Blutspuren sind nach Beschuss im Flüchtlingscamp Maram zu sehen. Im Norden Syriens sind mehrere Menschen bei Bombardierungen getötet worden. Dabei soll auch international geächtete Streumuniton eingesetzt worden sein. Foto: picture alliance/dpa/AP | Ghaith Alsayed

Der Krieg in Syrien ist noch lange nicht vorbei, das zeigen die jüngsten Luftangriffe der syrischen und russischen Armee auf die im Nordwesten gelegene Provinz Idlib. Syriens Präsident Baschar Al-Assad will dieses weitgehend von der islamistischen Gruppe HTS kontrollierte Territorium zurückgewinnen – mit massiver militärischer Gewalt und Unterstützung durch russische Bomber. Der Machthaber in Damaskus sucht die militärische »Lösung«, um die letzte, von oppositionellen Gruppen gehaltene Region zurückzuerobern.

Dass dabei die Zivilbevölkerung leidet, im konkreten Fall Binnenflüchtlinge, wird billigend in Kauf genommen oder ist sogar bewusste Taktik. Und dass bei diesen Angriffen systematisch das Kriegsvölkerrecht gebrochen wird durch den Einsatz geächteter Waffen – im konkreten Fall Streumunition, die in weitem Umfeld Menschen tötet und verletzt – kümmert auch nur noch Juristen. Im Schatten des Ukraine-Kriegs versucht Al-Assad, auf dem Schlachtfeld vollendete Tatsachen zu schaffen, um bei Verhandlungen für eine Nachkriegsordnung die Richtung vorgeben zu können. Das Töten in Syrien geht also weiter.