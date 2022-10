27.08.2018, Niedersachsen, Sehnde: Ein Traktor fährt an einer Baugrube vorbei, in der Leerrohre für Glasfaserleitungen für schnelles Internet liegen. Die Baustelle ist an einer Landstraße beim kleinen Dorf Gretenberg in der Region Hannover. Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums haben derzeit nur vier Prozent der Gebäude in Niedersachsen Anschluss an ein superschnelles Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von einem Gigabit je Sekunde. Bis 2025 sollen alle Haushalte im Land damit versorgt sein. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte