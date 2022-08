Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA Foto: dpa/ZUMA Wire

Die Vorwahlen der republikanischen Partei zeigen, dass Donald Trumps Ideologie sich weiter durchsetzt, auch nach seiner (hoffentlich einzigen) Präsidentschaft. Zuletzt wurde Kim Crockett, die die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 als »manipuliert« beschrieben hatte, als Minnesotas republikanische Kandidatin für die Wahl der Staatssekretär*in nominiert. 2020 hatte sie gefragt, ob Menschen mit Behinderung und Nicht-Englischsprechende überhaupt wählen können sollten. Und sie ist bei Weitem kein Einzelfall.

Wer sich also erhoffte, dass sich die Republikaner*innen nach der Wahlschlappe 2020 von Trumps extremem »Denken« entfernen würden, lag leider grundlegend falsch. Stattdessen freundet sich die Partei, die schon vor Trump weit rechts lag, immer offener mit Verschwörungsmythen und diversen Spielarten der Menschenverachtung an. Diese Entwicklung zeigt, was viele schon 2016 vermuteten, aber nicht wahrhaben wollten: Die extrem gefährlichen Tendenzen von Trumps Unterstützer*innen entwickelten sich nicht erst durch ihn – sie sind tief verwurzelt in ihrem Konservatismus.