Kürzlich haben die US-Amerikaner einen chinesischen Ballon abgeschossen. Ein Spionageballon soll es gewesen sein. Seitdem wurden weitere Flugobjekte vom Himmel über den USA geholt. Vorher waren die nie Thema. Was wollen und was sollen die eigentlich?

Gegenfrage: Kommen die alle aus derselben Quelle? Zumal die Objekte, die jüngst abgeschossen worden sind, viel tiefer flogen und auch ganz anders aussahen als dieser Ballon.

Von den Außerirdischen wohl kaum.

Das werden Ufologen vermutlich anders sehen. Die fragen sich bestimmt, ob man nicht versehentlich Außerirdische vom Himmel geholt hat. Interessant ist aber, dass solche Beobachtungen von Objekten, die man nicht richtig einordnen kann, in Konfliktzeiten massiv zunehmen. Frühere Häufungen von Ufo-Beobachtungen gab es meist, wenn sich im Kalten Krieg die Lage verschärfte.

So habe ich das noch gar nicht betrachtet.

Die Frage ist also, was davon eventuell nur irgendwelche geheime waffentechnischen Entwicklungen der eigenen Seite waren? Das bleibt natürlich eine offene Frage. Wie auch bei den jüngsten Abschüssen. Da hat man ja nirgendwo was Gescheites lesen können, was das nun wirklich war.

Warum werden diese Flugobjekte nicht eingefangen und untersucht?

So ein Ballon – womit willst du den einfangen? Der fliegt sehr langsam und teilweise sehr hoch, der chinesische in rund 18 Kilometern Höhe. Also in einem Bereich, wo fast nur noch Spionage- und Jagdflugzeuge fliegen. Und die fliegen viel zu schnell, um mal eben einen Ballon einzusammeln.

Warum kann in dieser Höhe ein Ballon noch fliegen?

Solange die Hülle nicht platzt, kein Problem. Wetterballons kommen auch noch bis 30 Kilometer hoch. Ein Nasa-Ballon kam sogar mal auf 49 Kilometer. Irgendwann allerdings platzen sie.

Das ist wie so eine Decke, da stoßen die dann dran?

Nein. Das ist der abnehmende Luftdruck. Der Ballon wird ja am Boden mit Helium gefüllt. Und wenn der aufsteigt, dann steht der dabei gegebene Innendruck gegen den immer mehr sinkenden Außendruck. Der Ballon dehnt sich deshalb immer mehr aus. Und das ist wie bei Luftballons, wenn du zu viel reinpustest, dann knallt es irgendwann. So ist das bei Wetterballons auch. Die fliegen so hoch, bis sie eben platzen. Und dann kommt der Instrumententeil am Fallschirm wieder runter.

Wenn es denn ein Wetterballon war, wie die Chinesen behaupten, was kann der dann messen?

Wetterballons können in den verschiedenen Höhenschichten a) die Temperatur exakt messen, b) die Luftfeuchtigkeit, c) die Windgeschwindigkeit. Dazu kommen dann eben noch solche Sachen wie die Messung von Spurengaskonzentrationen. Das berühmte Ozonloch ist durch solche Wetterballons in der Antarktis entdeckt worden.

Der Luftraum der USA geht bis auf 20 000 Meter?

Der geht noch höher, bis zu 60 Kilometer, steht in der Wikipedia. Erst ab 110 Kilometer ist unstrittig Weltraum.

Und ab da warten wir immer noch auf die kleinen grünen Männchen, oder? Wenn es überhaupt Männchen sind.

Tja, da können wir lange warten, fürchte ich. Das nächste Sonnensystem ist ein paar Lichtjahre entfernt. Ein pessimistischer Forscher meinte, wenn sich noch niemand gemeldet hat, kann das bedeuten, dass jede Zivilisation, die hinreichend hochentwickelt ist, sich selbst zerstört. Es gibt ja diesen blöden Witz: Treffen sich zwei Planeten. Der eine guckt: Du siehst aber mies aus. – Ja ja, ich habe Homo sapiens. – Sagt der andere: Ach, mach dir keenen Kopp, das geht vorbei.