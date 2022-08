Das Containerschiff CMA CGM Zheng He (r) der Reederei CMA CGM legt am Containerterminal Eurogate im Waltershofer Hafen an. Der Tarifkonflikt um die Entlohnung von Hafenarbeitern in den Nordseehäfen ist beigelegt. Foto: dpa/ Christian Charisius

Verdi sieht sich als Gewinner: Mit den Seehäfen wurden eine kräftige Lohnsteigerung und ein Inflationsausgleich vereinbart. Das haben sich die »Docker« in zehn Tarifrunden und mit mehreren Warnstreiks erkämpft. Doch in der Bevölkerung dürfen die Hafenarbeiter mit wenig Verständnis rechnen. Über ihre Preise werden die Logistikbetriebe die Lohnkosten an ihre Kunden und diese letztlich an die Verbraucher weitergeben. Angesichts rasant steigender Erzeugerpreise – im Juli lagen sie 37,2 Prozent über dem Vorjahreswert – werden die 12 000 Hafenarbeiter alleine aber keine Lohn-Preis-Spirale lostreten.

Einen Automatismus zwischen steigenden Löhnen und Preisen gibt es zwar nicht. Aber es wurde ein Zeichen für kommende Tarifrunden gesetzt. Betriebe und Verwaltungen mit entsprechender Marktmacht werden steigende Löhne an ihre Abnehmer durchreichen. Plus X. Die wirkliche Herausforderung, auf die der Tariferfolg unsere Gesellschaft hinweist, ist die Frage, wie man Kassiererinnen, Krankenpfleger, Mini-Jobber, Sozialhilfeempfänger und Rentner durch die stürmische See manövriert.