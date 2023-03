Ein kleiner Reiseführer zum großen Europa? Es klingt verwegen. Das ist es auch. Der Reiseführer »Europa für Eigensinnige« ist ein Reiseführer, der Lust auf Europa machen will. Ein Reiseappetizer mit Reportagen von 22 Taz-Autor*innen, die sich vor Ort auskennen und das Reisen lieben. Ein Reiseführer, der nachhaltige Projekte, spannende Regionen und eine möglichst umweltfreundliche Anreise im Blick hat. Europa für Klimabewusste, Mobile, Abenteuerlustige, Genießer und Ausreißer. Ob bei der Weinernte in Frankreich, beim Tangofestival in Finnland, auf der Radtour 2000 Kilometer entlang des Danauradwegs oder auf europäischen Kulturrouten – Reisen ist immer eine sinnliche Erfahrung.

Tourismus spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung vieler europäischer Regionen, besonders der weniger entwickelten, wegen der erheblichen Ausstrahlungseffekte und des Beschäftigungspotenzials, gerade auch für junge Menschen. Ein nachhaltiger Tourismus in Europa könnte die Lösung sein, um den zerstörerischen Folgen, die der Massentourismus für die beliebten Ferienorte in Europa hat, entgegenzuwirken. Gleichzeitig könnte er lokale Traditionen stärken, die Umwelt schützen und die lokale Beschäftigung anregen. So lautete das Ziel EU-finanzierter Projekte zum nachhaltigen Tourismus. Das Angebot ist groß, es reicht von Wandern bis Wellness, von Paddeln bis Familienurlaub, von Quartierinitiativen bis Regionalentwicklung. Die vielen sehr engagierten Initiativen, die sich gerade zu einem europäischen Netzwerk zusammenschließen, betonen vor allem den sozialen Aspekt für die Menschen in der Region, die lokale Wertschöpfung und Zukunftsfähigkeit der Regionen durch Tourismus. Die Debatte über den Strukturwandel gibt es längst, auch im europäischen Parlament, und neue praktische Ansätze entwickeln sich. Das Buch beschreibt Initiativen vor Ort und neue Entwicklungsansätze.

Dazu gehört auch das Thema Mobilität: Mit dem Nachtzug nach Palermo, das E-Bike mit dabei, die Wiederbelebung von Bahnstrecken in den Regionen und deren Verzahnung mit dem Reiseverkehr. Für alle Reiseziele des Buches gibt es einen Infokasten, wie sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind.

Der Reiseführer, erschienen im Bebra-Verlag, beschreibt europäische Kulturrouten und Kulturstädte, Graswurzel-Initiativen vor Ort, regionale Eigenheiten und besonders schützenswerte Landschaften. Herausgekommen ist eine schöne bunte Mischung von Reisen in einem Europa der unbegrenzten Möglichkeiten und bewussten Alternativen.

Edith Kresta (Hrsg): Europa für Eigensinnige, Bebra-Verlag 2023, Paperback, 272 Seiten, ca. 60 Abbildungen, 24 €.