Jung, weltoffen, intellektuell – sagen die Einen. Andere verweisen auf einen elitären Charakter, die medienwirksame Selbstinszenierung und die Aktionen, die nur in den eigenen Kreisen und in der westlichen Öffentlichkeit Beachtung finden. Alle diese Beschreibungen treffen auf die 25 Jahre alte Sozialistin und Feministin Alla Gutnikowa zu und reichen dennoch nicht aus.

Schon mit 13 steht Gutnikowa erstmals als Schauspielerin und Model vor der Kamera. 2021 ist sie Tänzerin beim kontroversen Eurovision-Auftritt Manizhas, einer Migrantin aus Tadschikistan. Akademisch wählt Gutnikowa den elitären Weg, erst an der Diplomatenschmiede Moskauer Institut für Internationale Beziehungen, dann an der Higher School of Economics, die als etwas liberaler gilt. Dort wird die angehende Kulturwissenschaftlerin Teil der Redaktion des Studentenjournals »Doxa« und zunehmend vom Staat verfolgt, weil sie Minderjährige zur Teilnahme an nicht genehmigten Protestaktionen aufgerufen haben soll. Auf Hausdurchsuchungen folgen Hausarreste und auf diese Gerichtsverfahren. Im Dezember 2021 heiratet Gutnikowa im Hausarrest mit Fußfessel ihren Freund Daniil.

Beim Verfahren im April 2022 zitiert sie in ihrer achtminütigen Rede unter anderem Rabbi Nachman von Brazlaw, Mahmud Darwisch, Audre Lorde und John Donne. Das Gericht verurteilt sie zu zwei Jahren gemeinnütziger Arbeit. Das halbe Jahr, das Gutnikowa abarbeiten müsste, tritt sie nicht an, sondern flieht ins Ausland. Von dort erhebt sie schwere Vorwürfe gegen den Leiter eines Bildungszentrums. Der in Moskauer Hochschulkreisen angesehene Mann soll sie sexuell belästigt haben. Auch andere Betroffene melden sich. In der Opposition kostet Gutnikowa der Schritt einige Unterstützer. In Moskau hat die Justiz Gutnikowa nicht vergessen und wandelte ihre Strafe in reale Haft um. Ohne Konsequenzen für die junge Frau – sie ist weiterhin in Berlin.