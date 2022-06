Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schlägt mittlerweile kritische Töne zur Chatkontrolle an. Foto: Daniel Vogl / dpa

Die Zah­len der Poli­zei­li­chen Kri­mi­nal­sta­tis­tik (PKS) 2021 alar­mie­ren die Poli­tik. Dem­nach sind in Deutsch­land im ver­gan­ge­nen Jahr über 17 700 Kin­der und Jugend­li­che Opfer sexua­li­sier­ter Gewalt gewor­den – durch­schnitt­lich 49 Min­der­jäh­ri­ge pro Tag. Noch dras­ti­scher fällt die Zahl der durch die Poli­zei ermit­tel­ten Miss­brauchs­dar­stel­lun­gen im Inter­net aus. Die Fäl­le von Ver­brei­tung, Erwerb, Besitz und Her­stel­lung von Dar­stel­lung sexua­li­sier­ter Gewalt an Kin­dern und Jugend­li­chen stieg um 108,8 Pro­zent auf über 39 000. Die Dun­kel­zif­fer dürf­te noch um ein viel­fa­ches höher aus­fal­len. Dass das The­ma kei­nes­falls an natio­na­len Gren­zen halt macht, ver­deut­lich­te die Unab­hän­gi­ge Beauf­trag­te für Fra­gen des sexu­el­len Kin­der­miss­brauchs der Bun­des­re­gie­rung, Kers­tin Claus. Bei der Vor­stel­lung des Berichts zu Beginn der Woche sag­te sie: »Euro­pa ist zum Dreh­kreuz bei der Ver­brei­tung von Miss­brauchs­ab­bil­dun­gen gewor­den«. Mitt­ler­wei­le befän­den sich mehr als 60 Pro­zent des welt­weit exis­tie­ren­den kin­der­por­no­gra­fi­schen Mate­ri­als auf euro­päi­schen Servern.

Um die Ver­fol­gung von sexua­li­sier­ter Gewalt gegen Kin­der zu inten­si­vie­ren, hat­te die EU-Kom­mis­si­on erst Mit­te Mai einen neu­en Gesetz­ent­wurf vor­ge­stellt. Die­ser sieht eine Ver­pflich­tung gro­ßer Platt­for­men wie Face­book oder Goog­le vor, ihre Diens­te künf­tig mit­tels Soft­ware nach ent­spre­chen­dem Mate­ri­al zu durch­su­chen, die­ses auto­ma­tisch zu mel­den und zu ent­fer­nen. Doch nicht nur das: Nach Vor­stel­lun­gen der Kom­mis­si­on soll dies eben­falls die pri­va­te Kom­mu­ni­ka­ti­on betref­fen. Sämt­li­che Daten und Erkennt­nis­se sowie tech­ni­sche Hilfs­leis­tun­gen für Anbie­ter sol­len künf­tig in einem EU-Zen­trum zur Prä­ven­ti­on und Bekämp­fung sexu­el­ler Gewalt gegen Kin­der gebün­delt werden.

Bei Datenschützer*innen lös­te der Vor­stoß der Kom­mis­si­on hef­ti­ge Kri­tik aus. Sie sehen ins­be­son­de­re in der soge­nann­ten Chat­kon­trol­le eine zen­tra­le Ver­let­zung der Grund­rech­te. Dar­über hin­aus war­nen sie vor einer mög­li­chen Aus­wei­tung der tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten weit über die Bekämp­fung kin­der­por­no­gra­fi­sches Mate­ri­als hin­aus. »Sei­en es wei­te­re Kri­mi­na­li­täts­fel­der, sei es Akti­vis­mus, poli­ti­sche Oppo­si­ti­on oder Whist­leb­lowing: Gera­de auto­ri­tä­re Regime welt­weit wür­den sich über die Vor­la­ge der EU und die Eta­blie­rung ent­spre­chen­der Tech­no­lo­gien freu­en«, sagt etwa Tom Jen­nis­sen vom Ver­ein Digi­ta­le Gesellschaft.

Das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um teilt der­weil mit, dass für Minis­te­rin Nan­cy Fae­ser (SPD) der Schutz von Kin­dern und Jugend­li­chen vor sexu­el­lem Miss­brauch und die Ver­hin­de­rung der Ver­brei­tung von Miss­brauchs­dar­stel­lun­gen im Inter­net höchs­te Prio­ri­tät habe. Neben einer per­so­nel­len Ver­stär­kung der ent­spre­chen­den Berei­che im Bun­des­kri­mi­nal­amt (BKA) gel­te es auch, im Rah­men der EU gemein­sa­me Instru­men­te zu schaf­fen. Unmit­tel­bar nach Prä­sen­ta­ti­on des Gesetz­ent­wur­fes zähl­te die Innen­mi­nis­te­rin noch zu den Befürworter*innen der Chat­kon­trol­le, bekam aller­dings star­ken Gegen­wind aus der eige­nen Koali­ti­on. Mitt­ler­wei­le plä­diert sie zwar immer noch für ein har­tes Vor­ge­hen, ver­weist dabei aber gleich­zei­tig auf die Berück­sich­ti­gung rechts­staat­li­cher Balan­ce. »Jede pri­va­te Nach­richt anlass­los zu kon­trol­lie­ren, hal­te ich nicht für ver­ein­bar mit unse­ren Frei­heits­rech­ten«, sag­te Fae­ser auf Anfra­ge. Zur bes­se­ren Ver­fol­gung von sexu­el­lem Miss­brauch von Kin­dern im Inter­net plä­dier­te die Minis­te­rin im Deutsch­land­funk statt­des­sen für das soge­nann­te Quick-Free­ze-Ver­fah­ren. Anders als bei der umstrit­te­nen Vor­rats­da­ten­spei­che­rung wer­den hier­bei IP-Adres­sen nicht flä­chen­de­ckend gespei­chert, son­dern für Ermitt­lungs­zwe­cke ledig­lich anlass­be­zo­gen gesichert.

Auf der Innen­mi­nis­ter­kon­fe­renz (IMK) befas­sen sich der­weil die Vertreter*innen von Bund und Län­dern eben­falls mit der Fra­ge nach der Löschung kin­der­por­no­gra­fi­scher Inhal­te aus dem Netz. Betrof­fe­ne kri­ti­sie­ren schon lan­ge, dass teil­wei­se noch Jah­re nach der Fest­nah­me, von Tätern zur Ver­fü­gung gestell­tes Mate­ri­al wei­ter­hin online auf­find­bar sei. Bis­lang hieß es, das BKA habe kei­ne Rechts­grund­la­ge, um bei Ermitt­lun­gen auf eige­ne Initia­ti­ve ent­spre­chen­des Mate­ri­al löschen zu las­sen. Auf Anfra­ge des »nd« teilt das Innen­mi­nis­te­ri­um nun mit, dass die Löschung »unver­zicht­ba­rer Teil einer ganz­heit­li­chen Bekämp­fungs­stra­te­gie« sei und »Aspek­te des Opfer­schut­zes bei der Bear­bei­tung ent­spre­chen­der Ver­fah­ren mehr Beach­tung fin­den« müs­sen. Die »Mög­lich­kei­ten eines koor­di­nier­ten und bun­des­weit abge­stimm­ten Mel­de- und Lösch­pro­zes­ses« wer­de der­zeit von der IMK geprüft.

Der Deut­sche Kin­der­schutz­bund indes begrüßt die Ver­pflich­tung gro­ßer Platt­form­be­trei­ber zum Scan­nen hoch­ge­la­de­ner Inhal­te auf Dar­stel­lun­gen sexua­li­sier­ter Gewalt an Kin­dern und der Mel­dung an die zustän­di­gen Behör­den. Die Aus­wei­tung auf die Chat­kon­trol­le hal­te man jedoch ange­sichts der Tat­sa­che, »dass pri­va­te Mes­sen­ger-Kom­mu­ni­ka­ti­on in die­sem Delikts­be­reich kaum eine Rol­le spielt und der jetzt schon ange­sichts der Men­ge des Daten­ma­te­ri­als über­las­te­ten Ermitt­lungs­be­hör­den für nicht ziel­füh­rend.« Des Wei­te­ren betont Spre­che­rin Julia­ne Wlod­ar­c­zak, dass hin­ter jedem Video eine Tat ste­he und Ziel sein müs­se, eben die­se zu ver­hin­dern. »Mit Schutz­kon­zep­ten über­all, wo Kin­der sich auf­hal­ten, mit fort­ge­bil­de­ten Erzie­he­rin­nen und Erzie­hern und Lehr­kräf­ten und mit einer gesell­schaft­li­chen Hal­tung, die Kin­der ernst nimmt und ihnen glaubt, wenn sie von Über­grif­fen berichten.«