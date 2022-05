Als wäre eine Schwangerschaft nicht schon Stress genug, müssen sich die betroffenen Frauen dann später auch noch mit den Fallstricken des Tarifrechts befassen. Foto: dpa/Lehtikuva/Emmi Korhonen

Der Vor­wurf hat es in sich: Ber­lin dis­kri­mi­niert wer­den­de Müt­ter bei Ein­stu­fun­gen in höhe­re Ent­gelt­grup­pen im öffent­li­chen Dienst, heißt es von der Gewerk­schaft Ver­di. Aus­ge­rech­net die rot-grün-rot regier­te Haupt­stadt, deren Regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) sich gern mit dem Satz »Ber­lin ist die Stadt der Frau­en« zitie­ren lässt, ver­hal­te sich kei­nes­wegs wie ein fami­li­en- und frau­en­freund­li­cher Arbeit­ge­ber, sagt Andrea Küh­ne­mann, die stell­ver­tre­ten­de Lan­des­be­zirks­lei­te­rin von Ver­di. »Das Land igno­riert Schutz­vor­schrif­ten im Tarif­ver­trag, im all­ge­mei­nen Gleich­be­hand­lungs­ge­setz und vie­le ande­re Rechts­nor­men zum Schutz wer­den­der Müt­ter«, so Kühnemann

Kon­kret geht es um Benach­tei­li­gun­gen in der »Gehalts­lauf­bahn« von wer­den­den Müt­tern: Beschäf­tig­te im öffent­li­chen Dienst errei­chen nach einer gewis­sen Zeit einer unun­ter­bro­che­nen Tätig­keit inner­halb der­sel­ben Gehalts­grup­pe beim sel­ben Arbeit­ge­ber die jeweils nächs­te Stu­fe in der Ent­gelt­ta­bel­le. Auch im Krank­heits­fall gilt die Tätig­keit bis zu 39 Wochen lang als »unun­ter­bro­chen«. Nicht jedoch, wenn auf­grund einer Risi­ko­schwan­ger­schaft von Ärz­ten oder dem Arbeit­ge­ber ein Beschäf­ti­gungs­ver­bot aus­ge­spro­chen wird, wie die Finanz­ver­wal­tung »vor kur­zem« per Rund­schrei­ben mit­ge­teilt habe, so Verdi.

Tat­säch­lich wird bei einem schwan­ger­schafts­be­ding­ten Beschäf­ti­gungs­ver­bot die »Stu­fen­lauf­zeit« ange­hal­ten und läuft erst frü­hes­tens zwölf Wochen vor der Ent­bin­dung mit Ein­tritt der Schutz­fris­ten nach dem Mut­ter­schutz­ge­setz wei­ter. Mit die­ser Rege­lung ver­ur­sa­che der Senat Ein­kom­mens­ver­lus­te, die sich durch den wei­te­ren Berufs­weg zie­hen und dabei auf meh­re­re Tau­send Euro belau­fen könn­ten, ja selbst bei den Ren­ten­be­zü­gen noch eine Rol­le spie­len, kri­ti­siert die Gewerk­schaft. »Die­se Pra­xis muss der Senat umge­hend abstel­len und ent­stan­de­ne Ver­lus­te nach­be­zah­len«, sagt Andrea Küh­ne­mann. Ein Pro­test­brief sei unter ande­rem an »den für Tarif­fra­gen zustän­di­gen Finanz­se­na­tor« Dani­el Wese­ner (Grü­ne) herausgegangen.

In der Senats­fi­nanz­ver­wal­tung ist man ver­wun­dert über die Vor­wür­fe wie den Zeit­punkt. So ist besag­tes Rund­schrei­ben mit­nich­ten »vor kur­zem« an die Dienstel­len des Lan­des ver­schickt wor­den, son­dern bereits im Herbst 2021, also noch unter Wese­ners Vor­gän­ger Mat­thi­as Kol­latz (SPD). Wie die Finanz­ver­wal­tung auf nd-Nach­fra­ge mit­teilt, ent­hal­te das Schrei­ben selbst mit Blick auf die Beschäf­ti­gungs­ver­bo­te dabei auch »ledig­lich eine Klar­stel­lung des gel­ten­den Tarifrechts«.

Die Rege­lung gel­te unver­än­dert seit vie­len Jah­ren, und zwar nicht nur in Ber­lin, son­dern in allen Bun­des­län­dern, in denen der betref­fen­de Tarif­ver­trag für den öffent­li­chen Dienst der Län­der (TV-L) ange­wen­det wird. Klar sei daher: »Bei der kri­ti­sier­ten Rege­lung han­delt es sich weder um eine Neue­rung noch um einen Ber­li­ner Son­der­weg«, so die Finanzverwaltung.

Die Gewerk­schaft will sich damit nicht zufrie­den geben. »Es bleibt dabei«, sagt Ver­di-Tarif­ko­or­di­na­to­rin Astrid West­hoff zu »nd«: »Unse­re Frau­en­ver­tre­te­rin­nen sind auf den Bar­ri­ka­den. Man kann eine Krank­heit und ein Beschäf­ti­gungs­ver­bot für wer­den­de Müt­ter nicht ungleich behan­deln. Das ist Frau­en­dis­kri­mi­nie­rung.« Es mag ja sein, dass die Rege­lung auch alle ande­ren Bun­des­län­der betref­fe, in denen der TV-L gilt. Aller­dings sei ihr nicht bekannt, dass die inkri­mi­nier­te Pas­sa­ge dort jemals ange­wandt wor­den sei.

West­hoff sagt, der Gewerk­schaft sei­en zwar auch aus Ber­lin noch kei­ne Fäl­le auf den Tisch gekom­men: »Ich fürch­te jedoch, das dürf­te rich­tig vie­le Frau­en betref­fen. Die Frau­en wer­den das aber erst spä­ter bemer­ken, weil sie gera­de ganz ande­re Pro­ble­me haben: Sie bekom­men ein Kind.«

Die Sache ist kniff­lig. Das gesteht auch das Haus von Finanz­se­na­tor Wese­ner den wer­den­den Müt­tern zu. Eine Ände­rung der Rege­lung sei »auch aus Sicht der Ber­li­ner Finanz­ver­wal­tung wün­schens­wert«. Allein: Das »obliegt den Tarif­ver­trags­par­tei­en« und – anders als Ver­di – sei das Land Ber­lin hier über­haupt nicht der Ver­hand­lungs­part­ner. Das sei die TdL, die Tarif­ge­mein­schaft deut­scher Län­der. Der Senat pla­ne nun aber, einen ent­spre­chen­den Antrag bei der TdL zu stel­len, um »eine Ent­schei­dung im Sin­ne der wer­den­den Müt­ter herbeizuführen«.