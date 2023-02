In der Praxis von Hausärztin Antonia Stahl erhält ein Patient im April 2021 seine Corona-Impfung. Foto: dpa/Jens Kalaene

In den vergangenen 24 Stunden infizierten sich laborbestätigt 531 Brandenburger mit dem Coronavirus. In den Krankenhäusern des Bundeslandes werden aktuell 270 Corona-Patienten behandelt. 19 von ihnen liegen auf der Intensivstation und 13 müssen beatmet werden. Am Montag wurden 59 Impfungen verabreicht und am Dienstag wurde ein Todesfall aus dem Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet. Die Zahl der Coronatoten in Brandenburg seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 erhöhte sich damit auf 6473.

Es soll am Dienstag das letzte Mal gewesen sein, dass das Potsdamer Gesundheitsministerium einen Überblick über die Coronazahlen per Pressemitteilung verschickte. Ab Mittwoch, 1. März, soll dieser Service entfallen. Die wichtigsten Eckdaten können aber künftig weiterhin im Internet abgerufen werden. Am selben Tag läuft knapp drei Jahre nach den ersten Coronafällen in Brandenburg die Verordnung des Landes mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus. Damit entfallen die letzten von der Landesregierung verfügten Regeln und auch der Bund schreibt den Bürgern in dieser Frage fast nichts mehr vor. Einzig die Maskenpflicht in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen bleibt noch bis zum 7. April bestehen. Eine vom Bund vorgeschriebene Testpflicht für Besucher von Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Pflegeheimen gibt es ab 1. März nicht mehr. Die Einrichtungen könnten allerdings von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und auf Tests bestehen.

»Das Coronavirus wird uns zwar weiter erhalten bleiben, aber es hat seinen Schrecken verloren«, erklärt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). »Wir haben Impfstoffe, Medikamente und wirksame Verhaltensregeln, um mit dem Coronavirus fertig zu werden. Die meisten Corona-Infektionen verlaufen mittlerweile vergleichsweise milde und ohne schwere Komplikationen.« Die Gesundheitsministerin, die von Beruf Ärztin ist, bittet aber alle, vor allem im Umgang mit Risikopatienten weiter vorsichtig zu sein. »Ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen haben ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Gegenseitige Rücksichtnahme ist wichtig«, erinnert Nonnemacher. »Wer krank ist, bleibt zu Hause. Und es wird weiterhin empfohlen, den Impfschutz aktuell zu halten.«

Der erste Coronafall in Brandenburg war am 2. März 2020 offiziell bestätigt worden. Betroffen war ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Oberhavel. Er war aus dem Urlaub in Südtirol heimgekehrt. In Erinnerung sind die chaotischen Zustände geblieben, die in Brandenburg herrschten, als beginnend mit den letzten Tagen des Jahres 2020 die ersten hochbetagten Einwohner mit dem Impfstoff von Biontech immunisiert wurden. Unter der Nummer 116 117 war fast kein Durchkommen, um telefonisch einen Termin im Impfzentrum zu machen. Wegen Lieferschwierigkeiten des Pharmakonzerns wurden tausende bereits vereinbarte Termine wieder abgesagt. Diese unhaltbaren Zustände wurden der Ministerin auch persönlich angekreidet. In Berlin, das sonst nicht für eine funktionierende Verwaltung bekannt ist, lief die Impfkampagne dagegen gut organisiert und reibungslos. Es ging also auch anders.

»Es gab keine Blaupause dafür, wir man so eine Lage angeht. Wir haben schnell und entschlossen gehandelt und mit unseren Maßnahmen viele Menschen vor schweren Krankheitsverläufen geschützt und auch vielen Menschen das Leben gerettet«, ist Nonnemacher überzeugt.