Kater Rudi kann weiter zufrieden in Petras Kreuzberger Wohnung schnurren. Sie hat den zweieinhalbjährigen Nervenkrieg schlechter weggesteckt. Foto: nd/Nicolas Šustr

Petra hat gewon­nen. »Der Rich­ter hat mei­nen Här­te­fall­an­trag aner­kannt, dar­auf­hin hat der Ver­mie­ter Eigen­be­darfs­kün­di­gung und Räu­mungs­kla­ge zurück­ge­nom­men«, sagt sie zu »nd«. Das ist inzwi­schen fast ein hal­bes Jahr her. Doch viel mehr will sie aktu­ell nicht sagen. »Ich habe zu wenig Abstand und lei­de immer noch unter den Fol­gen der Eigen­be­darfs­kün­di­gung. Das wühlt mich zu sehr auf«, nennt sie den Grund.

Vor etwas über einem Jahr hat­te »nd« über den Fall berich­tet. Die 63-Jäh­ri­ge, die ihren voll­stän­di­gen Namen nicht in der Zei­tung lesen möch­te, erwar­te­te damals den Pro­zess. Ihre Ver­mie­ter, meh­re­re Mit­glie­der einer Ber­li­ner Fami­lie, gaben an, ihre Woh­nung in der Lüb­bener Stra­ße 19 im Wran­gel­kiez in Ber­lin-Kreuz­berg für eine Toch­ter zu benö­ti­gen. Es schien schwer vor­stell­bar, dass die auf­stre­ben­de Top-Leicht­ath­le­tin wirk­lich in die Woh­nung im vier­ten Stock des mäßig instand­ge­hal­te­nen Hau­ses ein­zie­hen woll­te. Zumal der Fami­lie, wie im Rah­men der Recher­chen her­aus­kam, Dut­zen­de Häu­ser in Ber­lin und auch ein Schlöss­chen in Bran­den­burg gehören.

Die Kün­di­gung erhielt Petra Ende Juli 2019, es folg­ten zwei­ein­halb Jah­re Ner­ven­krieg. »Nachts geht das immer los, dass ich den­ke: Wo soll das hin­füh­ren, wo soll das enden?«, sag­te Petra vor einem Jahr. »Dann geht das wie­der auf mein Immun­sys­tem und dann kann ich mich am nächs­ten Tag nicht mehr bewe­gen«, schil­der­te sie die stress­be­ding­ten Beschwerden.

Petra ist mit den gesund­heit­li­chen Pro­ble­men als Fol­ge einer Woh­nungs­kün­di­gung nicht allein, wie man im Gemein­schafts­raum des Mehr­ge­nera­tio­nen­hau­ses an der Gnei­sen­au­stra­ße in Kreuz­berg sieht. Rund zwei Dut­zend Men­schen sit­zen am Don­ners­tag der Vor­wo­che auf den Stuhl­rei­hen, mal ein­zeln, mal zu zweit, zu dritt. Es herrscht eine selt­sam gedämpf­te Stim­mung, wie man sie sich beim ers­ten Tref­fen einer Selbst­hil­fe­grup­pe vor­stellt. Die Initia­ti­ve »E3K – Eigen­be­darf kennt kei­ne Kün­di­gung« sowie die Mieter:innengewerkschaft haben gela­den. Man wol­le sich »aus­tau­schen, wie wir unse­re Woh­nung und unse­re Gesund­heit bewah­ren kön­nen«, heißt es in der Einladung.

Seit Ende 2018 gibt es E3K. »Die Initia­ti­ve hat sich nach einem Kiez­pa­la­ver von Wem gehört Kreuz­berg gegrün­det, weil wir gemerkt haben, dass immer mehr Anfra­gen wegen Eigen­be­darfs­kün­di­gun­gen kom­men«, berich­tet Ingrid. Ange­fan­gen habe man mit »soli­da­ri­schen Besich­ti­gungs­be­glei­tun­gen«, sagt sie. Kauf­in­ter­es­sen­ten für in Eigen­tum umge­wan­del­te Miet­woh­nun­gen sehen so sofort, dass sie sich Ärger ein­han­deln kön­nen, wenn sie zugrei­fen und mög­li­cher­wei­se die Mie­te­rin­nen und Mie­ter vor die Tür set­zen wollen.

»Ein wei­te­rer Schwer­punkt ist die soli­da­ri­sche Beglei­tung von Eigen­be­darfs­kün­di­gun­gen«, sagt Ingrid. Dann wird bei­spiels­wei­se vor Gericht demons­triert, auch die Ver­hand­lung wird beglei­tet. Bei sol­chen Pro­zes­sen fin­det sich ansons­ten in der Regel kein Publi­kum ein. Sowohl Rich­te­rin­nen und Rich­ter als auch Eigen­tü­me­rin­nen und Eigen­tü­mer erken­nen dadurch, dass es durch­aus ein öffent­li­ches Inter­es­se an den pri­vat­recht­li­chen Strei­tig­kei­ten gibt.

»Uns ist voll­kom­men egal, ob eine Eigen­be­darfs­kün­di­gung juris­tisch legi­tim oder vor­ge­täuscht ist. Es geht um den Ver­lust der Woh­nung, und es kann es kei­ne Wer­tung, Tren­nung oder Spal­tung geben«, sagt Ingrid. »Wir kön­nen wirk­lich aus Erfah­rung spre­chen: So eine Kün­di­gung ist Kör­per­ver­let­zung, sie hat kör­per­li­che Fol­gen«, erklärt Ingrid weiter.

»Die­ser Pro­zess nimmt einen der­ma­ßen mit«, sagt ein Mit­glied von E3K – nen­nen wir ihn Ingo –, der von der Fami­lie Bren­ning aus der Rei­chen­ber­ger Stra­ße 73 in Kreuz­berg her­aus­ge­klagt wer­den soll­te. »Selbst mit einem gewon­ne­nen Pro­zess ist das nicht been­det. Dann habe ich wie­der Herz­ra­sen. Das ist eine Trau­ma­ti­sie­rung«, schil­dert er. Es wer­de öffent­lich bis­her kaum the­ma­ti­siert, um was für eine star­ke Kör­per­ver­let­zung es sich hand­le. »Es brennt sich so tief in den Kör­per ein, dass selbst bei einem posi­ti­vem Ergeb­nis das Trau­ma immer wie­der hoch­kommt«, sagt Ingo.

»Es geht so«, gibt Ingo wie­der, was eine ande­re Betrof­fe­ne ihm berich­tet hat über ihre Ver­fas­sung nach der abge­wen­de­ten Eigen­be­darfs­kün­di­gung: »Ich bin froh, wenn ich mei­ne Arbeit schaf­fe. Ich habe bis heu­te Schlaf­stö­run­gen und wache zwei- bis drei­mal nachts auf. Ich habe Rheu­ma­schü­be. Vor­han­de­ne Krank­hei­ten haben sich ein­fach ver­stärkt. Und ich habe das Gefühl: Ich bin sehr emp­find­lich geworden.«

»Tat­säch­lich ist für unser Gehirn die Aus­gren­zung eine der stärks­ten Bedro­hun­gen. Unse­re Vor­fah­ren vor 13 000 Jah­ren konn­ten auf sich allein gestellt qua­si nicht über­le­ben. Aus­gren­zung akti­viert in unse­rem Gehirn die glei­chen Zen­tren wie kör­per­li­cher Schmerz«, fasst die Psy­cho­the­ra­peu­tin Andrea Wie­de­mann die wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­se zusam­men. »Die Kün­di­gung unse­res gelieb­ten Wohn­raums, unse­rer Zufluchts­stät­te, ist ein Anschlag auf unser Gehirn«, so Wie­de­mann weiter.

»Es folgt eine enor­me Aus­schüt­tung von soge­nann­ten Stress­hor­mo­nen, die uns aufs Kämp­fen, Flüch­ten oder Erstar­ren vor­be­rei­ten«, erklärt die Psy­cho­the­ra­peu­tin, was dann pas­siert. »Wenn die sozia­le Inte­gra­ti­on gefähr­det ist, brau­chen wir die Aggres­si­on, um das wie­der zu regu­lie­ren. Das kann nur funk­tio­nie­ren, wenn wir das kom­mu­ni­zie­ren, einen Adres­sa­ten haben«, sagt Wiedemann.

Doch oft kämen Brie­fe, die qua­si anonym ver­fasst sei­en. Da gebe es dann nur eine Brief­kas­ten­adres­se, kei­ne Tele­fon­num­mer oder E-Mail. »Nie­mand fühlt sich zustän­dig und das gan­ze The­ma wird wei­ter­ge­reicht.« Die­ser Kon­troll­man­gel oder Kon­troll­ver­lust sei schwie­rig, »denn die zurück­ge­hal­te­ne Aggres­si­on, die Angst, die Wut, der Ärger bleibt in unse­rem Kör­per«, sagt Wie­de­mann. Dar­auf fol­ge wie­der­um der Rückzugsmodus.

»Soll­te ein Rück­zug auch nicht mehr mög­lich sein, weil es kei­ne Woh­nung mehr gibt, weil wir kein Netz­werk haben, zu krank sind oder Schul­den haben, dann kommt das Erstar­ren. Eine Depres­si­on bei­spiels­wei­se, das kann ganz, ganz kri­tisch wer­den«, berich­tet Andrea Wie­de­mann. Immer wie­der kommt es zu Sui­zi­den in dem Zusammenhang.

2021 war das bei Peter aus Kreuz­berg der Fall. »Peter soll­te aus sei­ner Woh­nung zwangs­ge­räumt wer­den. Das hat er nicht ertra­gen. Des­halb hat er sich umge­bracht. Dies hat er vor­her ange­kün­digt. Das Gericht, der sozi­al­psych­ia­tri­sche Dienst, die Eigen­tü­me­rin sei­ner Woh­nung, alle wuss­ten das«, berich­te­te das Bünd­nis Zwangs­räu­mung ver­hin­dern bei einem Trau­er­marsch im ver­gan­ge­nen Juni. Es sei nicht das ers­te Mal gewe­sen, dass ihnen beim Bünd­nis der Tod begeg­net sei. »Jemand stand am Tag sei­ner Zwangs­räu­mung auf dem Dach und sag­te, er springt«, so das Bünd­nis­mit­glied wei­ter. Eine ande­re Betrof­fe­ne sei zwei Tage nach der Räu­mung ihrer Woh­nung in einer Not­un­ter­kunft gestorben.

Der Dau­er­stress kann auch kör­per­li­che Erkran­kun­gen zur Fol­ge haben, sagt Andrea Wie­de­mann. Zum Bei­spiel Auto­im­mun­erkran­kun­gen, Blut­hoch­druck, aber auch häu­fi­ge Infek­te. Doch es gebe auch Mög­lich­kei­ten, gegen­zu­steu­ern. »Zu einer Aus­schüt­tung von Glücks­bo­ten­stof­fen kommt es nicht nur, wenn wir fair behan­delt wer­den, son­dern auch, wenn wir ande­re fair behan­deln, denen es schlech­ter geht als uns selbst«, erklärt die Psychotherapeutin.

»Wir alle kön­nen dazu bei­tra­gen, dass Betrof­fe­ne sich auf­ge­ho­ben füh­len«, sagt Ingrid von der Arbeits­grup­pe Eigen­be­darf kennt kei­ne Kün­di­gung. »Indem wir uns zusam­men­schlie­ßen, uns weh­ren, um aus die­ser pas­si­ven Hal­tung her­aus­zu­kom­men.« Eigen­be­darf sei inzwi­schen der häu­figs­te Kün­di­gungs­grund für Woh­nun­gen in Ber­lin. Immer­hin: In letz­ter Zeit neh­me die Zahl der für Mie­te­rin­nen und Mie­ter gewon­ne­nen Pro­zes­se zu.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800-111 01 11 und 0800-111 02 22 erreichbar.