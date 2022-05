Das Kornhaus ist das einzige bislang unsanierte Gebäude neben Albrechtsburg und Meißner Dom. Foto: imago/Sylvio Dittrich

Schloss Albrechts­burg in Mei­ßen gilt als »Wie­ge Sach­sens« und ist eines der belieb­tes­ten Tou­ris­ten­zie­le im Frei­staat. Das pit­to­res­ke Ensem­ble hoch über der Elbe wur­de im 15. Jahr­hun­dert an der Stel­le errich­tet, an der im Jahr 929 die Mark­graf­schaft Mei­ßen gegrün­det wor­den war. Das his­to­ri­sche Flair und die male­ri­sche Kulis­se zie­hen Besu­cher in Scha­ren an – im Jahr 2020 rund 84 000. Künf­tig pas­sie­ren die Gäs­te beim Auf­stieg zu Schloss und Dom jedoch womög­lich eine brau­ne Kader­schmie­de. Die AfD lieb­äu­gelt damit, das his­to­ri­sche Korn­haus am Dom­platz 1 zu erwer­ben und dort ein Schu­lungs­zen­trum mit Über­nach­tungs­mög­lich­kei­ten zu errich­ten. Das bestä­tig­te Cars­ten Hüt­ter, ihr Mei­ße­ner Bun­des­schatz­meis­ter, meh­re­ren Medien.

Beste Lage, aber hoher Sanierungsbedarf

Die Gele­gen­heit für die AfD bie­tet sich, weil das Korn­haus zwangs­ver­stei­gert wird. Am 4. Juli um 9:30 Uhr kommt es am Amts­ge­richt Dres­den unter den Ham­mer. Das öster­rei­chisch-ita­lie­ni­sche Immo­bi­li­en­un­ter­neh­men Vene­re GmbH, das das Haus 2008 von der Stadt gekauft, sich seit­her aber nicht dar­um geküm­mert hat, soll Rech­nun­gen der Kom­mu­ne nicht bezahlt haben, die dar­auf­hin die Ver­stei­ge­rung anbe­raum­te. Der Ver­kehrs­wert für das vier­stö­cki­ge, denk­mal­ge­schütz­te Gebäu­de mit hohem Spitz­dach und einer Nutz­flä­che von 1335 Qua­drat­me­ter wird auf 370 000 Euro bezif­fert. Zwar muss der Käu­fer viel Geld zur Sanie­rung berap­pen. In dem ursprüng­lich 1470 errich­te­ten, 1878 zum Wohn­haus umge­bau­ten Gebäu­de mit Gewöl­be­de­cken und Spitz­bo­gen­fens­tern gibt es weder eine moder­ne Hei­zung noch Elek­trik. Den­noch han­delt es sich um eine reiz­vol­le Immo­bi­lie in bes­ter Lage. Gelän­ge der AfD der Kauf, wäre das ein Coup.

In der Lan­des­po­li­tik graust es vie­len bei der Vor­stel­lung, dass die vom Bun­des­ver­fas­sungs­schutz als Ver­dachts­fall ein­ge­stuf­te Par­tei auf dem Meiß­ner Dom­berg eine Kader­schmie­de errich­tet. Das Korn­haus dür­fe »nicht zum Spiel­ball rech­ter Popu­lis­ten wer­den«, sagt Tho­mas Löser, Abge­ord­ne­ter der Grü­nen im Land­tag. Sein Meiß­ner SPD-Kol­le­ge Frank Rich­ter betont, das Gebäu­de gehö­re »ohne Zwei­fel zum kul­tu­rel­len Tafel­sil­ber des Frei­staats«. Es sei »in sei­ner poli­ti­schen, his­to­ri­schen und archi­tek­to­ni­schen Bedeu­tung ein wert­vol­les Ele­ment säch­si­scher Identität«.

Linke will Kornhaus in öffentlicher Hand

Der­lei Bewer­tun­gen die­nen auch dazu, Druck auf den Frei­staat Sach­sen aus­zu­üben, damit die­ser das Korn­haus vor der Zwangs­ver­stei­ge­rung bewahrt und womög­lich selbst kauft. Die Lin­ke im Land­tag for­dert das Land in einem Antrag auf, mit dem jet­zi­gen Eigen­tü­mer zu ver­han­deln, des­sen Außen­stän­de bei der Stadt Mei­ßen zu bezah­len, die Immo­bi­lie zu über­neh­men und die­se in den staat­li­chen Schlös­ser­be­trieb zu über­füh­ren, der auch die Albrechts­burg ver­wal­tet. Das Korn­haus gehö­re »kom­plett in öffent­li­che Hand«, sagt Lin­ke-Kul­tur­po­li­ti­ker Franz Sodann. Sach­sen sol­le die Chan­ce nut­zen, es zu einem »akzep­ta­blen Preis« zu kaufen.

Auch Frank Rich­ter sieht Stadt und Frei­staat gemein­sam in Ver­ant­wor­tung. Er hat auch Ideen zur künf­ti­gen Nut­zung des Korn­hau­ses. Im Jahr 2029 begeht die Stadt Mei­ßen ihr 1100-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Das kön­ne zum Anlass genom­men wer­den, um eine Lan­des­aus­stel­lung in der Stadt aus­zu­rich­ten. Löser erin­nert dar­an, dass schon im säch­si­schen Dop­pel­haus­halt 2020/21 Geld für ein Nut­zungs­kon­zept für das Korn­haus ein­ge­stellt war. An Infor­ma­tio­nen zur Umset­zung feh­le es frei­lich bis­her, merk­te er an. Zuletzt hat­te sich um das Korn­haus der Ver­ein »Mit Zahn­rad und Zylin­der« bemüht und Kul­tur­fes­te zur Indus­trie­kul­tur ausgerichtet.

Kachelmann will Kornhaus retten

Der Fall Korn­haus schlägt inzwi­schen auch über­re­gio­nal Wel­len. Aus­lö­ser war eine Äuße­rung von Sophie Koch, einst Lan­des­chefin der Jusos, im sozia­len Netz­werk Twit­ter. »Jemand mit viel Geld Lust auf Haus mit viel Poten­zi­al?«, hat­te sie gefragt und hin­zu­ge­fügt: »Da kann man sicher Schö­ne­res draus machen als eine Nazi-Kader­schmie­de.« Es gab zahl­rei­che Reak­tio­nen, dar­un­ter auch von dem Meteo­ro­lo­gen Jörg Kachel­mann. »Ich mache mit, wer macht noch mit?«, schrieb er und kon­kre­ti­sier­te, es soll­ten sich »Men­schen mit Koh­le und sys­tem­na­her lin­ker Gesin­nung« mel­den. Aller­dings sieht er vor­der­grün­dig die Lan­des­re­gie­rung in der Ver­ant­wor­tung: »Es wäre aber doch die natür­li­che Lösung, wenn sich der Frei­staat selbst küm­mern wür­de, dass die Schmier­lap­pen der AfD drau­ßen bleiben.«

Das so in die Pflicht genom­me­ne Land indes winkt ab. »Der­zeit liegt kein Nut­zungs­kon­zept für die­se Immo­bi­lie vor«, heißt es auf Anfra­ge des »nd« aus dem Finanz­mi­nis­te­ri­um: »Daher bestehen sei­tens der Lie­gen­schafts­ver­wal­tung auch kei­ne Planungen.«