Amnesty-Report: Israelisches Militär handelt in Gaza rechtswidrig

Palästinenser trauern in der Leichenhalle eines Krankenhauses um Angehörige, die bei der israelischen Bombardierung in Rafah im Süden des Gazastreifens getötet wurden. Foto: dpa/AP | Fatima Shbair

Laut einer neuen Untersuchung von Amnesty International hat das israelische Militär in mindestens vier Angriffen auf den Gazastreifen das humanitäre Völkerrecht missachtet. Laut Menschenrechtsorganisation sind alle vier wahrscheinlich direkte Angriffe auf Zivilist*innen und zivile Objekte. Sie fordert eine Untersuchung der Attacken als Kriegsverbrechen.

Bei der Recherche, die am Montag veröffentlicht wurde, hat Amnesty vier Angriffe des israelischen Militärs auf Rafah im Süden des Gazastreifens untersucht. Davon wurden drei im Dezember 2023 nach Ende der humanitären Feuerpause und einer im Januar 2024 verübt. Bei diesen Angriffen »im angeblich sichersten Gebiet des Gazastreifens«, so die Organisation, seien mindestens 95 Zilivist*innen getötet worden – fast die Hälfte von ihnen Kinder.

Keine Hinweise auf legitime Ziele

Bei allen Angriffen fand Amnesty nach eigenen Angaben keinen Hinweis darauf, dass die attackierten Wohngebäude als legitime militärische Ziele betrachtet werden könnten oder dass die Menschen in den Gebäuden militärische Ziele waren. »Selbst wenn die israelischen Streitkräfte die Absicht gehabt hätten, legitime militärische Ziele in der Umgebung anzugreifen, wäre bei diesen Angriffen versäumt worden, zwischen militärischen Zielen und zivilen Objekten zu unterschieden.« Daher handele es sich um wahlose Attacken und damit um Kriegsverbrechen, heißt es im Report weiter.

Teller und Rand – der Podcast zu internationaler Politik Stephanie Schoell Teller und Rand ist der nd.Podcast zu internationaler Politik. Andreas Krämer und Rob Wessel servieren jeden Monat aktuelle politische Ereignisse aus der ganzen Welt und tischen dabei auf, was sich abseits der medialen Aufmerksamkeit abspielt. Links, kritisch, antikolonialistisch.

Zudem deuteten die von Amnesty gesammelten Beweise darauf hin, dass das israelische Militär es versäumt habe, vor Beginn der Angriffe »eine wirksame oder überhaupt eine Warnung auszusprechen«. Drei der untersuchtem Angriffe seien nachts verübt worden. Dementsprechend sei davon auszugehen, dass sich die Zivilbevölkerung zu dem Zeitpunkt in ihren Häusern und Betten aufhielt.

»Ganze Familien wurden bei israelischen Angriffen ausgelöscht, obwohl sie in als sicher eingestuften Gebieten Zuflucht gesucht hatten und von den israelischen Behörden nicht vorgewarnt worden waren«, kommentiert Katja Müller-Fahlbusch, Expertin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International in Deutschland. Sie erkennt ein anhaltendes Muster, demnach die israelischen Streitkräfte immer wieder gegen das Völkerrecht verstoßen. »Diese Angriffe stehen im Widerspruch zu den Behauptungen der israelischen Behörden, dass ihre Streitkräfte erhöhte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren«, so Müller-Fahlbusch weiter.

Als Konzequenz fordert die Amnesty erneut einen sofortigen Waffenstillstand aller Konfliktparteien. Sie beruft sich dabei auf die Feststellung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 26. Januar, dass ein Risiko eines Völkermords bestehe. Ein Waffenstillstand sei der effektivste Weg, die vom IGH angeordneten vorläufigen Maßnahmen umzusetzen. Darüber hinaus fordert die Nichtregierungsorganisation alle Staaten dazu auf, ein umfassendes Waffenembargo »gegen Israel und bewaffnete palästinensische Gruppen« zu verhängen.

So untersuchte Amnesty die Fälle

Nach eigenen Angaben besuchte die Organisation die Schauplätze aller vier Angriffe, machte Fotos und Videos von den Zerstörungen und befragte insgesamt 18 Personen, darunter 14 Überlebende und vier Angehörige, die an den Rettungsmaßnahmen beteiligt waren. Gegenüber »nd« erklärte die Organisation, es keine eigenen Mitarbeiter von Amnesty International waren, die die betroffenen befragt haben sondern Externe, die im Gazastreifen ansässig sind.

Das hauseigene Crisis Evidence Lab analysierte zudem Satellitenbilder, Fotos und Videos, »um die Angriffe und die daraus resultierenden Zerstörungen zu lokalisieren und zu verifizieren«. Amnesty überprüfte zusätzlich das Kriegstagebuch, das auf der offiziellen Seite des israelischen Militärs veröffentlicht wurde, und fand keinen Hinweis auf einen der vier Angriffe. Auf Fragen zu den Militäroperationen an die israelischen Behörden erhielt Amnesty laut Report keine Antworten.

Außenministerin Annalena Baerbock

Rafah ist ein kleines Gebiet im Süden des Gazastreifens, wo seit Beginn der israelischen Vergeltungsschläge nach der Hamas-Attacke am 7. Oktober über eine Millionen Palästinenser leben, die vor den Kämpfen im nördlichen Teil Gazas geflüchtet sind. Sollten die israelischen Streitkräfte, wie von Benjamin Netanjahu angekündigt, eine Bodenoperation in Rafah starten, hätte dies »katastrophale Folgen für die Vertriebenen, die nirgendwohin fliehen können, und für das gesamte Hilfssystem, das bereits jetzt an seine Grenzen stößt«, erklärt Amnesty.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte die israelische Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder ermahnt, die Bodenoffensive nicht auf Rafah auszuweiten. Vergangenen Samstag schrieb sie auf X: »Die Not in Rafah ist schon jetzt unfassbar. 1,3 Mio. Menschen suchen dort auf engsten Raum Schutz vor den Kämpfen.« Eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah wäre laut Baerbock eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. »Die Menschen in Gaza können sich nicht in Luft auflösen.«

Gegenüber Journalist*innen der Bundespressekonferenz betonen Kanzleramt und Auswärtiges Amt immer wieder, man übe durch Gespräche Druck auf die israelische Regierung aus, die palästinensiche Bevölkerung besser zu schützen. Außerdem sende man weiter Hilfsgüter nach Gaza. Ein Stopp der Waffenlieferungen nach Israel erwägt die Ampelregierung nach eigenen Angaben bisher nicht. Der Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte vergangene Woche erneut, Deutschland weiche nicht von der Seite Israels.