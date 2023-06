Mit ihnen allen unter einem Himmel Bücherberge

Ihren letzten Podcast auf nd-aktuell widmet Irmtraud Gutschke einem weltberühmten Schriftsteller, mit dessen Werken sie schon seit ihrem Studium verbunden ist und den sie ich auch persönlich gut kannte: Tschingis Aitmatow. Und sie will auch Lust auf eine Reise nach Kirgistan machen, in diese beeindruckende Bergwelt, zu den Hirten ihren Tieren. Da bieten die »Tiergeschichten« Aitmatows mitreißende Lektüre, verfügte doch der Schriftsteller über die Gabe, Tiere von innen heraus, aus ihrer Eigensicht zu beschreiben. Das Pferd Gülsary, das Kamel Karanar, der Schneeleopard, das Sterben der Wale – mit ihnen allen leben wir unter einem Himmel, mit allen Geschöpfen der Erde. Kirgisische Überlieferung und Erfordernisse der Gegenwart stehen in einem Zusammenhang.

Tschingis Aitmatow: Tiergeschichten. Unionsverlag Zürich, 186 S., br., 13 €

Irmtraud Gutschke: Das Versprechen der Kraniche. Reisen in Aitmatows Welt. Mitteldeutscher Verlag, 197 S., br., 16 €.

Reise nach Kirgistan 6. -9. 2023. Anmeldungen über leserreisen@mazz.berlin