zen aus­fal­len«, so die US-Agrar­öko­no­min Sarah Taber auf Twit­ter. Die glo­ba­le Pro­duk­ti­on aller­dings betrug im ver­gan­ge­nen Jahr 778 Mil­lio­nen Ton­nen. »Der kriegs­be­ding­te Aus­fall ent­spricht also nur 0,9 Pro­zent der Weltproduktion.«

Und trotz des Krie­ges wird die Pro­duk­ti­on die­ses Jahr laut FAO auf 784 Mil­lio­nen Ton­nen stei­gen. Hier­bei sind Aus­fäl­le aus Russ­land und der Ukrai­ne bereits ein­ge­rech­net. Sie wer­den mehr als über­kom­pen­siert durch bes­se­re Ern­ten unter ande­rem in Süd­ame­ri­ka und Süd­afri­ka. Wei­zen ist in dem Sin­ne aktu­ell nicht knapp. Gegen­wär­tig sei davon aus­zu­ge­hen, »dass bis Ende 2022 ange­bots­sei­tig hin­rei­chend Ware glo­bal ver­füg­bar ist und die­se auch weit­ge­hend die Ziel­län­der erreicht«, schreibt der Agrar­öko­nom Tho­mas Glau­ben im Fach­ma­ga­zin »Wirt­schafts­dienst«.

Den­noch, so Glau­ben, sei die inter­na­tio­na­le Ver­sor­gungs­la­ge »ange­spannt«, was die Prei­se stei­gen lässt. Dass sie Rekord­ni­veaus errei­chen, liegt dar­an, dass der Preis­trend schon seit eini­ger Zeit nach oben weist. Zwi­schen 2015 und 2020 düm­pel­te der FAO-Nah­rungs­mit­tel­preis­in­dex bei Wer­ten zwi­schen 93 und 98. 2021 schoss er auf 126 und bis kurz vor dem Krieg auf 136. Ursa­chen waren Lie­fer­ket­ten­pro­ble­me, Miss­ern­ten und eine glo­ba­le Nach­fra­ge, die durch den Post-Coro­na-Wirt­schafts­boom in die Höhe getrie­ben wor­den war. »Schon seit Herbst 2021 über­stei­gen die Welt­markt­prei­se für Agrar­roh­stof­fe wie Getrei­de und Pflan­zen­öle die Hoch­preis­ni­veaus der Nah­rungs­kri­sen vor gut einem Jahr­zehnt«, erklärt Glau­ben. Die­se Lage wur­de mit dem Ein­marsch rus­si­scher Trup­pen in die Ukrai­ne nur noch verstärkt.

Preis­trei­bend wirkt also weni­ger aku­ter glo­ba­ler Man­gel an Agrar­gü­tern, son­dern die Unsi­cher­heit über die Zukunft. Genährt wird die­se Unsi­cher­heit durch den Ukrai­ne­krieg, noch nicht hin­rei­chend funk­tio­nie­ren­de Lie­fer­ket­ten, einen stei­gen­den Import­be­darf spe­zi­ell in Chi­na und Afri­ka sowie durch höhe­re Kos­ten für Vor­leis­tun­gen und Rohstoffe.

Dazu kom­men Kli­ma­wan­del und Wet­ter­phä­no­me­ne: Der­zeit haben Far­mer im Mitt­le­ren Wes­ten der USA mit extre­mer Tro­cken­heit zu kämp­fen. »Alles west­lich des Mis­sis­si­pi braucht Regen«, zitiert die Agen­tur »Bloom­berg« Aaron Har­ries vom Kan­sas Wheat Inno­va­ti­on Cen­ter. In Chi­na wird die Wei­zen­ern­te durch unge­wöhn­li­che Über­schwem­mun­gen gefähr­det, Indi­en erlebt eine Hit­ze­wel­le. Chi­nas Import­be­darf könn­te daher stei­gen, Indi­en hat die Wei­zen­aus­fuhr unter­sagt. Die FAO erwar­tet auf­grund von Kon­flik­ten und Extrem­wet­ter­er­eig­nis­sen einen fünf­pro­zen­ti­gen Rück­gang der Getrei­de­pro­duk­ti­on in jenen 47 ärms­ten Län­dern, die ohne­hin mit Nah­rungs­mit­tel­knapp­heit zu kämp­fen haben. Damit wächst auch ihr Importbedarf.

Wie ange­spannt die Situa­ti­on ist, zeig­te sich nach­dem Indi­en sein Export­ver­bot bekannt­ge­macht hat­te. An den Ter­min­bör­sen in Chi­ca­go sprang der Wei­zen­preis um sechs Pro­zent in die Höhe, obwohl Indi­en glo­bal gese­hen gar kein bedeu­ten­der Wei­zen­ex­por­teur ist.

Über die stei­gen­den Prei­se »dros­seln die Agrar­märk­te der­zeit die Nach­fra­ge, so dass noch hin­rei­chend Ware über die kom­men­den Mona­te bis zur nächs­ten Ern­te lie­fer­bar ist«, erklärt Glau­ben. Auch wenn kei­ne fun­da­men­ta­len ange­bots­sei­ti­gen Eng­päs­se im Welt­ge­trei­de­han­del für 2022 zu erwar­ten sei­en, dürf­ten sich infol­ge des zusätz­li­chen Preis­auf­triebs die Ver­sor­gungs­lü­cken vor allem in Nah­ost und Afri­ka 2022 ver­schär­fen. In die­sen Regio­nen herr­sche dann tat­säch­lich »Knapp­heit im Sin­ne der Bezahl­bar­keit«. Wei­zen ist zwar da, aber er ist teu­er. Wer ihn sich leis­ten kann, der ordert jetzt auf Vor­rat, was die Teue­rung ver­stärkt, eben­so wie die Finanz­spe­ku­la­ti­on auf Agrar­roh­stof­fe. »Man nimmt an, dass die Spe­ku­lan­ten bis zu 30 Pro­zent am Markt betei­ligt sind und die Prei­se ent­spre­chend hoch­trei­ben«, so der Ber­ner Öko­nom Gun­ter Ste­fan.

Davon pro­fi­tie­ren die Export­län­der von Agrar­roh­stof­fen. Kata­stro­phal wirkt die Teue­rung dage­gen für ärme­re Regio­nen, in denen Wei­zen das wich­tigs­te Grund­nah­rungs­mit­tel ist und die vom Import abhän­gig sind – spe­zi­ell von rus­si­schem und ukrai­ni­schem Wei­zen. »Dies betrifft Ägyp­ten, Liby­en, Mau­re­ta­ni­en, Sudan, Tune­si­en, Liba­non und Jemen mit einer Gesamt­be­völ­ke­rung von knapp 200 Mil­lio­nen Men­schen«, so Glau­ben. Sie sei­en jetzt schon einem erhöh­ten Risi­ko der Unter­ernäh­rung aus­ge­setzt, auch weil die Umstel­lung auf ande­re Lie­fer­län­der Zeit und Geld benö­ti­ge, ins­be­son­de­re in Zei­ten über­las­te­ter Lie­fer­ket­ten, die die Ver­schif­fung immer teu­rer machen. US-Agrar­öko­no­min Tober ist der Ansicht, es gebe »kei­ne Wei­zen­kri­se auf der Welt, son­dern eine Trans­port­kri­se – auch an der kann man sterben.«

Zwangs­läu­fig ist die Hun­gers­not aller­dings nicht. Denn ers­tens ist alles eine Fra­ge des Gel­des, das vor allem den hoch­ver­schul­de­ten Län­dern fehlt. Zwei­tens sind gro­ße Reser­ven vor­han­den, schreibt US-Kli­ma­for­scher und -Geo­phy­si­ker Gide­on Eshel auf »Bloom­berg«: Allein die USA und Kana­da ver­füg­ten über 44 Mil­lio­nen Ton­nen Wei­zen in ihren Spei­chern. Selbst unter Her­aus­rech­nung der Bestän­de Russ­lands und der Ukrai­ne liegt das Ver­hält­nis von glo­ba­len Lager­be­stän­den und glo­ba­lem Ver­brauch mit 28 Pro­zent deut­lich über der kri­ti­schen Gren­ze von knapp 20 Prozent.

Dane­ben kri­ti­siert Eshel, dass in West­eu­ro­pa und Nord­ame­ri­ka Mil­lio­nen Ton­nen von Getrei­de als Vieh­fut­ter dien­ten. Der ren­ta­ble­ren Vieh­pro­duk­ti­on opfe­re die Welt Wei­zen­be­stän­de, die ein Mehr­fa­ches der Aus­fäl­le aus Russ­land und der Ukrai­ne aus­mach­ten. Laut Zah­len des Ex-Links­par­tei-Abge­ord­ne­ten Jan van Aken pro­du­ziert die Ukrai­ne jähr­lich 26 Mil­lio­nen Ton­nen Wei­zen. Rund 160 Mil­lio­nen Ton­nen Getrei­de habe allein die EU im Wirt­schafts­jahr 2021/2022 als Vieh­fut­ter ver­wen­det, davon rund 39 Mil­lio­nen Ton­nen Wei­zen.

Und schließ­lich for­dern die unter­blie­be­nen Maß­nah­men gegen die Kli­ma­ka­ta­stro­phe ihren Preis: Wur­den frü­her wet­ter­be­dingt schlech­te Ern­ten in einer Welt­re­gi­on durch bes­se­re Ern­ten andern­orts aus­ge­gli­chen, so wächst mit dem Kli­ma­wan­del die Gefahr, dass vie­le Regio­nen gleich­zei­tig betrof­fen wer­den. Laut einer Stu­die der Uni­ver­si­tät Oxford von 2019 kommt es bei einer glo­ba­len Erwär­mung um 1,5 Grad Cel­si­us im Durch­schnitt alle 16 Jah­re vor, dass welt­weit fünf Getrei­de­re­gio­nen gleich­zei­tig aus­fal­len. Bei einem Anstieg der Durch­schnitts­tem­pe­ra­tur um 2,0 Grad Cel­si­us besteht die­se Gefahr alle zwei Jah­re. »Das zuneh­mend ver­netz­te glo­ba­le Nah­rungs­mit­tel­sys­tem wird durch die Erwär­mung immer anfäl­li­ger für Pro­duk­ti­ons­schocks«, so die Wis­sen­schaft­ler. Auch aus die­sem Grund mahnt Glau­ben, die Ukrai­ne und Russ­land müss­ten künf­tig »inte­gra­ler Teil des agra­ri­schen Welt­han­dels­sys­tems blei­ben. Ihre hohen Pro­duk­ti­ons- und Export­mög­lich­kei­ten stär­ken das Sicher­heits­netz des Agrarhandels.«

Die dro­hen­de Agrar­kri­se hat also vie­le Ursa­chen, der rus­si­sche Krieg in der Ukrai­ne ist nur eine davon. »Wenn, wie vor­her­ge­sagt, Mil­lio­nen bald an Hun­ger lei­den wer­den, wird es sich weni­ger um eine ’Putin-Hun­gers­not’ han­deln«, meint Eshel, »son­dern um eine Hun­gers­not, die ent­steht, weil die rei­chen Natio­nen sich dazu ent­schie­den haben, sie nicht zu verhindern.«