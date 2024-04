IDF-Attacke auf ausländische Hilfskräfte sorgt für große Empörung

Bei einem Angriff des israelischen Militärs auf ein Fahrzeug der Hilfsorganisation World Central Kitchen wurden sieben Mitarbeitende getötet. Foto: dpa/APA Images via ZUMA Press Wire | Omar Ashtawy

Der Tod der sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen ist furchtbar. Er ist aber – anscheinend muss daran erinnert werden – ganz genauso furchtbar wie jeder einzelne Tod der Zehntausenden Palästinenser, die das israelische Militär inzwischen schon auf dem Gewissen hat.

Die internationale Empörung über den Vorfall ist so groß, dass sich Benjamin Netanjahu sogar dazu gedrängt sah, öffentlich Verantwortung für die IDF-Attacke einzuräumen: Man werde alles tun, damit Angriffe auf »unschuldige Menschen« in Gaza nicht mehr vorkommen. Es ist kaum mehr nötig auszubuchstabieren, wie grotesk die Aussage ist: Die IDF hat Tausende unschuldige Palästinenser getötet und wird es weiterhin tun.

Ja, dass getötete weiße Menschen in Konflikten für mehr Aufruhr sorgen als nicht-weiße, ist nichts Neues. Aber es offenbart jetzt noch einmal, warum die Unterstützer Israels das Massentöten in Gaza so lange hinnahmen und es immer noch tun: Alle Leben sind gleich viel wert. Aber manche Leben sind offenbar noch gleicher als andere.