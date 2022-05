Ausgerechnet Hauptmann: Im Ballhaus Ost zeigen drei Performer "Vor Sonnenaufgang" – und spielen mitunter sogar. Foto: © Robin Alberding und Simon Vorgrimmler

»Voll alt« sei das Stück, 1889 geschrie­ben, das sei »ganz schön lang her«, heißt es von der Büh­ne, womit die Per­for­mer die Stra­te­gie, mit der sie Ger­hart Haupt­manns »Vor Son­nen­auf­gang« begeg­nen, gleich zu Beginn offen­le­gen. Nein, sie wer­den nicht, wie es vie­ler­orts immer noch üblich ist, eine Aktua­li­tät rekla­mie­ren, wer­den nicht behaup­ten, der Text sei »immer noch« oder gar »gera­de jetzt« aktu­ell, als wäre das Stück sei­ner Zeit Jahr­zehn­te oder sogar Jahr­hun­der­te vor­aus gewe­sen und hät­te nun, da die Wirk­lich­keit end­lich in den Zustand gefun­den hat, in dem sie der Lite­ra­tur ent­spricht, eine Hei­mat in der Gegen­wart. Im Gegen­teil wird es selbst als Pro­blem dar­ge­stellt, da es mit sei­ner Rück­stän­dig­keit unse­re Zeit belastet.

Die­ses Vor­ge­hen gilt die­ser Tage als pro­gres­si­ve Art, einem Klas­si­ker zu begeg­nen: ihn als über­holt dar­stel­len und sei­ne fort­wäh­ren­de Popu­la­ri­tät und Wir­kung kri­ti­sie­ren. Gan­ze Kar­rie­ren von Regis­seu­ren und Autoren bau­en auf die­sem Kampf gegen den Kanon auf. Der deutsch­tü­meln­de und anti­se­mi­ti­sche Richard Wag­ner ist ein belieb­ter Geg­ner, aber auch Kleist, Schil­ler und sogar Goe­the. Ger­hart Haupt­mann ist ein ver­gleich­bar leich­tes Opfer wegen sei­ner per­sön­li­chen Lebens­ge­schich­te. Der Lite­ra­tur­no­bel­preis­trä­ger war zwar in der Wei­ma­rer Repu­blik im Gespräch für hohe Ämter, such­te spä­ter jedoch durch­aus die Nähe zu Nazi-Grö­ßen. Der eins­ti­ge Freund und För­de­rer Alfred Kerr ver­fluch­te ihn aus dem Exil.

Um die­se Ver­feh­lung des Autors aber geht es nicht in der Insze­nie­rung, die Sophie Blo­men, Vera Moré und Max Rei­ni­ger bestrei­ten. Die drei haben sich beim Stu­di­um an der Uni­ver­si­tät Hil­des­heim ken­nen­ge­lernt, eines der Aus­bil­dungs­zen­tren der frei­en Thea­ter­sze­ne. Sie kri­ti­sie­ren den Umgang Haupt­manns mit dem Alko­ho­lis­mus. Das Stück erzählt von einer Bau­ern­fa­mi­lie, die mit Glück zu Geld kam und doch nicht glück­lich sein kann. Bis auf Hele­ne, eine Toch­ter des Fami­li­en­ober­haupts, sind sie alle dem Suff ver­fal­len. Ein Jugend­freund von Hele­nes Schwä­ge­rin platzt in die fami­liä­re Ein­öde. Alfred Loth ist sozi­al­re­vo­lu­tio­när gestimmt und will die Situa­ti­on der Arbei­ter in der Regi­on erfor­schen und ver­bes­sern. Ein Held aber sieht anders aus. Erst ver­dreht er Hele­ne den Kopf, lässt sie dann aber sit­zen, weil er fürch­tet, sie könn­te den Alko­ho­lis­mus an die künf­ti­gen gemein­sa­men Kin­der weitergeben.

Am Anfang stellt sich Sophie Blo­men als »Initia­to­rin« des Thea­ter­abends vor und gibt auch gleich ihre Begrün­dung für die Wahl des Stof­fes preis. Ihr Vater starb vor eini­gen Jah­ren an den Fol­gen sei­ner Alko­hol­sucht. Auch dies ist ein bekann­tes Ver­fah­ren: Der Bezug der Künst­le­rin­nen zum The­ma wird in den letz­ten Jah­ren immer häu­fi­ger zum eigent­li­chen Aus­gangs­punkt von Thea­ter­auf­füh­run­gen. Man erfährt bis­wei­len mehr über die Bio­gra­fien der Spie­ler als über das Figu­ren­per­so­nal eines Stücks.

Die­ser Impuls ging von der frei­en Sze­ne aus, hat aber längst auch die Stadt- und Staats­thea­ter erreicht. Die einst­mals, vor allem von den frei­en Künst­lern, offen­siv ver­tre­te­ne Dif­fe­renz die­ser bei­den Säu­len des deutsch­spra­chi­gen Thea­ters ist mitt­ler­wei­le ein­ge­eb­net. Zuvor hat­ten sich die Kol­lek­ti­ve gera­de­zu als ein Gegen­stück zu den hoch­sub­ven­tio­nier­ten Tan­kern ver­stan­den, die in ihren Augen künst­le­risch wie poli­tisch rück­stän­dig arbei­te­ten. Mitt­ler­wei­le aber sind die Stadt­thea­ter häu­fig Anlauf­punk­te für die bekann­te­ren Akteu­re der frei­en Sze­ne, schät­zen doch auch die­se die grö­ße­re Sicht­bar­keit, ganz zu schwei­gen von den finan­zi­el­len Mit­teln und der tech­ni­schen Ausstattung.

Hier, im Ball­haus Ost in Ber­lin, mag es hin­ge­gen noch irri­tie­ren, wenn der Titel eines kano­ni­schen Stü­ckes auf dem Spiel­plan steht. Zumal im Rah­men des Per­forming Arts Fes­ti­vals, der gro­ßen Werk­schau der frei­en Sze­ne. Sechs Tage lang bespie­len Grup­pen die Büh­nen der Stadt, for­men ein kaum zu über­bli­cken­des Wim­mel­bild von dem, was sich vor allem jun­ge Thea­ter­ma­cher für die Zukunft des Thea­ters vor­stel­len. »Vor Son­nen­auf­gang« ist aus die­sem Pro­gramm her­aus­ge­ho­ben; die Pro­duk­ti­on läuft in der Spar­te »Intro­du­cing«, wur­de also, anders als vie­le Grup­pen, die sich ledig­lich anmel­den muss­ten, von den Lei­tun­gen der betei­lig­ten Thea­ter aus­ge­wählt, ihre Arbeit pro­mi­nent auf die­ser Büh­ne zu zei­gen. Aus­ge­rech­net mit einer Haupt­mann-Insze­nie­rung. Sie wer­den doch nicht etwa – prak­tisch undenk­bar in der frei­en Sze­ne – das Stück in Sze­ne set­zen, gar spie­len, die Rol­len ver­kör­pern? Tat­säch­lich pro­bie­ren die drei Per­for­mer ver­suchs­wei­se ein paar Sze­nen aus, spre­chen auch ein paar Sät­ze aus dem Ori­gi­nal­text, jedoch auf betont ver­frem­de­te Wei­se. Immer wie­der fragt Hele­ne ihren Gelieb­ten beim gemein­sa­men Essen mit ihrer Fami­lie, war­um er denn nicht trin­ke, wor­auf­hin Max Rei­ni­ger als Loth in rasen­der Geschwin­dig­keit eine Begrün­dung her­un­ter­rat­tert, in eine Kis­te steigt, den Deckel schließt und, als er wie­der gefragt wird, aus der Kis­te her­aus immer wei­ter von Alko­ho­lis­mus und der mora­li­schen Ver­kom­men­heit spricht. Die Per­for­mer erzäh­len, wor­um es für sie in der Sze­ne geht. Hele­ne ist hin- und her­ge­ris­sen. Einer­seits fühlt sie sich zu Loth hin­ge­zo­gen und sieht in ihm einen Aus­weg aus dem tris­ten Leben im Kreis ihrer Fami­lie. Ande­rer­seits ist Loths gan­ze Prä­senz ein Angriff auf die­se. Sei­nem Bei­spiel zu fol­gen, hie­ße, die eige­ne Her­kunft zu verraten.

Sophie Blo­men steu­ert in eini­gen auto­bio­gra­fi­schen Pas­sa­gen ihre Erfah­run­gen mit einer vom Alko­ho­lis­mus getrof­fe­nen Fami­lie bei. Sie erzählt von schö­nen Erleb­nis­sen mit ihrem Vater, wie sie zusam­men koch­ten, wie sei­ne Hand zit­ter­te, als er ihr Tee ein­schüt­te­te, wie er sich dafür ent­schul­dig­te. Er hat­te an die­sem Tag nicht getrun­ken, weil sie zu Besuch war. Sie beschreibt, wie das Schnit­zel geschmeckt hat, sie erin­nert sich genau. Ist da nicht Glück erkenn­bar? Und wenn ja, müss­te die­ses Glück nicht auch bei Haupt­mann vor­kom­men? Ist der Natu­ra­lis­mus, die­se lite­ra­ri­sche Agen­da, die Ver­hält­nis­se unge­schönt zu zei­gen, nicht schon des­halb defi­zi­tär, weil das Schö­ne sich nicht rest­los weg­kür­zen lässt?

Man kann die Figur der Hele­ne als Blo­mens – lite­ra­risch ver­zerr­tes – Spie­gel­bild betrach­ten. Die Annah­me, Alko­ho­lis­mus sei ver­erb­bar, ist zwar inzwi­schen über­holt, doch ist die Sucht wei­ter­hin auch für die Kin­der der Betrof­fe­nen ein Stig­ma, eine Ein­la­dung, ihre Lage auf eine bestimm­te Wei­se zu ver­ste­hen und sie damit den Betrof­fe­nen selbst aus den Hän­den zu neh­men. Hier­in fin­den die drei Per­for­mer die Aktua­li­tät des Stof­fes, im mäch­ti­gen Blick der ande­ren auf ein Leben, das doch für sich selbst gelebt wer­den will. »Je öfter du etwas erzählst, umso häu­fi­ger ändern sich die Erzäh­lun­gen auch«, heißt es. Das Büh­nen­bild, ein Podest, dar­auf in Blau gehal­te­ne Hocker und Kis­ten, wird in einer Sze­ne von Schein­wer­fern in wech­seln­de Far­ben getaucht, als wür­den seit Jahr­zehn­ten in Laken geschla­ge­ne Möbel neu geord­net. Die­ser »Son­nen­auf­gang« erweist sich als ein sanf­ter Exor­zis­mus, der ein The­ma von sei­nen Ein­deu­tig­kei­ten befrei­en will.