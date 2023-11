Solidarität ist machbar

Foto: nd

Liebe Leser und Leserinnen,



es bedarf nicht viel, um zu helfen: Mit Summen von

50 bis 230 Euro kann Menschen in Namibia, Simbabwe und

Mosambik lebenswichtige Unterstützung zuteilwerden.

Zum Beispiel, um in Simbabwe kleinbäuerlichen Familien

Methoden zur Anpassung an den Klimawandel zu vermitteln.

Oder um in Namibia Lehrkräften eine Fortbildung für

Umweltbildung zu ermöglichen. Und in Mosambik geht es

darum, Bauern und Bäuerinnen trotz Wasserarmut dabei zu

unterstützen, nachhaltig ihre Ernten zu sichern.

Die Solidaritätskampagne »Teilen macht satt«, die

»nd« gemeinsam mit SODI, INKOTA und Weltfriedensdienst

durchführt, ermöglicht Menschen, eine lebenswerte

Zukunft selbst zu gestalten.

Wolfgang Hübner, Mitglied der Redaktionsleitung

Martin Ling, Nord-Süd-Redakteur