Eine Demonstration von Gegnern des iranischen Regimes in Teheran fordert Solidarität mit der Opposition im Iran, die Abschaffung der Todesstrafe und einen Umsturz. Sie haben einige Galgen aus Holz aufgebaut, welche die brutalen Hinrichtungsmethoden im Iran veranschaulichen sollen. Foto: Future Image / C. Hardt

Staa­ten sind erfin­de­risch, wenn sie Men­schen mehr oder min­der legal das Leben neh­men wol­len. Beson­ders spek­ta­ku­lär rich­tet Sau­di-Ara­bi­en zum Tode ver­ur­teil­te Men­schen hin: Der Hen­ker schlägt den Ver­ur­teil­ten den Kopf ab. Kaum weni­ger archa­isch geht es zu in Län­dern wie Ägyp­ten, Irak, Ban­gla­desch, Japan oder dem Iran: Dort bedient sich die Jus­tiz des Stricks und erhängt die ver­meint­li­chen Übel­tä­ter. Die USA, Chi­na und Viet­nam set­zen auf ein Gift­ge­misch und inji­zie­ren den zu Tode Geweih­ten die leta­le Dosis mit der Sprit­ze; dabei kam es in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der zu »Miss­ge­schi­cken«, weil der oder die Ver­ur­teil­te nicht sofort, son­dern erst nach lan­gen Qua­len starb. Ganz klas­sisch las­sen Soma­lia, Nord­ko­rea, Jemen oder Bela­rus ihre Todes­kan­di­da­ten erschießen.

Die Men­schen­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on Amnes­ty Inter­na­tio­nal doku­men­tiert seit 1979 welt­weit die Pra­xis der Todes­stra­fe und Hin­rich­tung. Im neu­es­ten Jah­res­be­richt 2021, der am Diens­tag vor­ge­stellt wor­den ist, fin­den sich solch nüch­ter­ne Fak­ten wie die zu den Hin­rich­tungs­me­tho­den oder auch die Anzahl der Län­der, die die Todes­stra­fe noch anwen­den: 55 Staa­ten. Das ist eine Min­der­heit, denn zum Ende 2021 hat­ten 108 Län­der die »Todes­stra­fe im Gesetz für alle Ver­bre­chen abge­schafft«, heißt es im Amnes­ty-Jah­res­be­richt; zählt man jene Län­der hin­zu, die die Todes­stra­fe auch »in der Pra­xis außer Voll­zug gesetzt« haben, dann kommt man sogar auf 144 Staa­ten. Nur lebt eine Mehr­heit der Erd­be­völ­ke­rung wei­ter­hin in Län­dern mit Todes­stra­fe, denn so bevöl­ke­rungs­rei­che Län­der wie Chi­na, Indi­en, die USA, Paki­stan, Nige­ria, Äthio­pi­en oder Ägyp­ten hal­ten wei­ter an ihr fest.

Trotz die­ser beun­ru­hi­gen­den Zah­len gibt es auch posi­ti­ve Anzei­chen für eine Ent­wick­lung hin zur welt­wei­ten Abschaf­fung der Todes­stra­fe. Die Anzahl an Staa­ten, von denen bekannt ist, dass sie die Todes­stra­fe anwen­de­ten, blieb das zwei­te Jahr in Fol­ge auf dem tiefs­ten Stand seit der ers­ten Daten­er­fas­sung von Amnes­ty Inter­na­tio­nal im Jahr 1979. Kasach­stan, Papua-Neu­gui­nea und Sier­ra Leo­ne brach­ten Geset­zes­än­de­run­gen auf den Weg, die bis Anfang 2022 die Todes­stra­fe in die­sen Län­dern been­de­ten. Gha­na, Malay­sia und die Zen­tral­afri­ka­ni­schen Repu­blik unter­nah­men ers­te Schrit­te in die­se Rich­tung. In 144 Län­dern – mehr als zwei Drit­tel aller Staa­ten – ist die Todes­stra­fe mitt­ler­wei­le in Gesetz oder Pra­xis außer Voll­zug gesetzt.

Der US-Bun­des­staat Vir­gi­nia schaff­te als 23. Staat – und als ers­ter Süd­staat – die Todes­stra­fe ab. Zudem gab die neue US-Regie­rung im Juli bekannt, dass sie alle Hin­rich­tun­gen auf Bun­des­ebe­ne bis auf Wei­te­res aus­set­zen wer­de. 2021 war daher seit 1988 das Jahr mit den wenigs­ten Exe­ku­tio­nen in den USA. In Euro­pa ist Bela­rus der ein­zi­ge Staat, der noch immer die Todes­stra­fe anwen­det, im Berichts­zeit­raum wur­de sie ein­mal voll­streckt und eine Todes­stra­fe ver­hängt. Russ­land hat sie außer Kraft gesetzt.

Die Zahl der Todes­ur­tei­le stieg zum Teil auf­grund der Locke­rung der Coro­na-Maß­nah­men, die die gericht­li­chen Pro­zes­se zuvor ver­lang­samt hat­ten, um fast 40 Pro­zent im Ver­gleich zum Vor­jahr: In 56 Staa­ten ver­ur­teil­ten Gerich­te min­des­tens 2.052 Men­schen zum Tode. Beson­ders mar­kant war die Zunah­me an Todes­stra­fen in Ägyp­ten, Ban­gla­desch, Indi­en, Myan­mar und Paki­stan. Unge­ach­tet des Anstiegs ist die glo­ba­le Gesamt­zahl an neu ver­häng­ten Todes­ur­tei­len die zweit­nied­rigs­te seit 2016.