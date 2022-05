Seine Soli ertranken in Schweiss und Passion: Rory Gallagher, 1972 Foto: imago/Mary Evans

Sie sol­len eigent­lich nur ein biss­chen für gute Lau­ne sor­gen, 1968 beim Abschieds­kon­zert von Cream in der Roy­al Albert Hall, statt des­sen jagen Tas­te die Super­grup­pe laut­stark vom Hof. Rory Gal­lag­her ist ener­ge­ti­scher, explo­si­ver als der leer­ge­spiel­te Eric Clap­ton, und stößt dann auch bald dar­auf bei einer Leser­um­fra­ge des »Melo­dy Maker« den »God« vom Thron. »Alle ande­ren sind Holz­ha­cker dage­gen«, begrüßt sie der gro­ße Läs­te­rer Les­ter Bangs, der kei­ne Chan­ce aus­ließ, über Cream her­zu­zie­hen. Tas­te dage­gen hat er ins Herz geschlos­sen. Sie sei­en viel mehr als ein wei­te­res »hea­vy volt­me­ter trio«, sie zele­brier­ten »pro­gres­si­ve blues«.

Tas­te klin­gen zer­zaust und räu­dig wie ein Stra­ßen­kö­ter, die Song­struk­tu­ren sind orna­ment­los schlicht. Not­wen­di­ger­wei­se schlicht, denn so bie­ten sie genü­gend Raum für Gal­lag­hers in Schweiß und Pas­si­on ertrin­ken­de Soli. Schon hier ent­wi­ckelt er sei­nen dyna­mi­schen, span­nungs­rei­chen Per­so­nal­stil, der sich in den fol­gen­den Jahr­zehn­ten nur mehr wei­ter ver­fei­nert. Er renom­miert mit auf­ge­dreh­ten Hel­den­lega­to-Läu­fen, um sich danach auf eine melan­cho­li­sche Blues-Exkur­si­on zu bege­ben, er polkt in aller See­len­ru­he die Ober­tö­ne aus den Sai­ten, zieht sie, bis es weh­tut, und am Ende streift er auch noch das Stahl­rohr über den klei­nen Fin­ger, da kommt die Sache erst rich­tig ins Rutschen.

»Ich wäre nie in der Lage, mich zu wie­der­ho­len, weil es bei mir kein fes­tes Kon­zept gibt«, hat er mal gesagt. Und sei­ne Mit­strei­ter sind alles ande­re als glück­lich dar­über. »Manch­mal benahm er sich, als ob wir gar nicht exis­tie­ren wür­den«, beklagt sich Schlag­zeu­ger Wil­son. »Mal spiel­te er drei Solo­num­mern hin­ter­ein­an­der, bei ande­ren Gele­gen­hei­ten begann er ein zwölf­tak­ti­ges Stück und impro­vi­sier­te über neun Tak­te, nur um uns zu ver­wir­ren.« Tas­te sind in dem Moment Geschich­te, als sich sei­ne Ele­ven zu laut über sei­ne Allein­gän­ge beschwe­ren. Gal­lag­her braucht kei­ne Band, son­dern Was­ser­trä­ger. Und so geben sie bald nach dem elek­tri­sie­ren­den Auf­tritt beim Isle-of-Wight-Fes­ti­val 1970 ihre Tren­nung bekannt. Gal­lag­her pro­biert es zunächst mit Mitch Mit­chell und Noel Red­ding, dem Rest der Jimi Hen­drix Expe­ri­ence, schließ­lich holt er sich mit Ger­ry McA­voy am Bass einen stoi­schen Muli in die Band, der ihm nun über­all hin folgt. Wil­gar Camp­bell am Schlag­zeug kom­plet­tiert das Trio.

Musi­ka­lisch macht er dort wei­ter, wo er auf­ge­hört hat – bei einer quirr­li­gen, spiel­freu­di­gen Mischung aus Blues, Blues Rock, Folk und ein wenig Jazz. Und der Hard­ro­cker ist auch nur eine hal­be Umdre­hung des Laut­stär­ke­reg­lers ent­fernt. Er ist ein trick- und fin­ten­rei­cher Akus­tik­gi­tar­rist, der jede schwar­ze Spe­lun­ke im Süden abge­kocht hät­te, aber wirk­lich zum Abhe­ben bringt ihn erst sei­ne Strat. Allein ihr Ton ist min­des­tens so unver­wech­sel­bar wie sei­ne Stim­me. Mit­te der Sieb­zi­ger hielt sich hart­nä­ckig das Gerücht, Gal­lag­her wer­de nun Mick Tay­lor bei den Stones beer­ben. Zum Glück ist er dem Pfad der Koh­len nicht gefolgt, denn in die­sem fes­ten Band­kor­sett hät­te er nicht das machen kön­nen, was er woll­te, jeden­falls nicht so, wie er es woll­te. Gitar­re spielen.

»Laund­ro­mat«, »Just The Smi­le« und »I Fall Apart«, gleich die ers­ten Songs sei­nes schlicht mit sei­nem Namen beti­tel­ten Solo­de­büts zei­gen ihn aber nicht nur als Sai­ten­hel­den, son­dern eben auch als Song­wri­ter von ganz eige­ner Art und Kunst. Die Jubi­lä­ums-Edi­ti­on wür­digt die­sen lau­ten Start­schusss sei­ner Solo­kar­rie­re auf adäqua­te Wei­se. Neben den übli­chen Memo­ra­bi­lia ent­hält sie ein groß­ar­ti­ges, war­mes Remas­ter des Ori­gi­nals, einen Hau­fen Alter­na­te Takes und sprit­zi­ge Live-Ses­si­ons beim BBC, unter ande­rem ein inspi­rier­tes »John Peel Sunday Concert«.

Rory Gal­lag­her: »Rory Gal­lag­her. 50th Anni­ver­s­a­ry Edi­ti­on« (Uni­ver­sal)