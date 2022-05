Das Leistungsethos wohnt nicht im Wedding Foto: UCM.ONE

Der Wed­ding kommt, tönt es seit Jah­ren , fast ist die­se Pro­phe­zei­ung schon zum Run­ning Gag gewor­den, denn der ehe­ma­li­ge Arbei­ter­be­zirk beweist ent­ge­gen aller Pro­gno­sen erstaun­li­ches Behar­rungs­ver­mö­gen. Zum Glück!, muss der Rezen­sent an die­ser Stel­le aus­ru­fen, sonst gäbe es die­ses Klein­od von Film womög­lich nicht und wäre das Gen­re des Ber­lin-Films um eine Per­le ärmer. Dabei könn­te »Hei­kos Welt« nicht wei­ter ent­fernt von dem offi­ziö­sen Ber­lin-Bild sein, wel­ches die Stadt ger­ne als dyna­mi­sche Metro­po­le der Zukunft ent­wirft. Die Welt, in der Hei­ko lebt, besteht nur aus Gegen­wart, und das soll aus sei­ner Sicht auch mög­lichst so bleiben.

Hei­ko ist ein freund­li­cher Mann Anfang drei­ßig, wohl­ge­nährt von den zahl­rei­chen Schnit­zeln, die ihm sei­ne Mama zube­rei­tet, bei der er wohnt. Sei­ne Zeit ver­bringt er mit gele­gent­li­chen krum­men Geschäf­ten, die der Kleinst­kri­mi­na­li­tät zuge­rech­net wer­den müs­sen, und lebt ansons­ten ohne grö­ße­re Ansprü­che auf Staats­kos­ten. Des Abends flie­ßen Bier und Fut­schi (für die Jün­ge­ren: Mix­ge­tränk aus Cola und Wein­brand) in den Wed­din­ger Eck­knei­pen, in denen die Luft steht – war da was mit Rauch­ver­bot? Beim Dart­spie­len ist Hei­ko eini­ger Erfolg ver­gönnt, der jedoch in engem Zusam­men­hang mit der Anzahl der genos­se­nen Fut­schis steht.

In den 1990ern gab es im Osten die Band Vicky Vomit, in deren ein­zig nen­nens­wer­tem Erfolgs­hit es im Refrain hieß: »Gut gelaunt und sor­gen­frei, arbeits­los und Spaß dabei«. Damit ist Hei­kos Lebens­si­tua­ti­on ziem­lich gut umris­sen. In sei­ner Negie­rung jeg­li­cher sozia­ler Auf­wärts­mo­bi­li­tät, wie es im Sozio­lo­gen­deutsch heißt, wohnt »Hei­kos Welt« etwas gera­de­zu Sub­ver­si­ves inne. Bei­na­he alles, was das avan­cier­te Bür­ger­tum an ethisch-sitt­li­chen Wer­ten hoch­hält, wird hier mit einem gro­ßen Schuss Iro­nie wie neben­her kon­ter­ka­riert. Hei­ko ist lang­zeit­ar­beits­los, ernährt sich unge­sund und fleisch­las­tig – die Kame­ra wei­det sich gera­de­zu in Nah­auf­nah­me am im Fett brut­zeln­den Schnit­zel -, lebt in den Tag hin­ein – und ist zufrie­den damit.

Bei all­dem sieht Hei­kos Welt so gar nicht nach »Pre­ka­ri­at« aus, wir­ken die Prot­ago­nis­ten im Gegen­teil ganz bei sich ange­kom­men, als wäre ihre Lebens­wei­se der gesell­schaft­li­che Nor­mal­fall, was er ja in vie­len Ber­li­ner Haus­hal­ten auch ist. Stress? Arbeits­über­las­tung? Leis­tungs­druck? Hei­ko lebt in einer Welt, in der sol­che Din­ge kei­ne Rol­le spie­len. Dann sagt er auch noch so uner­hör­te Sät­ze wie: »Och, eigent­lich habe ich immer Zeit«! Und das in einem Land, in dem Kei­ne-Zeit-Haben prak­tisch zum Grund­ver­ständ­nis des bür­ger­li­chen (Arbeits-) Lebens gehört. In die­sem Sin­ne besitzt »Hei­kos Welt« durch­aus eine anar­chis­ti­sche Note, weil er das Leis­tungs­ethos der Arbeits­ge­sell­schaft – nein, nicht ver­neint, er igno­riert es schlicht.

Lei­der hat Hei­ko ein Pro­blem, da die Kran­ken­kas­se die drin­gend not­wen­di­ge Augen­ope­ra­ti­on für sei­ne Mut­ter nicht bezah­len will. Hei­kos Welt ist bedroht – immer öfter schmeckt Mamas Essen merk­wür­dig, weil die­se die Gewür­ze kaum noch erkennt und ver­wech­selt. Er braucht Geld. Rat holt er sich bei sei­nem alten Heh­lerkum­pel, der lei­der im »C-Bereich« des ÖPNV wohnt – für den Ur- Wed­din­ger eine hal­be Welt­rei­se. Auf Zura­ten des Freun­des ver­sucht Hei­ko fort­an, als Dart­spie­ler in Knei­pen zu reüs­sie­ren und so zu etwas Geld zu kom­men. Hier beginnt nun eine Odys­see durch die Ber­li­ner (Wed­din­ger) Knei­pen­welt, die es in sich hat, inklu­si­ve einer Lie­bes­ge­schich­te, die eigent­lich kei­ne ist, eines Ein­bruchs, der gänz­lich uner­war­tet aus­geht, und eines gro­ßen Fina­les. Und wenn Sie wis­sen wol­len, was Rober­to Blan­co und das in Sze­ne­krei­sen belieb­te Stern­burg- Bier mit­ein­an­der zu tun haben, soll­ten Sie sich ins Kino begeben.

Man sieht den Spaß, den die Macher bei die­ser lau­ni­gen Cha­rak­ter- und Milieu­stu­die hat­ten, wes­halb sich sogar Franz Rogow­ski zu einer klei­nen Neben­rol­le ver­pflich­ten ließ. Der Groß­teil der Dar­stel­ler sind jedoch Lai­en, was dem Film eine gehö­ri­ge Por­ti­on Authen­ti­zi­tät ver­leiht, zumal sie gut geführt wer­den und die Dia­lo­ge deren natur­be­las­se­ne All­tags­spra­che wie­der­ge­ben. Auch Haupt­dar­stel­ler Mar­tin Roh­de ist gele­gen­heits­schau­spie­len­der Ama­teur, des­sen Figur des Hei­ko der­art über­zeugt, dass er beim Film­fest Mün­chen im ver­gan­ge­nen Jahr den Preis als bes­ter Schau­spie­ler gewann.

»Hei­kos Welt« ist in vie­ler­lei Hin­sicht ein unge­wöhn­li­cher Film. Nicht nur, dass er per Crowd­fun­ding finan­ziert wur­de; im deut­schen För­der­sys­tem wäre er wohl durch alle Ras­ter gefal­len und/oder glatt­ge­bü­gelt wor­den. Mit der lako­ni­schen Selbst­ver­ständ­lich­keit, mit der die durch­aus abstru­se Geschich­te erzählt wird, unter­läuft der Film alle gän­gi­ge Kon­ven­tio­nen des sozia­len Rea­lis­mus. Gekonnt balan­ciert er zwi­schen den Gen­res und ist Komö­die, Räu­ber­pis­to­le, Groß­stadt­mär­chen und Gro­tes­ke zugleich.

Der fil­mi­sche (Erzähl-) Rhyth­mus ist eben­so flott wie der Sound­track, was sicher­lich damit zu tun hat, dass Regis­seur Domi­nik Gali­zia bis­her eher durch Musik­vi­de­os und Wer­be­fil­me bekannt war. Mit sei­nem jaz­zig-urba­nen Sound und der läs­si­gen Unauf­ge­regt­heit, mit der die skur­ri­len Typen an den Wed­din­ger Knei­pen­t­re­sen lie­be­voll kari­kiert wer­den, tritt »Hei­kos Welt« in die Fuß­stap­fen des Films »Oh Boy« von 2012, in dem der End­zwan­zi­ger Niko ähn­lich wie Hei­ko in den Ber­li­ner Tag hin­ein leb­te. Der eben­falls mit gerin­gem Bud­get gedreh­te Debüt­film Jan-Ole Gersters wur­de damals zum Über­ra­schungs­hit in den Kinos. Ähn­li­ches wäre »Hei­kos Welt« zu wünschen.

»Hei­kos Welt«, Deutsch­land 2021, Regie: Domi­nik Gali­zia. Mit Hei­ke Hanold-Lynch, Mar­tin Roh­de, Hans Jür­gen Alf, 108 min., jetzt im Kino