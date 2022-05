Auch ein Nachbarschaftsprojekt: Ein Gemeinschaftsgarten auf dem Tempelhofer Feld in Berlin

Ob ritua­li­siert zu tra­di­tio­nel­len Ter­mi­nen oder als Abwehr­kampf: Der Pro­test auf der Stra­ße ist maß­geb­li­che Betä­ti­gungs­form lin­ker Grup­pen. Ohne die Not­wen­dig­keit und Erfol­ge von Pro­tes­ten in Abre­de zu stel­len, hat die poli­ti­sche Arbeit mit Mega­fon und Tran­spi auch ihre Gren­zen. Zu Groß­ereig­nis­sen wie G20 bleibt die Sze­ne vor allem unter sich und bei der Mobi­li­sie­rung ent­lang von Events und Kam­pa­gnen stellt sich die Fra­ge, was nach­hal­tig davon bleibt. Schon län­ger gibt es des­halb eine Debat­te über die Neu­aus­rich­tung lin­ker Pra­xis. Weg­wei­send war dabei der »Sel­ber Machen«-Kongress vor fünf Jah­ren in Ber­lin, auf dem dafür gewor­ben wur­de, mit der poli­ti­schen Arbeit im eige­nen All­tag und in der Nach­bar­schaft anzu­set­zen. Meh­re­re Grup­pen sind die­sen Weg gegan­gen. Im Inter­view­band »Revo­lu­tio­nä­re Stadt­teil­ar­beit« erzäh­len fünf von ihnen, wie das bis­her geklappt hat. Geführt wor­den sind die Inter­views von einem Kol­lek­tiv, das sich »Vogli­a­mo tut­to« nennt, ita­lie­nisch für »Wir wol­len alles«, wie auch Nan­ni Bale­stri­nis Roman über die Turi­ner Fiat-Kämp­fe heißt.

Die inter­view­ten Stadt­teil­grup­pen unter­schei­den sich dabei in ihrer poli­ti­schen Aus­rich­tung zum Teil deut­lich. Nicht immer geht es ihnen um »alles«. Eben­so wie die Her­aus­ge­ber selbst ein­räu­men, dass man das Attri­but revo­lu­tio­när für die Stadt­teil­ar­beit durch­aus auch für rea­li­täts­fern hal­ten kann. So beschränkt sich bei­spiels­wei­se die Ham­bur­ger Stadt­teil­grup­pe »Wil­helms­burg Soli­da­risch« dar­auf, ein soli­da­ri­sches Netz­werk im Vier­tel zu schaf­fen, damit sich die Nach­barn bei­spiels­wei­se bei Pro­ble­men mit dem Job­cen­ter gegen­sei­tig unter­stüt­zen kön­nen. »Es gibt aber kei­ne kon­kre­te revo­lu­tio­nä­re Theo­rie, die ganz weit oben steht oder die alle tei­len. Ich glau­be, da schlägt man ganz schnell in der Rea­li­tät auf, wenn man dann auf dem Anlauf­punkt ist und mit ande­ren klein­tei­li­ge Kon­flik­te bespricht«, erzählt einer der Akti­ven im Interview.

Reform und Revolution

Eine radi­ka­le­re Vor­stel­lung von Stadt­teil­ar­beit hat unter ande­rem die »Kiez­kom­mu­ne Wed­ding«, die in der Ber­li­ner Butt­mann­stra­ße aktiv ist. Zwar sehen auch sie sich durch­aus erfolg­reich dar­in, nach­bar­schaft­li­che Kon­tak­te aus­zu­bau­en und das betrie­be­ne Café als Treff­punkt im Vier­tel zu ver­an­kern. Gemäß dem Kon­zept der Kiez­kom­mu­nen, von denen es meh­re­re Able­ger in Ber­lin und einen in Mag­de­burg gibt, ver­ste­hen sie ihre Arbeit dar­über hin­aus aber als Wie­der­be­le­bung der Räteidee. So wären in ihrer Visi­on Stadt­teil­ko­mi­tees letzt­lich die kleins­te Ein­heit der sozia­lis­ti­schen Selbst­ver­wal­tung. Lang­fris­tig, sagen sie, gehe es dar­um, gesell­schaft­li­che Berei­che dem staat­li­chen Zugriff zu entziehen.

Der Inter­view­band gibt auch einen Aus­blick dar­auf, was sich abseh­bar über­haupt dem Staat abtrot­zen lässt. Von gro­ßen Erfol­gen, in etwa dass Zwangs­räu­mun­gen ver­hin­dert wer­den und damit das staat­li­che Gewalt­mo­no­pol unter­lau­fen wird, weiß kei­ne der Grup­pen zu berich­ten. Statt­des­sen ist eine ver­bin­den­de Sor­ge, inwie­weit die Akti­vis­ten ehren­amt­lich die Sozi­al­ar­beit im Stadt­teil über­neh­men und somit zum Dienst­leis­ter für das wer­den, wor­an man in den Stadt­ver­wal­tun­gen gern spa­ren würde.

Trotz der Kluft, die bei man­chen Grup­pen zwi­schen dem theo­re­ti­schen Anspruch und der Rea­li­tät klafft, zei­gen die Erfah­rungs­be­rich­te aber auch, was sich gewin­nen lässt durch die­se Art poli­ti­scher Arbeit. Ein Bei­spiel ist die Müns­te­ra­ner Grup­pe, die im Stadt­teil Berg Fidel den Pro­test der Nach­barn gegen den bör­sen­no­tier­ten Groß­ver­mie­ter LEG initi­iert hat. Die Akti­vis­ten waren hier ledig­lich die Weg­be­rei­ter, mitt­ler­wei­le kämp­fen die Nach­barn selbst aktiv gegen feh­len­de Instand­hal­tung und frag­wür­di­ge Neben­kos­ten­ab­rech­nun­gen. Wenn sie davon berich­ten, dass der Repa­ra­tur­dienst der LEG nun stän­dig durchs Vier­tel fährt, nach­dem sie ihn zuvor Jah­re lang nicht gese­hen haben, ist das ein greif­ba­rer Erfolg. Der grö­ße­re Erfolg besteht aber sicher­lich dar­in, dass die Akti­vis­ten das Ohn­machts­ge­fühl und die Ver­ein­ze­lung gera­de in einem Stadt­teil mit hoher Arbeits­lo­sig­keit über­win­den konn­ten und die Nach­barn den Mut geschöpft haben, dass sie selbst etwas ver­än­dern kön­nen, wenn sie sich zusammenschließen.

Organisation im Alltag

Genau dar­in, dass Akti­vis­ten ihr Wis­sen zur Orga­ni­sie­rung nut­zen, sich aber am Ende selbst über­flüs­sig machen, liegt die Stär­ke die­ses Ansat­zes. Er ver­ab­schie­det sich davon, stell­ver­tre­tend für ande­re Poli­tik zu machen und ent­wi­ckelt die poli­ti­sche Pra­xis aus den kon­kre­ten all­täg­li­chen Pro­ble­men zusam­men mit denen, die auch von die­sen betrof­fen sind. Die Bei­spie­le aus den ein­zel­nen Städ­ten zei­gen, dass man dazu kei­nes­wegs die eige­nen anti­ka­pi­ta­lis­ti­schen Posi­tio­nen ver­ste­cken muss. Die Her­aus­ge­ber ver­ste­hen ihren Inter­view­band des­halb nicht nur als Ver­stän­di­gung zwi­schen den bereits bestehen­den Grup­pen. Sie wol­len die­se poli­ti­sche Pra­xis in der radi­ka­len Lin­ken vor allem bekann­ter machen. Dass sich die Her­aus­ge­ber in der Aus­wer­tung der Inter­views mit eige­nen Ein­schät­zun­gen zurück­hal­ten, ist aber eben­so scha­de, wie bei manch ver­bal­ra­di­ka­len Ant­wor­ten von ein­zel­nen sehr von sich über­zeug­ten Akti­vis­ten kri­ti­sche­re Nach­fra­gen ange­bracht gewe­sen wären. Auch bleibt uner­klärt, war­um kei­ne Grup­pe inter­viewt wur­de, die in einer ost­deut­schen Stadt aktiv ist.

»Revo­lu­tio­nä­re Stadt­teil­ar­beit« bie­tet für all jene, die den ers­ten Schrit­ten der bestehen­den Grup­pen fol­gen wol­len, einen detail­lier­ten Erfah­rungs­schatz und hilft, sich schon im Vor­hin­ein mit Fra­gen und Pro­ble­men aus­ein­an­der­zu­set­zen, bevor man bei den Nach­barn klingelt.

Vogliamo tutto (Hg.): Revolutionäre Stadtteilarbeit. Zwischenbilanz einer strategischen Neuausrichtung linker Praxis. Unrast, 208 S., br.,16 €.