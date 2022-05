Die Adonai Church feiert einen Gottesdienst im Verborgenen. Auch Mosha (unten) ist dabei. Foto: Felix Lill

»Wir sagen den Leu­ten, dass wir zur Reha­bi­li­ta­ti­on hier sind«, sagt Biba und muss grin­sen, als sie durch ihr neu­es Zuhau­se führt. Seit zwei Mona­ten bewohnt die 24-Jäh­ri­ge ein Zim­mer in einem ein­fach ein­ge­rich­te­ten Haus, das hin­ter einer Mau­er ver­steckt ist. An einer san­di­gen Stra­ße in einem Vor­ort von Kam­pa­la wol­len Biba und ihre Mit­be­woh­ner so wenig Auf­se­hen erre­gen wie mög­lich. Dass alle, die hier leben, homo- oder bise­xu­ell sind, eini­ge sich als trans Per­so­nen defi­nie­ren, das soll­ten die Nach­barn lie­ber nicht wissen.

»Ich hat­te Fotos und Por­nos von les­bi­schen Frau­en auf dem Han­dy«, erklärt die Frau in einem gefälsch­ten FC-Bar­ce­lo­na-Tri­kot und sieht ver­le­gen zum Hof. »Mein Vater hat mein Han­dy durch­ge­se­hen und es ent­deckt. Damit war ich vor mei­ner Fami­lie geoutet.« Erst blieb Biba noch im Eltern­haus, aber gut behan­delt wur­de sie nicht mehr, sagt sie. »Irgend­wann ver­stand ich, dass es bes­ser ist, wenn ich gehe. Ich war nicht mehr erwünscht zu Hause.«

In Wahr­heit bie­tet die­ses Wohn­heim natür­lich kei­ne The­ra­pie. Wie ihre fünf Mit­be­woh­ner ist Biba hier, damit sie sich eben nicht ändern muss, son­dern sein kann, wie sie ist. Biba fühlt sich nicht zu Män­nern hin­ge­zo­gen, son­dern zu Frau­en. Genau wie sich die ande­ren hier nicht, wie es von ihnen gesell­schaft­lich erwar­tet wird, für Frau­en inter­es­sie­ren, son­dern für Män­ner. Die­se eigent­lich pri­va­te Fra­ge ist in Bibas Hei­mat­land Ugan­da der­art poli­tisch, dass sie Leben rui­nie­ren kann.

Homo­se­xua­li­tät ist im ost­afri­ka­ni­schen Land mit 46 Mil­lio­nen Ein­woh­nern eine Straf­tat. Im Jahr 2013 beschloss das natio­na­le Par­la­ment sogar, dass sie mit der Todes­stra­fe geahn­det wer­den soll­te, ehe das Gesetz wegen tech­ni­scher Grün­de für ungül­tig erklärt wur­de. Schon 2021 leg­ten aber die Volks­ver­tre­te­rin­nen und Volks­ver­tre­ter nach. Ein neu­es Gesetz, das unter ande­rem Ver­ge­wal­ti­gung und Pädo­phi­lie unter beson­de­re Stra­fe stellt, erklärt auch, dass auf homo­se­xu­el­le Taten bis zu fünf Jah­re Gefäng­nis steht.

In kaum einem Land der Welt ist die Poli­tik homo­pho­ber als hier. Die Bewoh­ner der ver­steck­ten Unter­kunft am Ran­de der ugan­di­schen Haupt­stadt Kam­pa­la wis­sen das genau. Hier füh­len sie sich aber bis auf Wei­te­res sicher. In einem der Zim­mer sitzt der 20-jäh­ri­ge Mosha, der schon seit einem Jahr hier wohnt. Dem mus­ku­lö­sen Typ mit kur­zen Haa­ren und Netz­shirt wur­de der Coro­na-Lock­down zum Verhängnis.

»Man muss­te ja die gan­ze Zeit zu Hau­se sein. Die Fami­lie hat dann zu sehr auf einen geach­tet. Alles wur­de beob­ach­tet, sogar wenn man tele­fo­nier­te«, sagt Mosha und schaut auf sein Han­dy, das er die gan­ze Zeit fest in der Hand hält. »Dann haben sie mehr über mich erfah­ren. Sie haben mich zu Hau­se ein­ge­sperrt und mir das Tele­fon weg­ge­nom­men, mich run­ter­ge­macht und gequält. Und irgend­wann raus­ge­schmis­sen.« Vor der Pan­de­mie hat­te er »die­se Sei­te« noch ver­ste­cken kön­nen. »In Ugan­da bin ich ja anschei­nend illegal.«

In die­ser Ein­rich­tung mit kah­len Wän­den und nur weni­gen Möbeln wohnt Mosha, nach­dem er in Kon­takt mit einer Kir­chen­ge­mein­de kam. Durch einen Freund hat­te er von ihr gehört. »Da wohn­te ich noch bei mei­nen Eltern. Aber ich ging schon mal mit zu einem Got­tes­dienst. Ich fühl­te mich sofort wohl und will­kom­men.« Und als die Eltern von sei­ner Homo­se­xua­li­tät erfuh­ren, sag­te Mosha gegen­über der Gemein­de, dass er ein neu­es Zuhau­se suche. »Dann haben sie mir einen Platz hier angeboten.«

Dass Men­schen wie Biba und Mosha aus­ge­rech­net bei einer Kir­che Unter­schlupf fin­den, wäre in den meis­ten Län­dern der Welt nicht zu erwar­ten – und in Ugan­da über­rascht dies beson­ders. 80 Pro­zent der Men­schen hier sind christ­li­chen Glau­bens, und die mäch­ti­gen Kir­chen sind für die Aus­gren­zung nicht-hete­ro­se­xu­el­ler Per­so­nen mit­ver­ant­wort­lich. Homo­se­xua­li­tät erklä­ren auch sie gern zu einer west­li­chen Ideo­lo­gie, die »afri­ka­ni­sche Wer­te« verletze.

Dabei ist das Chris­ten­tum an sich ein Wer­te­ge­rüst, das aus dem Wes­ten nach Afri­ka kam. Das wird dabei groß­zü­gig über­se­hen. Der seit mehr als 35 Jah­ren regie­ren­de Prä­si­dent Yowe­ri Muse­ve­ni hat nicht das Chris­ten­tum, wohl aber die LGBT-Bür­ger­rechts­be­we­gung als »sozia­len Impe­ria­lis­mus« bezeich­net. Gegen­über dem US-ame­ri­ka­ni­schen Sen­der CNN sag­te er im Jahr 2016 auf die Fra­ge, ob er etwas gegen Homo­se­xu­el­le habe: »Natür­lich! Sie sind ekel­haft. Was für Leu­te sind das? Ich weiß nicht, ich wuss­te nie, was sie tun. Aber mir wur­de es vor Kur­zem berich­tet. Und das ist schreck­lich! Ekelhaft!«

Muse­ve­nis zer­knirsch­ter Gesichts­aus­druck offen­bar­te, wie ange­wi­dert er war. Und so wies der Regie­rungs­chef im Prin­zip auch die Idee von sich, dass Men­schen nicht auf­grund ihrer Sexua­li­tät dis­kri­mi­niert wer­den soll­ten. Von der US-ame­ri­ka­ni­schen Repor­te­rin for­der­te er: »Respek­tie­ren Sie afri­ka­ni­sche Gesell­schaf­ten und ihre Wer­te. Ein­fach so, wie wir auch nicht in die Ihren ein­grei­fen.« Wer nicht ein­ver­stan­den sei, sol­le ein­fach still sein. »Und falls wir falschlie­gen, wer­den wir es schon selbst rausfinden.«

Nicht jeder teilt die­se Mei­nung, nicht ein­mal jede Kir­che. Zehn Minu­ten mit dem Auto ent­fernt, hin­ter einer sehr holp­ri­gen und san­di­gen Stra­ße sitzt hin­ter einer noch höhe­ren Mau­er Ramathan Kagg­wa in einem Büro mit Kli­ma­an­la­ge. »Die Kir­che hat doch die­ses Bild von sich, dass alle will­kom­men sind, sogar Die­be und Mör­der«, sagt der erst 25-jäh­ri­ge Pas­tor gleich zu Beginn des Gesprächs. »Ich weiß aber von kei­ner ande­ren Kir­che in ganz Afri­ka, die gegen­über LGBT-Per­so­nen die Arme öff­net und sagt: ›Ja, kommt zu uns!‹«

Ramathan Kagg­wa, ein schmäch­ti­ger Typ mit dunk­lem Sak­ko und einem Arm­band in Regen­bo­gen­far­ben, tut dies seit vier Jah­ren, als er die Kir­che Adonai Chris­ti­an Minis­tries grün­de­te. Zuvor hat­te er sich dem Pas­tor sei­ner Hei­mat­ge­mein­de in Kam­pa­la geöff­net und gefragt, was er tun kön­ne, da er nun mal schwul sei. »Er zitier­te die Pas­sa­gen zu Sodom und Gomor­rha und sag­te, Homo­se­xua­li­tät sei eine Sün­de. Dann gab er mir Aufgaben.«

Der damals 17-jäh­ri­ge Ramathan soll­te 40 Tage lang fas­ten, eine Nacht in der Woche drau­ßen schla­fen und viel beten. »In der Kir­che sag­ten sie, das Schwu­le sei ein Geist, ein Dämon, den man aus­trei­ben könn­te.« Von den Ansa­gen, die der Pas­tor auch vor der gan­zen Gemein­de über Homo­se­xu­el­le mach­te, fühl­te sich Ramathan ver­letzt, ver­such­te trotz­dem ein guter Christ zu sein. »Aber je mehr ich bete­te, des­to schwu­ler wur­de ich. Irgend­wann dach­te ich über Selbst­mord nach.«

Ramathan Kagg­wa war noch min­der­jäh­rig, als er schließ­lich von sei­ner Gemein­de ver­sto­ßen wur­de. An die Uni­ver­si­tät schaff­te er es trotz­dem und stu­dier­te Labor­tech­nik. Doch bei sei­nem ers­ten Job wur­de er geoutet und ver­ließ die Stel­le wie­der. Seit­dem lei­tet Kagg­wa einen Fri­sör- und Hygie­ne­sa­lon für Frau­en und Män­ner. Mit des­sen Ein­nah­men und Spen­den finan­ziert er die Adonai Church. Die aber ist nicht nur per­ma­nent von Finanz­sor­gen beglei­tet: »Wir haben stän­dig die Fra­ge, wie wir das Über­le­ben der Kir­che und der Unter­kunft für die Aus­ge­grenz­ten sichern können.«

Sie­ben­mal muss­te Kagg­wa schon die Räum­lich­kei­ten sei­ner Kir­che spon­tan wech­seln, nach­dem die Poli­zei sie gefun­den hat­te. »Wir wer­den ein­fach ver­trie­ben. Die gezahl­te Mie­te ist dann auch weg. In die­ses Haus hier sind wir gera­de erst vor Kur­zem gezo­gen.« Dass Kagg­wa schon über 35 woh­nungs­lo­sen Per­so­nen ein Obdach ver­mit­telt hat, wird ihm nicht etwa hoch ange­rech­net. »Poli­zis­ten haben schon Pis­to­len auf uns gerich­tet. Wir sind Kriminelle!«

Die Dis­kri­mi­nie­rung gegen Les­ben, Schwu­le, Bise­xu­el­le und trans Per­so­nen in Ugan­da ist groß: Im Novem­ber 2019 nahm die Poli­zei 120 Per­so­nen in einer LGBT-freund­li­chen Bar fest, offi­zi­ell wegen Kon­sums ille­ga­ler Dro­gen – wobei Betrof­fe­ne bestrit­ten, Dro­gen genom­men zu haben. Einen Monat zuvor hat­te es Fest­nah­men an einem ande­ren Ort gege­ben, wo sich die LGBT-Sze­ne aufhielt.

Im April 2020, als sich gera­de das Coro­na­vi­rus aus­brei­te­te, drang die Poli­zei in eine Unter­kunft für aus­ge­grenz­te homo­se­xu­el­le Per­so­nen ein und nahm 20 von ihnen fest. Der Vor­wurf: Ver­stoß gegen die Abstands- und Hygie­ne­re­geln. Ein gutes Jahr spä­ter erfuhr die Poli­zei von einer inof­fi­zi­el­len Trau­ungs­fei­er eines schwu­len Paa­res. 44 Per­so­nen wur­den fest­ge­nom­men. Ein Video von der Ver­an­stal­tung wur­de kurz dar­auf online gestellt.

Zu den Teil­neh­mern der Fei­er gehör­ten auch eini­ge, die nun in einer Unter­kunft der Adonai Church leben – für deren Obdach man auch weder Christ sein noch kon­ver­tie­ren muss: »Die gan­zen ande­ren Kir­chen glau­ben nicht, dass Chris­tus auch für homo­se­xu­el­le Men­schen gestor­ben ist«, sagt Ramathan Kagg­wa und lächelt. »Mei­ne Bot­schaft aber ist: Wir sind eins, wir gehö­ren zusam­men. Hier leben wir radi­ka­le Inklusion.«

Durch das Fens­ter dringt Gos­pel­mu­sik ins Büro des Kir­chen­grün­ders. In der Adonai Church beginnt der Sonn­tags­got­tes­dienst. In einem Zelt hin­ter der schüt­zen­den Mau­er ist vor­ne ein Altar auf­ge­baut, hin­ten wird auf einem Key­board mit Ver­stär­kern so laut gespielt, dass die gan­ze Nach­bar­schaft es hören kann. Begrif­fe wie LGBT oder ähn­li­ches Ver­rä­te­ri­sches wer­den in der gan­zen Pre­digt aber nicht fal­len. Die Gemein­de trifft zusam­men: Sie besteht aus Biba, die eigent­lich Mus­li­ma ist und ihren Glau­ben auch behal­ten will, aber auch Mosha, die sich nun mit Perü­cke und einem ele­gan­ten blau-roten Kleid zeigt.

Vor­ne beginnt die Pre­digt einer Pas­to­rin, die Ramathan Kagg­wa über die letz­ten Mona­te aus­ge­bil­det hat. Über sozia­le Medi­en wird sie sogar live in die Welt gestreamt. »Wir füh­len uns geseg­net«, sagt sie und schau­kelt zur Musik, rich­tet sich zur Han­dy­ka­me­ra, die auf einem hüft­ho­hen Stän­der vor ihr auf­ge­baut ist: »Dan­ke, dass Ihr von zu Hau­se aus die Adonai Church besucht. Jesus Chris­tus ist am Kreuz für uns gestor­ben und wie­der­auf­er­stan­den. Er hat uns geret­tet. Halleluja!«

Den gan­zen Sonn­tag wird eine emo­tio­na­le Par­ty lau­fen. Jun­ge Men­schen, die nicht mehr Teil der Gesell­schaft sein dür­fen, bil­den hier in einer Gated Com­mu­ni­ty am Ran­de von Kam­pa­la ihre eige­ne. Sie kön­nen sein, wie sie sind. Jeden­falls solan­ge die Poli­zei nicht weiß, wo sie sind.