Mitlaufen gegen den Strom

Alles, was rechts ist: Die Rechten werden immer mehr, auch wenn manche beharrlich behaupten, sie seien gar nicht rechts, oder angestrengt versuchen, sich als etwas anderes auszugeben. Um einen Überblick zu behalten, wer und was sich mittlerweile alles in der rechten Ecke tummelt, analysiert der Satiriker Maik Martschinkowsky im nd-Feuilleton jeden zweiten Dienstag die wichtigsten rechten Strömungen.

Besorgte Bürger*innen sind auch bekannt als: »Mir reicht’s«-Bürger

»Mir reicht’s«-Bürger Motto: »Wir sind das Folg!«

»Wir sind das Folg!« Weltbild & Ziele: Die Besorgten Bürger*innen machen sich Sorgen, was aus der Welt wird. Vor allem aus ihrer Welt. Gestern noch waren sie die angesagte Stammbesetzung im Mittelfeld, das Volk, bei dem die Macht lag. Jetzt müssen sie plötzlich Angst um ihre Werte (materiell wie kulturell) haben, dürfen nix mehr sagen und werden zudem dauernd gegendert. Und wenn ihr Gefühl stimmt, wird auch bald ihr Auto konfisziert, Fleischessen wird unter Strafe gestellt, es kommen links-grüne Sturmtrupps zum Rausreißen der Ölheizungen, und sie werden gezwungen, Geflüchtete in ihrem Garten kampieren zu lassen. Das aber wollen sich die Besorgten Bürger*innen weder bieten noch gefallen lassen, und sie bestehen auf ihr Recht, dass es so bleibt, wie es mal war, als es noch nicht so war, wie es jetzt ist!

Die da oben, die da unten, die da drüben und diese zwangsgebührenfinanzierte Lügenpresse. Mögliche Gegenstrategie: Die Besorgten Bürger*innen machen sich zu Recht Sorgen. Nur sind diese Sorgen in den meisten Fällen etwas abgenutzt, verbogen oder anderweitig beschädigt und weisen dann in die falsche Richtung. Möglicherweise könnte aber ein neues Kalibrieren dieser Sorgen helfen, zumindest einige Besorgte Bürger*innen wieder vernünftig auszurichten und sogar für den Widerstand gegen Ungerechtigkeit, Armut und Ausbeutung flottzumachen.