Mehr als jeder dritte Studierende ist von Armut bedroht. Foto: Foto: dpa/Uwe Anspach

Wer studieren will, braucht am besten eine wohlhabende Familie im Rücken und guten Kontakt zu dieser. Ansonsten ist die Chance sehr hoch, während des Studiums in Armut leben zu müssen. Im vergangenen Jahr waren über 76 Prozent der Studentinnen und Studenten, die nicht bei ihren Eltern wohnen, armutsgefährdet. Insgesamt waren 38 Prozent aller Studierenden von Armut bedroht; der Anteil ist mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Das war vor der Energiekrise, vor den enormen Preissteigerungen. Nun hat das Bundeskabinett eine Einmalzahlung von 200 Euro für Studierende und Fachschüler auf den Weg gebracht. Wann das Geld genau ausgezahlt wird, ist unklar. Klar hingegen ist, dass die Unterstützung viel zu spät kommt.

Dringend erforderlich ist zudem eine viel stärkere Anhebung der Bafög-Sätze. Statt der aktuellen Erhöhung von unter sechs Prozent müsste es zum Auffangen der Inflation mindestens zehn Prozent mehr geben. Sonst sind die Heizkostenzuschüsse für Bafög-Empfänger nur ein Tropfen auf das lodernde Feuer. Denn es gibt da noch das Problem des fehlenden bezahlbaren Wohnraums. Zehntausende Studierende stehen auf Wartelisten für Wohnheime, ohne Chance, jemals einen der raren Plätze ergattern zu können. Zwar hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) ein Förderprogramm für Wohnraum von Studierenden und Auszubildenden angekündigt. Aber wann das Programm startet, ist unklar. Sowieso wird es ewig dauern, bis dieses eine spürbare Besserung bringt. Bis dahin müssten die wirklichen Wohnkosten im Bafög übernommen werden und die Zahl der Berechtigten weiter als geplant ausgedehnt werden. Ansonsten wird die Armut unter Studierenden trotz Einmalzahlungen und Bafög-Reförmchen weiter steigen.