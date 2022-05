Noch gut gelaunt: Bei der Senatspressekonferenz musste sich die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey für das Wohnungsbündnis rechtfertigen. Foto: dpa/Britta Pedersen

»Ich weiß nicht, wo sie die Infos her­ha­ben. Das ist das Pro­blem, wenn irgend­wel­che Papie­re von irgend­wel­chen Leu­ten wei­ter­ge­ge­ben wer­den.« Das sagt Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) pikiert, aber wie stets lächelnd am Diens­tag bei der Pres­se­kon­fe­renz nach der wöchent­li­chen Senats­sit­zung. Es ging, natür­lich, um das Woh­nungs­bünd­nis. Und die Fra­ge lau­te­te, ob die Begren­zung der Net­to­kalt­mie­te auf 30 Pro­zent des Net­to-Haus­halts­ein­kom­mens nur für Inha­ber von Wohn­be­rech­ti­gungs­schei­nen (WBS) gel­ten solle.

Die Fra­ge ist nicht ver­wun­der­lich, hat­te doch Gif­feys Par­tei­freund, der Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Andre­as Gei­sel, mehr­fach, zuletzt am Mon­tag­abend in der Abend­schau des RBB, erklärt, dass die­se Mie­ten­be­gren­zung bei den lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten bereits seit Jah­ren erfolg­reich ange­wandt wer­de. Aller­dings gilt das nur für WBS-Inha­ber. Übri­gens wird jähr­lich eine drei­stel­li­ge Anzahl von Anträ­gen bei einer sechs­stel­li­gen Anzahl von Woh­nun­gen regis­triert – rund 0,3 Pro­mil­le der Mie­te­rin­nen und Mie­ter wol­len so weni­ger zahlen.

Die gerin­ge Anzahl der Absen­kun­gen führt Gif­fey auf feh­len­de Auf­klä­rung zurück und ver­weist auf die bera­ten­den Miet­prüf­stel­len. Mit der­sel­ben Argu­men­ta­ti­on hat­te die Stadt­ent­wick­lungs­ver­wal­tung auch am Mon­tag den Vor­schlag ver­tei­digt: »Die 30-Pro­zent-Rege­lung ist ein Vor­ge­hen, das die lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten seit Jah­ren anwen­den«, so die Pres­se­stel­le. »Der aktu­el­le Vor­schlag beinhal­tet, dass die­se Rege­lun­gen jetzt auch auf die Pri­va­ten über­tra­gen werden.«

Aller­dings nicht als Gesetz, son­dern als »frei­wil­li­ge Ver­pflich­tung«, wie es Sena­tor Gei­sel in der Abend­schau for­mu­liert hat­te. »Wir sind schon ein­mal mit einer gesetz­li­chen Rege­lung vor dem Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt geschei­tert«, spielt Gif­fey auf den gekipp­ten Mie­ten­de­ckel an. »Jetzt geht es dar­um, gemein­sa­me Lösun­gen zu fin­den und Selbst­ver­pflich­tun­gen ein­zu­ge­hen. Alle müs­sen ein­se­hen, dass sie einen Bei­trag leis­ten müssen.«

Schon in den letz­ten Tagen hat­ten sich Politiker*innen ver­schie­dens­ter Par­tei­en kri­tisch geäu­ßert. Zum einen wur­den Zwei­fel an der juris­ti­schen Umsetz­bar­keit einer 30-Pro­zent-Klau­sel laut: Es sei zwar rich­tig, die Begren­zung der Mie­te auf 30 Pro­zent des ver­füg­ba­ren Ein­kom­mens auf die Tages­ord­nung zu set­zen, sag­te der woh­nungs­po­li­ti­sche Spre­cher der SPD-Bun­des­tags­frak­ti­on, Bern­hard Dal­drup, der Zei­tung »Welt« am Mon­tag. Aller­dings erschei­ne es als »Her­aus­for­de­rung«, eine 30-Pro­zent-Gren­ze recht­lich über­prüf­bar ein­zu­füh­ren, so Gif­feys Parteifreund.

»Jedes Mal, wenn das Gehalt steigt, steigt dann auch die Mie­te?«, zitiert das Blatt zudem den Spre­cher für Bau- und Woh­nungs­po­li­tik der FDP-Bun­des­tags­frak­ti­on, Dani­el Föst. Und der woh­nungs­po­li­ti­sche Spre­cher der Uni­ons­frak­ti­on, der Ber­li­ner Abge­ord­ne­te Jan-Mar­co Luc­zak (CDU), hält die Idee für ein »poli­tisch über­schau­ba­res Ablenkungsmanöver«.

Ber­lins Kul­tur­se­na­tor Klaus Lede­rer (Lin­ke) hat­te sich bereits am Mon­tag skep­tisch zu einer Prü­fung Zen­tau­sen­der Miet­ver­hält­nis­se geäu­ßert: »Das ist bes­ten­falls für Här­te­fäl­le eine geeig­ne­te Lösung«, sag­te er dem »Tages­spie­gel«. Die­se Kri­tik ist zu Gif­fey durch­ge­drun­gen, denn in der Pres­se­kon­fe­renz räumt sie ein: »Ein Durch­käm­men der Bestän­de ist unrea­lis­tisch.« Mieter*innen, die in einem bestehen­den Miet­ver­hält­nis über 30 Pro­zent ihres Ein­kom­mens zah­len, müss­ten sich selbst­stän­dig an ihre Vermieter*innen wen­den und eine Sen­kung ver­lan­gen, eine Prüf­stel­le sol­le dann weni­ger der Prü­fung als der unver­bind­li­chen Bera­tung die­nen. Sie meint wohl die kos­ten­freie Mie­ter­be­ra­tung in den Bezir­ken, die bereits vor eini­gen Jah­ren noch von der rot-rot-grü­nen Vor­gän­ger­ko­ali­ti­on ein­ge­führt wor­den ist.

Im »nd« vor­lie­gen­den Ent­wurf der Bünd­nis­ver­ein­ba­rung vom 11. Mai heißt es, die Part­ner im Bünd­nis wür­den »Erhö­hun­gen, die zu Haus­halts­be­las­tun­gen von mehr als 30 Pro­zent des jähr­li­chen Haus­halts­ein­kom­mens füh­ren, nicht durch­füh­ren. Es gel­ten die Ber­li­ner Ein­kom­mens­gren­zen für den Bezug eines Wohn­be­rech­ti­gungs­scheins sowie die zugrun­de­lie­gen­den Wohn­flä­chen­gren­zen. Bei Über­schrei­tun­gen erfolgt die Absen­kung antei­lig. Wohn­geld und ähn­li­che Leis­tun­gen wer­den in die Ermitt­lung der 30-Pro­zent-Gren­ze einbezogen.«

»Letzt­lich benach­tei­ligt eine ein­kom­mens­ab­hän­gi­ge Miet­hö­he ein­kom­mens­ar­me Mie­te­rin­nen und Mie­ter«, sag­te etwa die ehe­ma­li­ge Stadt­ent­wick­lungs­s­se­na­to­rin Kat­rin Lomp­scher (Lin­ke) am Mon­tag in einem Pod­cast des »Tages­spie­gel«. Denn die könn­ten künf­tig noch genau­er hin­schau­en, wie viel die poten­zi­el­len Mieter*innen ver­die­nen. Gif­fey erklärt, dass die Belas­tungs­gren­ze »natür­lich nicht iso­liert zu betrach­ten« sei. »Das sind kom­mu­ni­zie­ren­de Röh­ren, wenn man auf der einen Sei­te eine Belas­tungs­gren­ze for­dert, müs­sen auf der ande­ren Sei­te auch Woh­nun­gen fest an Men­schen mit WBS gehen.« Auch das wäre eine frei­wil­li­ge Rege­lung – wie es das Bünd­nis ins­ge­samt ist. Mit dpa