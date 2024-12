Mit den Ringen im Kopf durch die Wand

DOSB-Präsident Thomas Weikert (r.) setzt für die deutsche Olympia-Bewerbung zukünftig auf die Hilfe von Hessens ehemaligem CDU-Ministerpräsidenten Volker Bouffier (l.). Foto: dpa/Thomas Frey

Manchmal ist Angriff die beste Verteidigung. Diesen Evergreen der universell anwendbaren Sportphrasen dürften die Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) im Kopf gehabt haben, als sie sich am Samstag für den nächsten Schritt hin zu einer deutschen Olympiabewerbung entschieden haben. Ohne Gegenstimmen sprachen sich die DOSB-Mitglieder bei ihrer Versammlung in Saarbrücken dafür aus, in einen sogenannten »Continous Dialogue« mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu treten und damit offiziell das Interesse für die Ausrichtung der Sommerspiele zu bekunden.

Da ist aber auch bisher alles, was die Abteilung Attacke des DOSB hervorgebracht hat. Denn weder ist klar, für wann sich Deutschland um Olympia bewerben will (wahrscheinlich läuft es auf 2040 oder 2044 hinaus), noch steht fest, wo die Spiele stattfinden können (Berlin, Leipzig, Hamburg, München und NRW bleiben im Rennen) und wer das alles bezahlen soll. Ob die neue Bundesregierung nach den Neuwahlen im Februar weiterhin sieben Millionen Euro pro Jahr investieren will, um die Wann-, Wo- und Wer-Fragen zu klären, ist offen.

Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass Noch-IOC-Präsident Thomas Bach sowieso erst dann mit Deutschland über Olympia reden will, wenn die Einreisebestimmungen für Athlet*innen aus Russland und Belarus geklärt – also ermöglicht – wurden. Und dann wäre da ja auch noch der Dauerstreit in der DOSB-Spitze, der zuletzt das Aus für Vorstandschef Thorsten Burmester bedeutete und auch Präsident Thomas Weikert weiter wackeln lässt. Immerhin konnte der Sportbund jetzt Ex-CDU-Größe Volker Bouffier als »Vorstand mit besonderen Aufgaben« gewinnen. Der DOSB ist sich anscheinend schon sicher, wer die Wahl im Februar gewinnt. Und als ehemaliger hessischer Ministerpräsident kennt sich Bouffier sicher hervorragend damit aus, wie man mit einer fixen Idee im Kopf durch eine Wand von Problemen kommt.