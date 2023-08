Ron DeSantis: Kulturkämpfer auf Abwegen

Jacksonville hat ihn satt: Ron DeSantis, Gouverneur von Florida Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Floridas Gouverneur Ron DeSantis ist am Sonntag auf einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des rassistischen Anschlags von Jacksonville ausgebuht worden – die Menschen vor Ort verstehen sehr wohl, dass seine permanente Hetze das gesellschaftliche Klima vergiftet. DeSantis konnte sich kaum um den Termin drücken – und doch hätte er wissen müssen, dass die afroamerikanische Gemeinschaft vor Ort sich von seinem Auftritt verhöhnt fühlen würde.

DeSantis setzte sich unter anderem dafür ein, revanchistische Geschichtsschreibung über die Sklaverei zum Unterrichtsstoff an Schulen zu machen. Selbst in den Südstaaten heißt dies nur der äußerste rechte Rand gut. Die USA sind in Wahrheit aber weder ein rechtes noch ein linkes, sondern ein größtenteils depolitisiertes Land – gesellschaftliche Vereinzelung und maximale Distanz zur Parteipolitik sind die Norm. Wahlen werden nach Bauchgefühl und wirtschaftlicher Lage entschieden. Hardliner wie DeSantis vergessen dies schnell. Der Hass und das ungezügelte Ressentiment der US-Rechten kann ihr auch zum Verhängnis werden – ein Aspekt der Hoffnung in einem traurigen und düsteren Moment für das Land.