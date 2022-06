08.06.2022, Türkei, Ankara: Sergej Lawrow (l), Außenminister von Russland, und Mevlüt Cavusoglu, Außenminister der Türkei, schütteln sich nach einer gemeinsamen Pressekonferenz die Hände. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Die Bezie­hun­gen zwi­schen Mos­kau und Anka­ra blei­ben eng – trotz des Krie­ges in der Ukrai­ne. Obwohl dies den trans­at­lan­ti­schen Stra­te­gen ein Dorn im Auge ist, hat die Nato kei­ne ande­re Wahl, als Anka­ras eige­nen außen­po­li­ti­schen Kurs zu akzep­tie­ren. Sicher­lich passt die Tür­kei weder innen- noch außen­po­li­tisch zum Bild von einer Alli­anz der west­li­chen Demo­kra­tien, wie es in den Nato-PR-Zen­tra­len erzeugt wird.

Mos­kau weiß die­se Rah­men­be­din­gun­gen für sich zu nut­zen. Die Tür­kei arbei­tet nach eige­nen Anga­ben mit Russ­land und der Ukrai­ne an einem Plan, ukrai­ni­sches Getrei­de wie­der über den See­weg zu expor­tie­ren, wes­halb der rus­si­sche Außen­mi­nis­ter ein Ende der Getrei­de­blo­cka­de für mög­lich hält. Dadurch will der Kreml den EU- und Nato-Staa­ten die Initia­ti­ve ent­rei­ßen, was das Anse­hen des Wes­tens welt­weit wei­ter sin­ken ließe.