Das "alte" Italien: Giorgio Chiellini (r.) hört mit 37 Jahren in der Nationalelf auf. Abwehrkollege Leonardo Bonucci (35) will weitermachen. Foto: imago/LaPresse

Deutsch­land gegen Ita­li­en: Das war mal ein Fuß­ball­klas­si­ker. Inzwi­schen ist es eher zu einer Art Gna­den­ver­an­stal­tung geschrumpft. Denn der ers­te Geg­ner der deut­schen Natio­nal­mann­schaft in der neu­en Nati­ons-League-Sai­son han­gelt sich von Kri­se zu Kri­se. Ita­li­en schaff­te es zuletzt nicht mal mehr zur WM-End­run­de in Katar. Daher wird die Nati­ons League für die Squa­dra Azzur­ra nun zum Reha­bi­li­ta­ti­ons­zen­trum. Natio­nal­trai­ner Rober­to Man­ci­ni bas­telt mal wie­der an einem Neu­an­fang – es ist bereits der zwei­te bin­nen vier Jahren.

Man­ci­ni gibt sich dabei vor dem Spiel am Sams­tag in Bolo­gna prag­ma­tisch-opti­mis­tisch. »Die Ent­täu­schung ist immer noch rie­sig. Aber war­um soll uns nicht gelin­gen, was uns schon ein­mal gelang? Man muss hart arbei­ten und dar­an glau­ben«, bezog er sich auf das ers­te »Anno Zero«, das Ver­pas­sen der WM 2018 in Russ­land. Damals schei­ter­te Ita­li­en vol­ler Angst, ohne Spiel­idee, lethar­gisch und über­heb­lich an Schwe­den. Dann kam Man­ci­ni und brach­te Ideen sowie Spiel­witz ins Team. So wur­de Ita­li­en im ver­gan­ge­nen Som­mer in Lon­don sogar Euro­pa­meis­ter. Beim Ver­pas­sen der WM 2022 war – neben aller Ver­sa­gens­angst – immer­hin noch etwas Spiel­kul­tur erkenn­bar. Doch das gro­ße Man­ko die­ser Aus­wahl bleibt: Sie schießt ein­fach kei­ne Tore.

Wen hat Man­ci­ni nicht alles im Sturm schon aus­pro­biert? Den Ex-Dort­mun­der Ciro Immo­bi­le, der bei Lazio Rom mal wie­der Tor­schüt­zen­kö­nig der Serie A wur­de, aber im Natio­nal­team regel­mä­ßig schei­tert. Den bul­li­gen Andrea Belot­ti vom FC Turin, der eine noch beschei­de­ne­re Bilanz hat. Das mun­te­re Trio vom Mit­tel­klas­se­ver­ein US Sas­suo­lo – Dome­ni­co Berar­di, Gia­co­mo Ras­pa­do­ri und Gian­lu­ca Sca­mac­ca –, das zwar viel Dyna­mik bie­tet, dabei aber auch das Tore­schie­ßen vergisst.

Wem von ihnen er in Zukunft ver­trau­en wird, ist offen. Im Mit­tel­feld hat Man­ci­ni dage­gen die gerings­ten Pro­ble­me. Das Spiel­ma­cher-Duo Jorgin­ho (30) und Mar­co Ver­rat­ti (29) hat noch ein paar gute Jah­re vor sich. Vom neu­en Meis­ter AC Mai­land drängt Top-Talent San­dro Tona­li (22) nach. Dahin­ter ste­hen noch meh­re­re ande­re Spiel­ma­cher und Lücken­schlie­ßer zur Verfügung.

Dün­ner wird die Luft aber im Angriff. Ein inter­es­san­ter Mann ist Außen­stür­mer Ales­sio Zer­bin. Unter dem 2006er Welt­meis­ter Fabio Gros­so reif­te er beim Zweit­li­gis­ten Fro­si­no­ne her­an und wur­de im Som­mer von sei­nem Aus­bil­dungs­klub SSC Nea­pel zurück­ge­holt. Er soll dort das Klub­i­dol Loren­zo Insi­gne erset­zen. Zer­bin zeich­net sich durch den direk­te­ren Zug zum Tor und gro­ße tak­ti­sche Fle­xi­bi­li­tät aus. Er steht auch für das Spiel gegen das deut­sche Team am Sams­tag im Kader. »Ich möch­te in Zukunft in jedem Spiel zwei, drei neu­en jun­gen Spie­lern eine Chan­ce geben«, kün­dig­te Man­ci­ni an. Zer­bin wäre dafür ein logi­scher Kandidat.

Zum radi­ka­len Neu­an­fang gibt es kei­ne Alter­na­ti­ve: »Eini­ge Spie­ler wer­den nicht wei­ter­ma­chen. Und nicht jeder hat das Alter von Gior­gio Chiel­li­ni«, sag­te Man­ci­ni etwas kryp­tisch nach dem mit 0:3 ver­lo­re­nen Match am Mitt­woch­abend gegen weit­ge­hend über­le­ge­ne Argen­ti­ni­er. Defen­siv­re­cke Chiel­li­ni ist 37 Jah­re alt und bestritt gegen die Süd­ame­ri­ka­meis­ter sein Abschieds­spiel. »Ein Zyklus ist zu Ende. Jetzt wol­len wir eine neue Ära mit jun­gen Spie­lern auf­bau­en«, ver­sprach Mancini.

Bereits Ende Mai hat­te er gleich 52 Spie­ler zu einem Sich­tungs­lehr­gang ein­ge­la­den. Man­che kamen aus der Serie A, fris­ten dort aber nur Reser­vis­ten­rol­len. Gleich sechs Ein­ge­la­de­ne spie­len beim Abstei­ger FC Genua. Vier Spie­ler stell­te Zweit­li­ga­klub US Cre­mo­ne­se. Der Klub, bei dem 2011 ein gro­ßer Wett­be­trugs­skan­dal sei­nen Anfang nahm, leg­te tat­säch­lich eine tol­le Spiel­zeit hin und schaff­te vor allem dank sei­ner jun­gen Spie­ler den Aufstieg.

Vor allem hofft der Coach nun aber, sei­ne Lehr­gän­ge ver­ste­ti­gen zu kön­nen: »In mei­ner Zeit als Natio­nal­spie­ler haben wir uns min­des­tens ein­mal im Monat auf dem Trai­nings­ge­län­de der Natio­nal­mann­schaft getrof­fen. Das ist ein­fach sinn­voll«, meint Man­ci­ni. Spit­zen­spie­ler dürf­ten für enger getak­te­te Lehr­gän­ge aber eher sel­ten abge­stellt wer­den. Daher ist die Fokus­sie­rung auf Nach­rü­cker nicht unklug. Zumal es ein­hei­mi­sche Talen­te in der Serie A schwer haben, sich in ihren Teams durch­zu­set­zen. »Ich kann den Klubs ja nicht vor­schrei­ben, wen sie auf­stel­len sol­len. Mehr Spiel­zeit für jun­ge ita­lie­ni­sche Pro­fis wäre aber gut«, sagt der Natio­nal­trai­ner. Struk­tu­rell geht Man­ci­ni einen inter­es­san­ten Weg. Ob er damit eine Wie­der­ge­burt schafft, die län­ger anhält als nur einen Som­mer, wie die letz­te unter sei­ner Ägi­de, wird man erst im nächs­ten WM-Zyklus sehen.

Aktu­ell hat sich erst ein­mal eine Ära aus­ge­haucht. Am Mitt­woch hat sich – bis auf Leo­nar­do Bonuc­ci – die Nach­fol­ge­ge­nera­ti­on der WM-Hel­den von Ber­lin ver­ab­schie­det. Der Weg ist frei für Neu­es. Ein Sym­bol dafür war, dass einer der Hoff­nungs­trä­ger, Links­au­ßen Zer­bin, sein aller­ers­tes Zweit­li­ga­tor in der abge­lau­fe­nen Sai­son aus­ge­rech­net gegen Tor­hü­ter­le­gen­de Gian­lui­gi Buf­fon erziel­te. Buf­fon ver­län­gert sei­ne Kar­rie­re der­zeit noch beim Zweit­li­ga­klub Par­ma. Die Epi­so­de Buffon–Zerbin illus­triert aber auch, dass sich das alte wie das neue Ita­li­en aktu­ell in der Zweit­klas­sig­keit befindet.