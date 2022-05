Zum Telefonieren nicht mehr zu gebrauchen: Ein öffentlicher Fernsprecher auf den Bahamas nach dem verheerenden Wirbelsturm Mitte September 2019 Foto: AFP/Zak Bennett

Klei­ne Insel­staa­ten wie Ihr Hei­mat­land Anti­gua & Bar­bu­da waren bereits vor der Covid-19-Pan­de­mie beson­ders anfäl­lig für Über­schul­dung. Grün­de dafür sind eine wenig diver­si­fi­zier­te Wirt­schaft und eine beson­de­re Bedro­hung durch den Kli­ma­wan­del mit zuneh­men­den extre­men Wet­ter­ereig­nis­sen wie Hur­ri­ka­nen. Wie hat sich die Pan­de­mie ausgewirkt?

Um es mit einem Wort zu sagen: zer­stö­re­risch. Die Pan­de­mie hat die schwie­ri­ge Lage der Insel­staa­ten wei­ter ver­schärft. Durch die Pan­de­mie sind sie nun einer Drei­fach­kri­se aus­ge­setzt: Zur Kli­ma- und Schul­den­kri­se hat sich eine Kri­se im Gesund­heits­sek­tor hin­zu­ge­sellt. Außer­dem haben sich durch zusam­men­bre­chen­de Lie­fer­ket­ten infol­ge der Pan­de­mie vie­le Güter­prei­se auf dem Welt­markt stark erhöht, was für die stark import­ab­hän­gi­gen Insel­staa­ten ver­hee­rend ist. Und eine der Haupt­ein­nah­me­quel­len, der Tou­ris­mus, ist kol­la­biert und hat sich bis heu­te nur ansatz­wei­se erholt. Unab­hän­gig davon dro­hen durch den Kli­ma­wan­del jeder Insel immer ver­hee­ren­de Wir­bel­stür­me, die immense Schä­den her­vor­ru­fen kön­nen und in der Ver­gan­gen­heit teils an einem ein­zi­gen Tag mehr als die jähr­li­che Wirt­schafts­leis­tung ver­nich­tet haben! Baha­mas traf es 2019, Domi­ni­ca und Anti­gua & Bar­bu­da 2017, um nur die ver­hee­rends­ten der ver­gan­ge­nen Jah­re zu nennen.

Die Alli­anz der klei­nen Insel­staa­ten (AOSIS), der Sie vor­ste­hen, hat am 29. Juni 2020 in der ers­ten Wel­le der Pan­de­mie mit einer bemer­kens­wer­ten öffent­li­chen Erklä­rung auf die­se Pro­ble­me auf­merk­sam gemacht. Um sie zu bewäl­ti­gen, stell­ten Sie der inter­na­tio­na­len Gemein­schaft kon­kre­te For­de­run­gen: eine Aus­wei­tung des bestehen­den Schul­den­mo­ra­to­ri­ums auf alle klei­nen Insel­ent­wick­lungs­staa­ten (SIDS), die Ein­be­zie­hung aller Gläu­bi­ger in das Mora­to­ri­um und, was noch wich­ti­ger ist und über die vor­über­ge­hen­de Aus­set­zung der Zah­lun­gen hin­aus­geht, die Schaf­fung eines ganz­heit­li­chen Ent­schul­dungs­me­cha­nis­mus. Was war die bis­he­ri­ge Antwort?

Die Ant­wort fiel sehr zöger­lich aus. In den Inter­na­tio­na­len Finanz­in­sti­tu­tio­nen wer­den ver­schie­de­ne Optio­nen dis­ku­tiert. Mal geht es einen Schritt vor­an, mal einen zurück. In der ers­ten Run­de konn­ten nur weni­ge klei­ne Insel­staa­ten von den Son­der­zie­hungs­rech­ten des Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds (IWF) pro­fi­tie­ren und sich so zu nied­ri­gen Zin­sen Liqui­di­tät ver­schaf­fen. Die meis­ten SIDS müs­sen sich bei kom­mer­zi­el­len Ban­ken Kre­di­te besor­gen und das zu Zins­sät­zen, die weit über denen lie­gen, die gro­ße euro­päi­sche Staa­ten zu zah­len haben. Das Ent­ge­gen­kom­men ist sehr begrenzt. Aber wir blei­ben dran, weil wir dran blei­ben müs­sen; wir machen wei­ter Druck, denn wir blei­ben hoch ver­schul­det. Wir blei­ben ver­letz­lich wegen unse­rer expo­nier­ten geo­gra­fi­schen Lage.

Wie gehen Sie vor?

Wir arbei­ten an der Mil­de­rung der Pro­ble­me und suchen nach Part­nern, die uns dabei hel­fen. Die Schul­den­kri­se ist lös­bar, abhän­gig von den Bezie­hun­gen zwi­schen den Gläu­bi­ger­staa­ten und den klei­nen Insel­staa­ten. Unse­re Ver­letz­lich­keit muss aner­kannt wer­den. Wir kön­nen nichts für den Kli­ma­wan­del, wir kön­nen nichts für unse­re geo­gra­fi­sche Lage und wir kön­nen sie auch nicht ändern. Wir kön­nen nur mit ihr umge­hen, und das ist auch unser Plä­doy­er: Lasst uns zusam­men­ar­bei­ten. Wir sind in einer Drei­fach­kri­se. In einer Kri­se darf man nicht lang­sam reagie­ren, man muss den Betrof­fe­nen schnell helfen.

Dass es mög­lich ist, zeigt sich beim Angriffs­krieg Russ­lands gegen die Ukrai­ne, oder? Da wur­de schnell mit Hil­fen für die Ukrai­ne reagiert. Ein Vorbild?

Ja. Sehr guter Punkt. Das zeigt, dass es gehen könn­te, auch im Fal­le der klei­nen Insel­staa­ten. Es ist offen­sicht­lich, dass wir noch mehr Druck machen müs­sen. Die Reak­ti­on auf den Krieg ist über­wäl­ti­gend: Zig Mil­li­ar­den Dol­lar wur­den in kür­zes­ter Zeit mobi­li­siert. In der Ukrai­ne spielt sich ein huma­ni­tä­res Desas­ter ab. Aber das spielt sich abge­se­hen vom Krieg auch in den Insel­staa­ten ab. Ich sage das jeden Tag. Es ist gut, dass die west­li­chen Län­der der unver­schul­det in Not gera­te­nen Ukrai­ne poli­tisch und mate­ri­ell bei­ste­hen. Aber auch vie­le der 39 klei­nen Insel­staa­ten im AOS­IS-Netz­werk sind ohne eige­nes Ver­schul­den durch den Kli­ma­wan­del exis­ten­zi­ell bedroht. Und uns nimmt kaum jemand wahr.

In Ihrem Vor­schlag zur Bewäl­ti­gung der Schul­den­kri­se spre­chen Sie von einem ganz­heit­li­chen Ent­schul­dungs­me­cha­nis­mus. Was ver­ste­hen Sie darunter?

Nun, wir haben die bestehen­den Struk­tu­ren von Schul­den­er­las­sen unter die Lupe genom­men, weil sie über­ar­bei­tet wer­den müs­sen. Dabei ist uns klar gewor­den, dass alle Gläu­bi­ger in die Schul­den­er­las­sin­itia­ti­ven ein­be­zo­gen wer­den müs­sen, auch die Geschäfts­ban­ken, nicht nur die mul­ti­la­te­ra­len Insti­tu­tio­nen und die staat­li­chen Gläu­bi­ger, son­dern eben auch die pri­va­ten. Alle Betei­lig­ten müs­sen an einen Tisch, die Schuld­ner und alle Gläu­bi­ger. Sonst wen­den die Gläu­bi­ger unter­schied­li­che Stra­te­gien an, die Pri­va­ten kas­sie­ren rück­sichts­los wei­ter, die öffent­li­chen erlas­sen nur teil­wei­se nach eige­nem Ermessen.

Das ist der ers­te Schritt. Und danach muss über­legt wer­den, bei wel­chem Land reicht ein Mora­to­ri­um, bei wel­chem Land muss es einen Schul­den­er­lass geben. Die Schul­den­trag­fä­hig­keit muss Land für Land unter­sucht wer­den. Wo han­delt es sich nur um eine zeit­wei­li­ge Kri­se und wo müs­sen grund­sätz­lich die Schul­den umstruk­tu­riert wer­den, weil das Land sonst kei­ne Chan­ce hat? Dann muss ent­schie­den und schnell gehan­delt wer­den. Aber das Wich­tigs­te ist, alle an einen Tisch und ein Abkom­men, an das alle Gläu­bi­ger gebun­den sind.

Sie haben Ihre For­de­run­gen im Pro­zess der Ent­wick­lungs­fi­nan­zie­rung auf der Ebe­ne der Ver­ein­ten Natio­nen vor­ge­tra­gen. Deutsch­land kommt hier durch sei­ne der­zei­ti­ge G7-Prä­si­dent­schaft eine beson­de­re Rol­le und Ver­ant­wor­tung zu, auch im Rah­men der Ver­ein­ten Natio­nen. Kann Deutsch­land mit der G7-Prä­si­dent­schaft Impul­se setzen?

Wir wür­den es sehr begrü­ßen, wenn Deutsch­land sei­nen Ein­fluss gel­tend machen wür­de, damit die klei­nen Insel­staa­ten stär­ker in Schul­den­mo­ra­to­ri­ums- und Schul­den­er­las­sin­itia­ti­ven ein­ge­bun­den wer­den wür­den. Wir brau­chen zur Bewäl­ti­gung unse­rer Drei­fach­kri­se star­ke Part­ner. Deutsch­land ist poten­zi­ell einer. Des­we­gen füh­ren wir hier Gesprä­che mit der Bun­des­re­gie­rung. Wir wün­schen, dass sich die Bun­des­re­gie­rung in ihrer G7-Prä­si­dent­schaft und dar­über hin­aus für die Belan­ge der klei­nen Insel­staa­ten stark macht. Die inter­na­tio­na­le Gemein­schaft steht in der Pflicht, dar­auf zu ach­ten, dass nie­mand zurück­ge­las­sen wird. Sie steht in der Pflicht, uns zu hel­fen, die wir den Kli­ma­wan­del nicht ver­ur­sacht, aber am stärks­ten unter ihm zu lei­den haben. Die Ver­letz­lichs­ten müs­sen geschützt werden.

Gibt es ein euro­päi­sches Land, das sich der­zeit beson­ders um die Belan­ge der Insel­staa­ten ver­dient macht?

Wir haben bila­te­ra­le Part­ner­schaf­ten mit einer Rei­he von Län­dern. Deutsch­land gehört da lei­der noch nicht dazu. Es soll­te sich ein­rei­hen, auch bei den Ver­ein­ten Natio­nen. Dort wird mit den SIDS an der Ent­wick­lung eines Mul­ti­di­men­sio­na­len Ver­letz­lich­keits-Index (MVI) gear­bei­tet. Damit sol­len die beson­de­ren Bedürf­nis­se der klei­nen Insel­staa­ten erfasst wer­den, die vom Pro-Kopf-Ein­kom­men her nicht zu den ärms­ten Staa­ten der Welt gehö­ren, aber beson­ders stark den Fol­gen des Kli­ma­wan­dels und exter­nen Schocks aus­ge­setzt sind, die außer­halb ihrer Ver­ant­wor­tung lie­gen. Von dem Abbau bei den EU-Markt­prä­fe­ren­zen für Afri­ka-Kari­bik-Pazi­fik-Staa­ten über die glo­ba­le Rezes­si­on nach der Leh­mann-Plei­te 2008 bis hin zum Kli­ma­wan­del und zu Covid-19 sind die exter­nen Schocks stets von ande­ren ver­ur­sacht bezie­hungs­wei­se andern­orts aus­ge­löst wor­den. Ein MVI mit glo­ba­ler Betei­li­gung soll mehr Daten und ein bes­se­res Ver­ständ­nis für das Kli­ma­rät­sel lie­fern, das wir alle zu lösen ver­su­chen. Die MVI-Exper­ten­grup­pe hat das Man­dat des UN-Gene­ral­se­kre­tärs Antó­nio Guter­res und wird vom Minis­ter­prä­si­den­ten von Anti­gua & Bar­bu­da, Gas­ton Brow­ne, gelei­tet, zusam­men mit der ehe­ma­li­gen nor­we­gi­schen Regie­rungs­chefin Erna Sol­berg. Also Nor­we­gen ist ein ech­ter Part­ner für die klei­nen Insel­staa­ten, Deutsch­land noch nicht. Wir sind auf der Suche nach mehr Partnern.

Wenn es um die Schul­den­fra­ge geht, sit­zen Sie nicht mit am Tisch. In der G7, der G20 oder dem Pari­ser Club hat die AOSIS kei­ner­lei Stim­me, beim Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds und der Welt­bank ist Ihr Ein­fluss mini­mal. Wie wol­len Sie Ihren Ein­fluss stärken?

Prin­zi­pi­ell sehe ich zwei Wege. Die demo­kra­tisch reprä­sen­ta­tivs­te Orga­ni­sa­ti­on sind die Ver­ein­ten Natio­nen. Dort haben wir wenigs­tens eine Stim­me und wer­den auch gehört. Wir haben die Fra­ge der Fol­gen des Kli­ma­wan­dels dort mit auf den Tisch gebracht. Seit der UN-Kon­fe­renz für Umwelt und Ent­wick­lung 1992 in Rio sind wir eine ein­fluss­rei­che Stim­me. Die Auf­merk­sam­keit für den Kli­ma­wan­del wur­de durch uns gestärkt – nicht so schnell, wie wir es gewünscht hat­ten, aber es gab einen Wan­del. Es wur­den auch Ver­pflich­tun­gen ein­ge­gan­gen, zwar nicht voll umge­setzt, aber immer­hin auf­grund unse­res Drucks ein­ge­gan­gen. Wir wer­den die­sen Weg fort­set­zen und bei den Ver­ein­ten Natio­nen auf einen Wan­del drän­gen und wirken.

Der zwei­te Weg sind bila­te­ra­le Part­ner­schaf­ten wie hof­fent­lich auch bald mit Deutsch­land. Im Moment ver­drängt der Ukrai­ne-Krieg den Kli­ma­wan­del und die Schul­den­pro­ble­ma­tik aus der glo­ba­len Auf­merk­sam­keit. Das kön­nen wir uns nicht dau­er­haft erlau­ben. Die gro­ßen glo­ba­len Her­aus­for­de­run­gen müs­sen gemein­sam bewäl­tigt wer­den. Ent­spre­chend sieht AOSIS auch sei­ne inter­na­tio­na­len Part­ner in der Ver­ant­wor­tung, ein Aus­ufern der Über­schul­dung sei­ner Mit­glieds­staa­ten zu ver­hin­dern. Eine fai­re und umfas­sen­de Ent­schul­dung wäre dafür nicht der ein­zi­ge, aber ein zen­tra­ler Baustein.