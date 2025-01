160.000 Mal danke!

Rouzbeh Taheri, Verlagsleiter und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der »nd.Genossenschaft«. Foto: dpa | Bernd von Jutrczenka

Liebe Leserinnen und Leser,

die Spendenkampagne »nd bleibt« ist abgeschlossen. Mit der Meldung »Ab heute schreiben wir wieder rote Texte statt rote Zahlen« haben wir am 21. Dezember 2024 das offizielle Ende der Kampagne vermeldet. Danach sind weitere Spenden eingegangen und mit nun insgesamt über 160.000 Euro haben wir unser Spendenziel sogar übertroffen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die Beträge von drei bis 3000 Euro gespendet haben. Nur durch Ihre Hilfe können wir unsere Arbeit im neuen Jahr fortsetzen.

Wir haben das Jahr 2024 mit einem Finanzplan begonnen, in dem ein Defizit von über 220.000 Euro eingeplant war. Im Laufe des Jahres sind weitere ungeplante Ausgaben dazugekommen. Obwohl wir unsere Ausgaben in vielen Bereichen gesenkt haben, mussten wir in anderen Bereichen weitere Preissteigerungen in Kauf nehmen. Gerade im Bereich der Zustellung der gedruckten Zeitung ist die Situation sehr angespannt. Wir bekommen praktisch täglich die Meldung, dass in einzelnen Orten die Zustellung nicht funktioniert – mal ist der Grund Personalmangel, mal sind es unterbrochene und neu aufgesetzte Logistikketten. Und oft ist der Grund nicht herauszufinden.

Umstellungen, die uns früher Monate oder sogar ein Jahr im Voraus angekündigt wurden, werden jetzt nur einige Wochen oder gar Tage vorher gemeldet, worauf wir sehr schnell reagieren müssen. Wir haben es dabei im Jahr 2024 geschafft, innerhalb von nur vier Monaten eine neue App zu entwickeln und die Montagsausgabe auf eine rein digitale Version umzustellen. Damit waren wir die Pioniere in diesem Bereich. Im Jahr 2025 sind uns einige Regionalzeitungen, so zum Beispiel das »Freie Wort« aus Thüringen, auf diesem Weg gefolgt. Die »Taz« hat die Einstellung der gedruckten Ausgaben von Montag bis Freitag für Oktober 2025 angekündigt.

In diesem Umfeld hält jedes neue Jahr für uns auch neue Herausforderungen bereit. Diesen Herausforderungen stellen wir uns in der Redaktion und im Verlag gerne, da wir von der Notwendigkeit einer sozialistischen Tageszeitung überzeugt sind. Nicht nur, aber gerade in diesen Zeiten.

Und hier noch eine Bitte von unserem Aboservice: Eine Umstellung der Rechnungszahlung auf Lastschrifteinzug oder von monatlicher Zahlung auf jährliche, halbjährliche oder Quartalszahlung würde die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen erleichtern. Und etwas Rabatt gibt es auch noch obendrauf. Die Umstellung kann durch eine kurze Mail oder einen Anruf beim Aboservice in die Wege geleitet werden: 030/2978 1800.