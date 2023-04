Der Rennsteiglauf bewegt Massen. Mittendrin seit 20 Jahren: ein nd-Team. Foto: PHILIPP REITER

»Endlich wieder ein Rennsteiglauf: und das zum 50. Jubiläum! Nach drei Jahren Abwesenheit, bedingt durch Corona-Sperre und eigene Krankheit, bin ich wieder fit für Lauf und nd-Team. Wünsche allen eine erfolgreiche und gesunde Zielankunft. Mit besten sportlichen Grüßen – Günter Pusch aus Calbe (Milde).«

So sachlich und von Herzen kommend liest man es öfter in den Zuschriften an uns. Aber auch witzig oder überraschend, mal auch ganz knapp, mal fast Familienstory. »Wenn alles termingemäß klappt, bin ich Anfang Mai zum ersten Mal Oma«, freut sich Silvia Bergner aus Schwerin, »und 2025 vielleicht schon mit Enkelchen im Tross beim Rennsteiglauf.« – »Hallo, hier Uwe Käthner aus Bernburg. Will wie immer mit nd-Team unterwegs sei. Starte übrigens schon zum 34. Mal.« – »Wir, die Hustigs aus Nuthetal OT Saarmund, also Ute und Michael sowie Kinder Heike und Heidi, sind wieder dabei. Wir nutzen den 50. GMRL gleich als Familienfeier, da Heike an diesem Tag Geburtstag hat. Sie kommt mit ihrer Familie extra aus Zürich, ihrem jetzigen Wohnort!« – »Starte zusammen mit meinem Freund zum ersten Mal. Haben vom nd-Team im Internet gelesen. Wenn alles klappt, sind wir, also Felix Messner und Sabrina Kaul aus Kassel, auch dabei.« – »GMRL und nd-Team sind für uns, Elke und Wolfgang Denecke aus Leipzig, längst Frühlingstradition. In die führen wir diesmal auch den Trainer unserer Reha-Sportgruppe ein: Bashar (40), Iraker, DHfK-Absolvent.«

Ehrenkapitän der nd-Mannschaft zu sein, hat sich erneut Gustav-Adolf »Täve« Schur bereit erklärt. Das wäre für ihn bereits das fünfte Mal. Täve, unlängst 92 Jahre alt geworden, war immer schon für Rekorde gut: zweifacher Straßen-Radweltmeister, als erster zweifacher Sieger der Internationalen Friedensfahrt, 1990 zum »DDR-Sportler aller Zeiten« gekürt und 1977 auch schon mal 75 Kilometer beim Rennsteiglauf unterwegs.

»Ich hab euch doch gesagt: Wenn ihr mich ruft, bin ich dabei«, versprach Täve uns jedes Mal, wenn wir ihn gerufen hatten. So auch jetzt wieder. Zudem gab es da mal eine Ankündigung der besonderen Art. Vor zwei Jahren hatte er unter Riesenapplaus im Zielgelände von Schmiedefeld versprochen: »Zum 50. bin ich wieder hier.« Das könnte also klappen, wenn … Momentan ist da noch etwas »Wenn«: Täve hat sich die Schulter lädiert, »doch euer Termin ist fest notiert«, versichert er. Drücken wir ihm und uns dafür also fest die Daumen!

Im Mai 2022, unmittelbar nach gefühlt endloser Corona-Zwangspause, waren auf Europas schönstem und härtestem Cross »nur« rund 11 000 Aktive gestartet. Die Anmeldezahlen für den diesjährigen 50. GMRL hatte dann Jürgen Lange, Präsident des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins, Ende 2022 zurückhaltend eine »schöne Momentaufnahme« genannt. Vor vier Wochen sprach er schon von »insgesamt sehr positivem Trend« mit letztlich um die »16 000 möglichen Teilnehmern«. Bei nunmehr bereits 17 500 Anmeldungen fühlt er sich »sehr glücklich«. Alle Aktiven, zu denen er übrigens auch immer gehört, sehen das bestimmt ebenso. Die schöne Momentaufnahme scheint Konturen eines echten Erfolgskurses anzunehmen.