Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen hat einen eigenen politischen Stil entwickelt. Foto: AFP/ALEX HALADA

Der Ibi­za-Skan­dal, der Zer­fall der Regie­rung, ein Exper­ten­ka­bi­nett, Neu­wah­len, eine ÖVP-Grü­ne-Regie­rung, jetzt der Krieg in der Ukrai­ne: Alex­an­der Van der Bel­len ist so ziem­lich das ein­zi­ge Kon­ti­nu­um der öster­rei­chi­schen Innen­po­li­tik der ver­gan­ge­nen fünf Jah­re. Öster­reichs Staats­ober­haupt war vor ihm so etwas wie Zere­mo­ni­en­meis­ter, Band­durch­schnei­der, Medail­len­ver­lei­her. Van der Bel­lens Prä­si­dent­schaft ist ein klei­nes Wun­der im Land der Mehr­hei­ten rechts der Mit­te. Und doch ist der ehe­ma­li­ge lang­jäh­ri­ge Chef der Grü­nen der logi­sche Amts­in­ha­ber. Denn Sascha, wie er auch genannt wird, war unab­hän­gig von der Par­tei­po­li­tik schon immer einer der belieb­tes­ten Poli­ti­ker des Lan­des. Und zwar des­halb, weil er nie so ganz Poli­ti­ker war, son­dern viel eher der Volks­wirt­schafts­leh­re-Pro­fes­sor blieb, der er vor sei­nem Ein­stieg in die Poli­tik war. Weil er geraucht hat wie ein Schlot. Wegen sei­nes tro­cke­nen Humors mit Hal­tung: »Wenn zwei Män­ner oder zwei Frau­en sich dar­auf ver­stei­fen, den­sel­ben Feh­ler zu machen wie die Hete­ro­se­xu­el­len, sol­len sie das tun kön­nen«, sag­te er etwa ein­mal zum The­ma gleich­ge­schlecht­li­che Ehe. Zu phleg­ma­tisch sei er, sagen man­che. Ande­ren mischt er sich zu viel ins poli­ti­sche Tages­ge­schäft ein. Kein Wort der Kri­tik hin­ge­gen gab es, als Van der Bel­len im Juni 2018 Russ­lands Prä­si­dent Putin in Wien emp­fing, auch keins bei einem Besuch in Sot­schi 2019. Der Prä­si­dent hat einen eige­nen Bezug zum Osten Euro­pas, sei­ne Vor­fah­ren waren im 17. Jahr­hun­dert von Hol­land nach Russ­land ausgewandert.

Poli­tisch aktiv wur­de Alex­an­der Van der Bel­len in den 1970er Jah­ren zunächst bei der SPÖ. Sei­nen Wech­sel zu den Grü­nen in den 1980er-Jah­ren beschrieb er ein­mal als Wan­del von einem »arro­gan­ten Anti­ka­pi­ta­lis­ten« zu einem »groß­zü­gi­gen Links­li­be­ra­len«. Von 1996 bis 2008 war er der bis­lang am längs­ten amtie­ren­de Par­tei­chef der öster­rei­chi­schen Grü­nen. Die Stich­wahl nach sei­ner Nomi­nie­rung für das Amt des Bun­des­prä­si­den­ten 2016 muss­te nach Anfech­tung durch die FPÖ wie­der­holt wer­den. Bei der Wahl im Herbst wird Van der Bel­len nun erneut antreten.