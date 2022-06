Die syrische Stadt Qamischli im Nordosten Syriens liegt direkt an der türkischen Grenze und ist eine der wichtigsten Städte in den kurdischen Selbstverwaltungsgebieten (Rojava). Im Hintergrund erkennt man die türkische Stadt Nusaybin, getrennt durch eine Grenzmauer. Foto: alamy/Steve Taylor

»Wie kann man einen Krieg erklä­ren, wenn bereits seit Jah­ren Krieg herrscht?« Die­sen oder ähn­li­che Sät­ze hört man gegen­wär­tig in Qamisch­li (kur­disch: Qamiş­lo), der mit rund 200 000 Einwohner*innen größ­ten über­wie­gend kur­disch gepräg­ten Stadt in Syri­en. Auch wenn man den Trotz, der dar­aus spricht, spürt, herrscht doch die Sor­ge vor einem erneu­ten Aus­bruch des Kriegs in Nord- und Ostsyrien.

Grund­la­ge hier­für ist die Ankün­di­gung des tür­ki­schen Staats­chefs Recep Tayy­ip Erdoğan von ver­gan­ge­ner Woche, mili­tä­risch gegen die auto­no­me Selbst­ver­wal­tung in Nord- und Ost­sy­ri­en vor­zu­ge­hen. Erdoğan kün­dig­te an, einen 30 Kilo­me­ter brei­ten »Sicher­heits­strei­fen« ent­lang der Gren­ze beset­zen zu wol­len, um »ter­ro­ris­ti­sche Bedro­hun­gen« aus der Regi­on zu bekämp­fen und um dort eine Mil­li­on ara­bi­sche Flücht­lin­ge aus ande­ren Tei­len Syri­en anzu­sie­deln, die in die Tür­kei geflo­hen waren. Der Natio­na­le Sicher­heits­rat der Tür­kei hat­te bereits letz­ten Don­ners­tag den Ein­marsch gebil­ligt. Die­ser wer­de ohne Vor­ankün­di­gung star­ten, so Erdoğan. Kämp­fe wür­de es wohl ins­be­son­de­re nörd­lich von Alep­po und um Koba­ne geben, doch auch die bis­her ver­schon­te Stadt Derik könn­te nun ein Ziel wer­den, so berich­ten loka­le Quel­len. Am Mitt­woch erklär­te Erdoğan, dass er zunächst die Städ­te Tell Rifat und Man­bidsch (kur­disch: Min­bic) »von Ter­ro­ris­ten räu­men« wolle.

Der Nor­den und Osten Syri­ens, das Gebiet, auf das die geplan­te Mili­tär­ope­ra­ti­on abzielt, wird maß­geb­lich von der »Par­tei der Demo­kra­ti­schen Uni­on« (PYD) kon­trol­liert und von deren bewaff­ne­ten Volks­schutz­ein­hei­ten (YPG/YPJ) ver­tei­digt. Die Tür­kei betrach­tet die Par­tei und die Streit­kräf­te jedoch als Able­ger der »Arbei­ter­par­tei Kur­di­stans« (PKK), die als »ter­ro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on« ange­se­hen wird. Das Gebiet wird durch die auto­no­me Selbst­ver­wal­tung in Nord- und Ost­sy­ri­en demo­kra­tisch selbst­ver­wal­tet. Mit Kur­disch, Ara­bisch und Syro-Ara­mä­isch gibt es offi­zi­ell drei Amts­spra­chen. Posi­tio­nen in der Ver­wal­tung sind immer pari­tä­tisch mit einem Mann und einer Frau besetzt. Seit nun­mehr zehn Jah­ren besteht das basis­de­mo­kra­ti­sche Pro­jekt und muss sich seit­dem gegen zahl­rei­che Fein­de, vor allem die Tür­kei, den soge­nann­ten Isla­mi­schen Staat (IS) oder das Assad-Regime ver­tei­di­gen. Abdul­ka­rim Omar, der Außen­be­auf­trag­te der Selbst­ver­wal­tung, erklär­te dazu in Qamisch­li: »Die Dro­hung der Tür­kei ist ein wei­te­rer Ver­such, die Regi­on zu desta­bi­li­sie­ren. Dies trägt zur Wie­der­erstar­kung des IS und ande­rer ter­ro­ris­ti­scher Grup­pen bei.« Die Selbst­ver­wal­tung hat dar­über hin­aus in einem offe­nen Brief an die inter­na­tio­na­le Gemein­schaft einen Plan gegen die Inva­si­ons­plä­ne der Tür­kei vor­ge­schla­gen, der unter ande­rem den Ein­satz von Frie­dens­trup­pen und die Ver­hän­gung eines Flug­embar­gos über Nord- und Ost­sy­ri­en zum Schutz der Zivil­be­völ­ke­rung vor­sieht. Kha­led Dav­risch, der Ver­tre­ter der Selbst­ver­wal­tung in Ber­lin, ergänz­te, dass »ein Knie­fall vor Erdoğan die Bemü­hun­gen um eine fried­li­che Lösung in Syri­en tor­pe­die­ren« würde.

Aus Rei­hen der Volks­schutz­ein­hei­ten hieß es, dass sie sich im Fal­le eines tür­ki­schen Angriffs vom Kampf gegen den wei­ter­hin akti­ven IS zurück­zie­hen und ihre »mili­tä­ri­schen Maß­nah­men« gegen die tür­ki­sche Inva­si­on rich­ten wür­den. Auch bis­he­ri­ge tür­ki­sche Mili­tär­ein­sät­ze in Syri­en rich­te­ten sich gegen die PYD und die YPG/YPJ. Die Tür­kei ist in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der gegen mehr­heit­lich von Kurd*innen bewohn­te Gebie­te vor­ge­gan­gen. Im Ver­lauf von drei völ­ker­rechts­wid­ri­gen Angriffs­krie­gen in den Jah­ren 2016, 2018 und 2019 haben Streit­kräf­te des Nato-Mit­glieds Gebie­te an der Gren­ze unter ihre Kon­trol­le gebracht. Men­schen­rechts­grup­pen haben die­se Ope­ra­tio­nen hef­tig kri­ti­siert: Hun­dert­tau­sen­de Zivilist*innen wur­den ver­trie­ben, es kam zu Mor­den und Ver­ge­wal­ti­gun­gen. Anstel­le der ange­stamm­ten Bevöl­ke­rung wur­den – gesteu­ert von der Tür­kei – isla­mis­ti­sche Mili­zen und ihre Ange­hö­ri­gen ange­sie­delt. Bereits 2020 for­der­ten die Ver­ein­ten Natio­nen die Tür­kei auf, Kriegs­ver­bre­chen in den von ihr kon­trol­lier­ten Gebie­ten zu untersuchen.

Nun kam es in den letz­ten Wochen erneut zu wei­te­ren Ver­schär­fun­gen. Bei min­des­tens 40 Droh­nen­an­grif­fen auf Roja­va wur­den 16 Men­schen getö­tet und Dut­zen­de ver­letzt. Doch nicht nur in Nord- und Ost­sy­ri­en, auch in ande­ren kur­di­schen Gebie­ten führt die Tür­kei Krieg – ohne, dass dies vom Wes­ten kri­ti­siert wird. Seit Mit­te April kämp­fen tür­ki­sche Sol­da­ten in der Regi­on Kur­di­stan im Nord­irak, da sie dort PKK-Kämpfer*innen ver­mu­ten. Zahl­rei­che Dör­fer wer­den von Kampf­jets und Hub­schrau­bern bom­bar­diert und es kommt zu hef­ti­gen Gefech­ten mit Artil­le­rie­ge­schüt­zen. Eben­so gibt es Berich­te über den Ein­satz von Gift­gas. Auch die­se Inva­si­on wird vom Wis­sen­schaft­li­chen Dienst des Bun­des­tags als völ­ker­rechts­wid­rig ein­ge­schätzt. Von Sei­ten des Minis­ter­prä­si­den­ten der Regi­on Kur­di­stan, Mas­rour Bar­za­ni, ist dabei jedoch kei­ne Kri­tik zu erwar­ten – er hat sich immer wei­ter Erdoğan ange­nä­hert und steht der kur­di­schen Selbst­ver­wal­tung in Syri­en kri­tisch gegenüber.

Die Kri­tik an den völ­ker­rechts­wid­ri­gen Krie­gen der Tür­kei bleibt somit bis­her fast voll­stän­dig aus. Der­zeit blo­ckiert die Tür­kei zudem noch die Auf­nah­me Finn­lands und Schwe­dens in die Nato, weil sie bei­den Län­dern vor­wirft, die PYD und die YPG/YPJ zu unter­stüt­zen: »Wer Waf­fen und Aus­rüs­tung, die sie der Tür­kei trotz Bezah­lung vor­ent­hal­ten, gra­tis an die Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on über­gibt, ver­dient den Titel eines Ter­ror­staa­tes, nicht eines Rechts­staa­tes«, so Erdoğan am Mitt­woch, ohne Bewei­se für die­se Behaup­tun­gen vor­zu­le­gen. Am gest­ri­gen Don­ners­tag warn­te nun US-Außen­mi­nis­ter Ant­o­ny Blin­ken die Tür­kei vor einer Inva­si­on. Die­se wür­de »die regio­na­le Sta­bi­li­tät unter­gra­ben.« Für Erdoğan scheint ein neu­es außen­po­li­ti­sches Aben­teu­er jedoch fast unaus­weich­lich. Kom­men­des Jahr fin­den in der Tür­kei Prä­si­dent­schafts­wah­len statt, und innen­po­li­tisch ist die Lage ver­hee­rend: Die Tür­kei lei­det unter einer mas­si­ven Wirt­schafts- und Finanz­kri­se; dafür soll nun offen­bar die kur­di­sche Selbst­ver­wal­tung den Preis bezahlen.