Die "Chefinnensache" Wohnungsbau läuft für die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) schlechter als erhofft. Foto: dpa/Paul Zinken

»Wir wol­len zur­zeit wenig Kon­kre­tes unter­schrei­ben, weil die Zukunft sehr offen ist«, sagt der Vor­stand einer Genos­sen­schaft zu »nd«, der sehr gut mit den Ver­hand­lun­gen zum Bünd­nis für Woh­nungs­neu­bau und bezahl­ba­re Mie­ten ver­traut ist, aber sei­nen Namen nicht in der Zei­tung lesen will. »Es spricht ja gera­de nichts dafür, dass man sich für den Woh­nungs­neu­bau noch enga­giert«, so der Vor­stand wei­ter. Der sich ver­schär­fen­de Fach­kräf­te­man­gel, die explo­die­ren­den Bau­kos­ten im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie und des Über­falls Russ­lands auf die Ukrai­ne, außer­dem noch die voll­kom­men unkla­re För­der­si­tua­ti­on auf Bun­des­ebe­ne für öko­lo­gi­schen Neu­bau nach dem Stopp der alten Pro­gram­me: Die Pro­ble­me sind bekannt.

Die eige­ne Genos­sen­schaft habe gera­de eine Bau­stel­le still­le­gen müs­sen, weil sich die Lie­fer­zei­ten für Bau­stof­fe von bis­her zwei auf sechs bis acht Wochen ver­län­gert haben, nennt er ein kon­kre­tes Bei­spiel. Einer ande­ren Genos­sen­schaft, die auf den Buc­k­ower Fel­dern in Neu­kölln beson­ders öko­lo­gisch bau­en woll­te, hat der För­der­stopp die Kal­ku­la­ti­on voll­kom­men ver­ha­gelt. Die Kos­ten­mie­te pro Qua­drat­me­ter lie­ge nun bei sat­ten 18 Euro. »Gleich­zei­tig will sich das Land Ber­lin in die­sem Bünd­nis zu wenig ver­pflich­ten«, kri­ti­siert er.

»In so einer Situa­ti­on in einem knap­pen hal­ben Jahr auf Teu­fel komm raus so ein Bünd­nis ver­ein­ba­ren zu wol­len, ist kei­ne gute Idee«, sagt der Genos­sen­schafts­vor­stand. »Statt eines ver­bind­li­chen Papiers soll­te ein per­ma­nen­ter Dia­log in die­ser Form bei­be­hal­ten wer­den, in dem die Gesprä­che inten­si­viert und kon­kre­ti­siert wer­den«, for­dert er.

20 000 Woh­nun­gen pro Jahr bis 2030, gleich­zei­tig ein »frei­wil­li­ger Mie­ten­stopp« für fünf Jah­re: So sah der Plan der Regie­ren­den Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey und ihres Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tors Andre­as Gei­sel (bei­de SPD) aus, um exor­bi­tan­te Miet­stei­ge­run­gen und Woh­nungs­not in Ber­lin zu bekämp­fen – und natür­lich dem unge­lieb­ten gewon­ne­nen Volks­ent­scheid der Initia­ti­ve Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen den Wind aus den Segeln zu neh­men.

Ein wich­ti­ger Bau­stein in den Augen der SPD ist das besag­te Bünd­nis für Woh­nungs­neu­bau und bezahl­ba­re Mie­ten, in dem sich alle »unter­ha­ken« sol­len, wie Andre­as Gei­sel man­tra­ar­tig betont – Senat, Bezir­ke, Genos­sen­schaf­ten, lan­des­ei­ge­ne Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten und pri­va­te Immobilienunternehmen.

Doch inzwi­schen räu­men die bei­den SPD-Gran­den nach und nach die Zie­le ab. »Anfang des Jah­res war unser Ansatz dafür, das über einen frei­wil­li­gen Mie­ten­stopp zu machen, ver­bun­den mit einem fes­ten Pro­zent­satz von einem oder zwei Pro­zent für den Infla­ti­ons­aus­gleich«, so Gei­sel am Wochen­en­de. »Aber hier hat die ver­än­der­te Wirk­lich­keit voll zuge­schla­gen und uns die­sen Weg ver­sperrt.« Ange­sichts von sie­ben Pro­zent Infla­ti­on und unge­wis­ser Aus­sich­ten bei der wei­te­ren Ent­wick­lung sei das nicht möglich.

Alter­na­ti­ven wür­den im Bünd­nis aber bereits dis­ku­tiert: »Ein Weg könn­te sein, fest­zu­le­gen, dass maxi­mal 30 Pro­zent des Haus­halts­ein­kom­mens für die Mie­te aus­ge­ge­ben wer­den dür­fen«, so Gei­sel. »Die­se Rege­lung, die wir für unse­re kom­mu­na­len Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten getrof­fen haben, wol­len wir auch den Pri­va­ten vor­schla­gen. Das loten wir im Bünd­nis zur­zeit aus. Das ist aber noch nicht unter­schrifts­reif, wir rin­gen darum.«

Jeder kön­ne dann prü­fen: »Ist mei­ne Mie­te höher als 30 Pro­zent mei­nes Ein­kom­mens?«, sag­te Fran­zis­ka Gif­fey im Inter­view mit dem »Tages­spie­gel« dazu. »Wenn ja, muss es ein gere­gel­tes Ver­fah­ren geben, zum Bei­spiel eine öffent­li­che Miet­preis­prüf­stel­le, die die Höhe der Über­schrei­tung fest­stellt und Mie­te­rin­nen und Mie­ter dabei unter­stützt, dage­gen vor­zu­ge­hen. Oder die sich an die Part­ner im Woh­nungs­bünd­nis wen­det und dar­auf hin­wirkt, gegenzusteuern.«

Auch das Bau­ziel von jähr­lich 20 000 neu­en Woh­nun­gen lässt Andre­as Gei­sel noch nicht zie­hen, räumt aber ein, dass die Fra­ge sei, wie man da zeit­lich hin­kom­me. »Line­ar geht es bestimmt nicht, also immer 20 000 pro Jahr, schon des­halb, weil die Instru­men­te, die wir jetzt neu ein­füh­ren, erst spä­ter ihre Wir­kung ent­fal­ten«, sag­te der Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor bereits am Him­mel­fahrts­tag. Die Situa­ti­on sei zu vola­til, um seri­ös zu sagen, wann man das ers­te Mal die Mar­ke erreiche.

Von 2012 bis 2019 hat sich die Anzahl fer­tig­ge­stell­ter Woh­nun­gen von etwas über 5400 auf knapp 19 000 fast ver­vier­facht, mit der Coro­na-Pan­de­mie brö­ckel­ten die Zah­len deut­lich, auf zuletzt knapp 15 900 Woh­nun­gen im Jahr 2021. Die jähr­lich erteil­ten Bau­ge­neh­mi­gun­gen erreich­ten 2017 mit etwa 21 500 Wohn­ein­hei­ten in neu­en Gebäu­den ihren Höchst­stand, bis 2021 san­ken sie auf rund 16 800. Im ers­ten Quar­tal 2022 wur­den Geneh­mi­gun­gen für etwa 2900 Woh­nun­gen erteilt, über ein Vier­tel weni­ger als im Vor­jah­res­zeit­raum. Zah­len über so kur­ze Zeit­räu­me sind aller­dings mit Vor­sicht zu genie­ßen, da die Geneh­mi­gung eines gro­ßen Pro­jekts sie bereits stark ver­zer­ren kann.

Man­ja Schrei­ner, Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin der Fach­ge­mein­schaft Bau Ber­lin-Bran­den­burg, will die Hoff­nung auf das Bünd­nis aber nicht auf­ge­ben. »Sei­tens der Wirt­schafts­ver­tre­ter kann ich sagen, dass alle ernst­haft rin­gen, was sie kon­kret bei­tra­gen kön­nen«, sagt sie zu »nd«. Es wer­de nichts ver­schwie­gen. »Rea­li­tä­ten müs­sen auf den Tisch. Es nutzt nichts, die heik­len The­men aus­zu­klam­mern«, so Schrei­ner weiter.

»Umso befremd­li­cher ist es, wenn abseits des Woh­nungs­bau­bünd­nis­ses dann ein Beschluss der Lin­ken gegen eine zu star­ke Ver­dich­tung gefasst wird oder die Grü­nen ein fünf­jäh­ri­ges Mie­ten­mo­ra­to­ri­um ver­lan­gen«, kri­ti­siert die Bau­lob­by­is­tin, die auch Vize-Lan­des­vor­sit­zen­de der Ber­li­ner CDU ist. Dann fra­ge man sich als Bünd­nis­part­ner schon, war­um Grü­nen-Bür­ger­meis­te­rin Bet­ti­na Jarasch und Lin­ke-Bür­ger­meis­ter Klaus Lede­rer, »die sich im Bünd­nis nur mäßig ein­brin­gen, dar­über in den vie­len Sit­zun­gen seit Janu­ar noch kein Wort ver­lo­ren haben«.

Til­mann Heu­ser, Ber­li­ner Lan­des­ge­schäfts­füh­rer des Umwelt­ver­bands BUND, der auch an den Ver­hand­lun­gen betei­ligt war, kri­ti­siert gegen­über »nd«, dass die­ser »Pro­zess nur dar­auf ange­legt war, mög­lichst zügig Ergeb­nis­se für ein Bünd­nis­pa­pier zu erzie­len«. Es sei »kei­ne rich­ti­ge Stra­te­gie erkenn­bar« gewe­sen, sagt er und nennt als Bei­spiel das Kon­flikt­the­ma Nach­ver­dich­tung, wo man durch­aus die Berück­sich­ti­gung von Umwelt­aspek­ten wie das Ver­mei­den von Ver­sie­ge­lun­gen hin­ein­be­kom­men habe. »Es war bei den Betei­lig­ten die Lust auf eine ech­te Aus­ein­an­der­set­zung über die Aspek­te zu spü­ren. Dar­über zu reden, wo es Kon­sens und wo es Unter­schie­de gibt«, sagt Heu­ser. Knack­punk­te und Her­aus­for­de­run­gen hät­ten nicht zu Ende dis­ku­tiert wer­den können.

Das gel­te auch für The­men wie »ein ver­nünf­ti­ges Pro­jekt­ma­nage­ment in der Ver­wal­tung«, sagt Heu­ser. »Wie müs­sen Denk­mal- und Natur­schutz gestal­tet wer­den, damit Ämter früh­zei­tig ein­ge­bun­den wer­den und ent­schei­den kön­nen, bevor man alles durch­ge­plant hat?« Oder: »Wie kön­nen För­de­run­gen ziel­ge­rich­tet und effi­zi­ent gestal­tet wer­den, damit ein Bau­herr nicht 35 Anträ­ge stel­len muss?« Die Beant­wor­tung sol­cher Fra­gen sei gar nicht ange­gan­gen wor­den. »Die pro­du­zier­ten Papie­re sind wirk­lich abs­trakt, und in vie­len Punk­ten ist nicht greif­bar, was es für Ergeb­nis­se gibt«, sagt der Umweltlobbyist.

Ande­rer­seits sind in den »nd« vor­lie­gen­den Papie­ren vom Stand Mit­te Mai eini­ge Din­ge auch sehr kon­kret fest­ge­legt. Zu den irgend­wann jähr­lich 20 000 zu bau­en­den Woh­nun­gen sol­len die Lan­des­ei­ge­nen 7000 bei­steu­ern, Genos­sen­schaf­ten 1000 und ren­di­te­ori­en­tier­te Ver­mie­ter 12 000. 70 Pro­zent der 5000 Neu­bau-Sozi­al­woh­nun­gen jähr­lich sol­len von Lan­des-Woh­nungs­un­ter­neh­men errich­tet wer­den, der Rest von Pri­va­ten und Genossenschaften.

»Die gro­ßen pri­va­ten Woh­nungs­un­ter­neh­men ver­pflich­ten sich in der Wie­der­ver­mie­tung, 25 Pro­zent an Mie­te­rin­nen und Mie­ter zu ver­ge­ben, die ein Ein­kom­men haben, mit dem sie Anspruch auf einen Wohn­be­rech­ti­gungs­schein haben«, heißt es bei­spiels­wei­se im Papier der Arbeits­grup­pe »Mie­ten­ent­wick­lung & Mie­ten­schutz«. Das haben die Kon­zer­ne Vono­via und Deut­sche Woh­nen bereits im Zuge der Fusi­on für fünf Jah­re zuge­sagt, Heim­sta­den hat bereits seit Län­ge­rem die Bereit­schaft dazu erken­nen las­sen. Ähn­li­ches gilt bei der Kap­pung der Mie­te auf 30 Pro­zent des Haus­halts­net­to­ein­kom­mens, die aber nur greift, wenn auch die in den Rege­lun­gen für Trans­fer­leis­tungs­emp­fan­gen­de fest­ge­set­zen Ober­gren­zen bei der Woh­nungs­grö­ße ein­ge­hal­ten wer­den. Außer­dem geht es nur um die Net­to­kalt­mie­te ohne Betriebs- und Heiz­kos­ten. Für klei­ne­re Ver­mie­ter ist nichts davon ver­bind­lich. Hier heißt es schlicht im Papier: »Die Woh­nungs­ver­bän­de wir­ken auf ihre Mit­glie­der ein, sich eben­falls der Ver­pflich­tung der gro­ßen pri­va­ten Wohn­un­ter­neh­men anzuschließen.«

Kata­lin Gen­n­burg und Niklas Schen­ker, die in der Links­frak­ti­on für Stadt­ent­wick­lung und Mie­ten zustän­dig sind, nen­nen das Bünd­nis und des­sen Vor­be­rei­tungs­pro­zess in einem fünf­sei­ti­gen inter­nen Papier, das »nd« vor­liegt, ein »Ärger­nis«. »Das Bünd­nis nimmt im Wesent­li­chen eine kom­mu­ni­ka­ti­ve Funk­ti­on ein, die nach außen Hand­lungs­fä­hig­keit simu­lie­ren soll«, lau­tet ihre Einschätzung.

Das Woh­nungs­bünd­nis füh­re aber »struk­tu­rell zu pro­ble­ma­ti­schen Effek­ten demo­kra­tie­theo­re­ti­scher Natur, da es den Zugang pri­vat­wirt­schaft­li­cher Akteu­re zu poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen erwei­tert und im schlimms­ten Fall sogar die Mög­lich­kei­ten des Par­la­ments ein­schränkt«. Als Bei­spiel wird Gif­feys Vor­bild Ham­burg genannt, wo die pri­vat­wirt­schaft­li­chen Akteu­re erreicht hät­ten, dass jähr­lich nur ein Milieu­schutz­ge­biet neu erlas­sen wer­den soll.

Man müs­se sich dar­über im Kla­ren sein, schrei­ben Gen­n­burg und Schen­ker, dass das Bünd­nis von den Koali­ti­ons­part­nern – »allen vor­an der SPD« – genutzt wer­den kön­ne, »um Beschlüs­se zu unter­lau­fen«. Als Bei­spiel wer­den die Neu­bau­ge­bie­te genannt: »Ist im Koali­ti­ons­ver­trag noch die Rede davon, die Poten­zia­le von Gebie­ten wie Späths­fel­de, Elis­bath-Aue und so wei­ter, ›aus­zu­lo­ten‹, wird in der aktu­el­len Ent­wurfs­fas­sung des Bünd­nis­tex­tes bereits von einer Ent­wick­lung der benann­ten Gebie­te gespro­chen – und halb der Legis­la­ti­ve vorweggenommen.«

»Wir han­deln inner­halb des Bünd­nis­ses aus einer Posi­ti­on der Schwä­che her­aus und müs­sen uns auf den guten Wil­len von Akteu­ren ver­las­sen, deren struk­tu­rel­le Ver­fasst­heit als pro­fit­ori­en­tier­te Unter­neh­men einer sozia­len Wohn­raum­ver­sor­gung dia­me­tral gegen­über­steht«, schrei­ben die bei­den Abgeordneten.

Die Pro­ble­me sind viel­fäl­tig. Fran­zis­ka Gif­fey rückt vor­sich­tig davon ab, dass das Bünd­nis bereits am 20. Juni unter­zeich­net wird.