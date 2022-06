Die Corona-Maßnahmen haben das Training des kindlichen Immunsystems gebremst Foto: dpa/Jan Woitas

Rei­se­be­schrän­kun­gen, Abschot­tung, Mas­ke­tra­gen und Hygie­ne­maß­nah­men haben die Grip­pe in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren welt­weit mas­siv ein­ge­dämmt. Doch Exper­ten war­nen seit Lan­gem, dass die Virus­er­kran­kung mit dem Ein­stel­len die­ser Maß­nah­men ver­stärkt zurück­keh­ren könn­te. Auf der Süd­halb­ku­gel, wo jetzt der Win­ter beginnt, zeich­net sich dies nun tat­säch­lich ab: So mel­de­te die aus­tra­li­sche Gesund­heits­be­hör­de Ende Mai, dass grip­pe­ähn­li­che Erkran­kun­gen seit März deut­lich zuge­nom­men hät­ten. Wur­den seit Beginn des Jah­res fast 39 000 Fäl­le gemel­det, waren es allein in den 14 Tagen vor Ver­öf­fent­li­chung des Reports über 26 000. Schon jetzt sind die Zah­len höher als der Fünf­jah­res­durch­schnitt. Drei Men­schen sind bereits an den Fol­gen der Erkran­kung gestorben.

Nach zwei Jah­ren Abschot­tung wäh­rend der Pan­de­mie ist das Immun­sys­tem vie­ler Men­schen nicht mehr »trai­niert«. Micha­el Baker, ein neu­see­län­di­scher Epi­de­mio­lo­ge und Gesund­heits­ex­per­te, hat­te die­ses Phä­no­men im Inter­view mit dem »Guar­di­an« mit einem Wald­brand ver­gli­chen: Je mehr Zeit ohne Feu­er ver­gan­gen ist, umso mehr Brenn­stoff sam­melt sich auf dem Boden, um die Flam­men zu näh­ren. Ent­steht dann ein Feu­er, brennt es hef­ti­ger als nor­mal. Ian Barr vom Peter-Doh­erty-Insti­tut für Infek­tio­nen und Immu­ni­tät in Mel­bourne bestä­tig­te dies in einem Video­te­le­fo­nat. Barr erklär­te den Effekt mit der Kom­bi­na­ti­on aus Iso­la­ti­on, Hygie­ne­maß­nah­men und Distanz zu ande­ren Men­schen wäh­rend der Pan­de­mie. Aus­tra­li­en und Neu­see­land, die mehr vom Rest der Welt abge­schnit­ten waren als ande­re Län­der, beka­men den Effekt beson­ders zu spü­ren. Wäh­rend 2021 in Aus­tra­li­en offi­zi­ell kein Grip­pe­to­ter wäh­rend der Grip­pe­sai­son über die Win­ter­mo­na­te regis­triert wur­de und nur ein Mensch wegen der Grip­pe ins Kran­ken­haus muss­te, befürch­te­te Barr schon damals, dass »die nächs­te Sai­son dafür deut­lich schlim­mer wer­den« kön­ne. Die­se Pro­phe­zei­ung bewahr­hei­tet sich nun: »Die Grip­pe­sai­son in die­sem Jahr ist deut­lich gra­vie­ren­der und ver­gleich­bar mit der Sai­son, die wir 2017 hat­ten«, sag­te Annasta­cia Palaszc­zuk, die Regie­rungs­chefin des Bun­des­staa­tes Queens­land, vor Kur­zem vor Medienvertretern.

»Wir haben unge­fähr 600 000 Kin­der unter zwei Jah­ren, die noch nie der Grip­pe aus­ge­setzt waren«, sag­te Shee­na Sul­li­van, eine Epi­de­mio­lo­gin am Peter-Doh­erty-Insti­tut, gegen­über dem aus­tra­li­schen Sen­der ABC. Das sei eine beträcht­li­che Anzahl an Klein­kin­dern, die völ­lig anfäl­lig sei­en. Nick Wood, ein Kin­der­arzt aus Syd­ney berich­te­te, dass die aus­tra­li­schen Kran­ken­häu­ser in die­sem Jahr bereits einen Anstieg der Grip­pe­fäl­le bei klei­nen Kin­dern ver­zeich­nen wür­den. »Im päd­ia­tri­schen Bereich gibt es defi­ni­tiv mehr Kran­ken­haus­ein­wei­sun­gen bei unter Fünf­jäh­ri­gen als bei Covid-19«, sag­te Wood. Weil die Grip­pe nicht im Umlauf gewe­sen sei, sei­en die Kin­der den Viren noch nie zuvor aus­ge­setzt gewe­sen und sei­en »effek­tiv immun­na­iv«, wie Wood es nannte.

Auch in Deutsch­land nimmt die Zahl der Grip­p­e­in­fek­tio­nen bereits zu, obwohl hier­zu­lan­de anders als in Aus­tra­li­en die Som­mer­mo­na­te anste­hen. Doch ers­te Daten zei­gen, dass sich inzwi­schen bereits mehr Men­schen mit Influ­en­za ange­steckt haben als zur glei­chen Jah­res­zeit vor der Coro­na-Pan­de­mie. Vor allem bei Kin­dern hat die Grip­pe inzwi­schen die Covid-Infek­tio­nen über­holt. Auch wenn das Robert Koch-Insti­tut der­zeit noch kei­nen Anlass zur Besorg­nis sieht, so zei­gen die Erfah­run­gen der Süd­halb­ku­gel, dass sich auch Euro­pa in die­sem Win­ter ver­mut­lich vor einer Grip­pe­sai­son wapp­nen muss, die nach zwei Jah­ren Ent­span­nung mit vol­ler Wucht zurück­zu­kom­men scheint.