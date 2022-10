Bauarbeiter verfüllen am Dienstagmorgen eine Gleisbaugrube ohne Gleise. Foto: nd / Nicolas Šustr

Die Arbeiten an den Straßenbahngleisen in der Friedrichstraße können fortgesetzt werden. »Die BVG wird an dieser Stelle nicht nur die Havarie reparieren, sondern die Gleise, wie schon länger geplant, insgesamt erneuern«, erklärt der Sprecher der Senatsmobilitätsverwaltung Jan Thomsen.

Die BVG habe einen Gleisbruch Anfang Oktober zunächst selbst abgesichert. Eine anschließende Überprüfung durch die Senatsmobilitätsverwaltung hätte allerdings »Verbesserungsbedarf« bei der »Flächenbeanspruchung« und hinsichtlich der Führung des Fuß- und Radverkehrs ergeben, so Thomsen. Die BVG hätte deshalb »zwischenzeitlich alle Arbeiten am Ort von sich aus eingestellt«. Inzwischen wären die Abstimmungen zwischen Senatsmobilitätsverwaltung, BVG, Polizei und Bezirk Mitte erfolgt. Die für die Arbeiten nötige verkehrsrechtliche Anordnung liege vor, sodass am Freitag »eine ordnungsgemäße Umsetzung gesichert sein sollte«.

Wie »nd« zuvor berichtete, wurden alte Gleise entfernt und eine Gleisbaugrube ausgehoben, die Bauarbeiter am Dienstagmorgen allerdings wieder verfüllten, ohne dass neue Gleise verlegt wurden. Die Gründe dafür wurden von BVG und Senatsmobilitätsverwaltung zunächst mit Verweis auf »Abstimmungen« gegenüber diesem Blatt nicht genannt. Anders als berichtet, habe aber keine Sperrung der Strecke durch die Technische Aufsichtsbehörde gedroht, »gleichwohl war allen Beteiligten bewusst, dass die Erneuerungsarbeiten dringlich sind«, sagt Thomsen.