Kein Zuckerschlecken

Nicht nur für Ferreros Nutella stand Manuel Neuer vor der Kamera, auch für Coca Cola hat er schon geworben. Foto: imago/ Schüler

Manuel Neuer stemmt ein Nutella-Glas in die Luft. Es verwandelt sich in einen Pokal. »Hast du’s drauf?«, fragte Hersteller Ferrero 2010 in einem Clip für seine Nuss-Nougat-Creme mit dem DFB-Torhüter als Hauptfigur.

Von Pokalen ist die DFB-Elf heute weit entfernt und sogar Cem Özdemir (Grüne) sorgt sich um den deutschen Fußball. »Wer soll denn noch in der Nationalmannschaft spielen, wenn wir immer mehr dicke Kinder haben?«, fragt der Bundesernährungsminister und schlägt sogleich ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel vor, um Kinder vor schlechter Ernährung zu schützen. Er will dafür auch auf Sportler zugehen, um sie von einem Verzicht auf Werbung für ungesunde Produkte zu überzeugen.

Eine gute Idee, die besser fruchten könnte als alle bisherigen Trainingseinheiten von Hansi Flick. Zudem ist tatsächlich vorstellbar, dass mehr Kinder Brokkoli essen würden, wenn Vorbild Neuer das Gemüse anstelle von Nutella in die Luft recken würde. Ein Zuckerschlecken wird es allerdings nicht: Die Lebensmittelindustrie wehrt sich dagegen und auch Sponsoren wird der Vorschlag wohl kaum schmecken. Özdemir sollte das egal sein. Die Frage ist bloß: Hat er’s drauf, das durchzusetzen?