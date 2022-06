Greenpeace-Protest vor dem Bundesverkehrsministerium gegen die Verwendung von Getreide für so genannten Biosprit Foto: dpa/Carsten Koall

Als Reak­ti­on auf die glo­ba­le Getrei­de­knapp­heit durch den Krieg in der Ukrai­ne hat die EU in die­sem Jahr vier Mil­lio­nen Hekt­ar soge­nann­ter öko­lo­gi­scher Vor­rang­flä­chen für den Anbau von Nah­rungs­mit­teln frei­ge­ge­ben. Dort dür­fen nun Nah­rungs- und Fut­ter­pflan­zen ange­baut wer­den – auch unter Ein­satz von Dün­gern und Pflan­zen­schutz­mit­teln. Sol­che von der EU geför­der­ten Flä­chen die­nen eigent­lich dazu, die Bio­di­ver­si­tät in der Land­wirt­schaft zu erhal­ten und zu stei­gern. Außer­dem wird gefor­dert, die vier­pro­zen­ti­ge Still­le­gung von Acker­flä­chen aus­zu­set­zen, die ab 2023 im Rah­men der Reform der Gemein­sa­me Agrar­po­li­tik in der EU gel­ten soll.

Ab Juli über­nimmt Tsche­chi­en die EU-Rats­prä­si­dent­schaft. Der Gene­ral­di­rek­tor für euro­päi­sche Ange­le­gen­hei­ten der tsche­chi­schen Regie­rung, Ště­pán Černý, hat bereits vor­ge­schla­gen, die »Farm to Fork«-Strategie der EU für ein paar Mona­te zu ver­ges­sen. Es ist zu befürch­ten, dass unter dem Vor­wand des Ukrai­ne-Kriegs wei­te­re Angrif­fe auf das Ziel erfol­gen, die EU-Agrar­po­li­tik end­lich umwelt- und kli­ma­freund­li­cher aus­zu­ge­stal­ten. Dabei brin­gen die­se Vor­schlä­ge kei­ne Lösungs­bei­trä­ge für die glo­ba­le Ernäh­rungs­kri­se und die stei­gen­den Nah­rungs­mit­tel­prei­se, son­dern sind geeig­net, die glo­ba­le Kri­se wei­ter zu verschärfen.

Laut einer Stu­die der Hein­rich-Böll-Stif­tung könn­te durch den Weg­fall des EU-Still­le­gungs­ziels die glo­ba­le Getrei­de­pro­duk­ti­on um 0,1 Pro­zent stei­gen, wäh­rend der Ern­te­aus­fall in der Ukrai­ne und der rus­si­sche Han­dels­stopp das glo­bal ver­füg­ba­re Getrei­de um vier Pro­zent redu­ziert. Der Getrei­de­preis wür­de nur um 0,1 Pro­zent ver­rin­gert. Der Ver­zicht auf Flä­chen­still­le­gun­gen kann daher kaum den Ver­lust an Getrei­de­ex­por­ten aus der Ukrai­ne aus­glei­chen, zumal oft mar­gi­na­le Stand­or­te als Brach­flä­chen die­nen, die sich nicht zur Getrei­de­pro­duk­ti­on eignen.

62 Pro­zent des euro­päi­schen Getrei­des wer­den als Fut­ter für Schwei­ne, Rin­der und Geflü­gel ver­wen­det. Auch 70 Pro­zent der Ölsaa­ten (wie Son­nen­blu­men­ker­ne) in der EU gehen in die Fut­ter­trö­ge. Cir­ca 20 Pro­zent des euro­päi­schen Getrei­des wan­dert als Bio­treib­stoff in den Tank. Jeden Tag wer­den in Euro­pa 10 000 Ton­nen Wei­zen zu Etha­nol für Autos ver­ar­bei­tet – was 15 Mil­lio­nen Bro­ten ent­spricht. Nur 20 Pro­zent des Getrei­des gehen in Euro­pa in die Lebensmittelproduktion.

Liegt uns die glo­ba­le Ernäh­rungs­si­cher­heit wirk­lich am Her­zen, dann soll­ten wir der Erzeu­gung von Lebens­mit­teln für Men­schen Prio­ri­tät ein­räu­men, nicht für Tie­re und Autos. Wir pro­du­zie­ren glo­bal genü­gend Lebens­mit­tel für alle Men­schen, aber die Ver­tei­lung ist unge­recht. Wir schüt­ten den Wei­zen lie­ber in die Trö­ge der Schwei­ne, deren Fleisch nach Chi­na expor­tiert wird. Der Fleisch- und Milch­kon­sum in Euro­pa liegt weit über dem, was als gesun­de Ernäh­rung gel­ten kann. Gleich­zei­tig ver­ur­sacht die­se Pro­duk­ti­ons­wei­se immense Umwelt­kos­ten und Treib­haus­gas­emis­sio­nen und zer­stört natür­li­che Öko­sys­te­me und die Boden­ge­sund­heit. Eine Reduk­ti­on der Tier­be­stän­de auf ein Maß, für das wir Fut­ter­mit­tel in Form von Grün­fut­ter und Legu­mi­no­sen selbst pro­du­zie­ren kön­nen, und eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der Land­wir­te für eine Pro­duk­ti­ons­um­stel­lung wür­de dem Kli­ma­schutz enorm hel­fen und deut­lich mehr Getrei­de für die Men­schen bereitstellen.

Die glo­ba­le Ernäh­rungs­si­cher­heit hängt von der Natur ab. Die Wie­der­her­stel­lung gesun­der, resi­li­en­ter Agrar-Öko­sys­te­me ist eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung, um die Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels abzu­fe­dern und viel grö­ße­re künf­ti­ge Ern­te­aus­fäl­le zu ver­mei­den. Die Ern­ten sta­gnie­ren in der EU seit Län­ge­rem – nicht wegen Umwelt­vor­schrif­ten, son­dern durch die Kli­ma­kri­se, den Ver­lust von Bestäu­bern und die Boden­de­gra­die­rung. Wir lösen die Kri­se der Nah­rungs­mit­tel­prei­se nicht, indem wir die Kli­ma- und die Bio­di­ver­si­täts­kri­se ver­schär­fen. Die Umwelt­maß­nah­men in der Gemein­sa­men Agrar­po­li­tik tra­gen erheb­lich zu mehr Resi­li­enz und Kri­sen­fes­tig­keit der Land­wirt­schaft bei. Des­halb wäre es fatal, gera­de die­se Maß­nah­men zu ver­schie­ben oder zu streichen.