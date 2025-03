Das Parlament der Frauen (#12)

Frauen und Gleichstellung in der EU Illustration: Stephanie Schoell

Im Europäischen Parlament war die Frage der Gleichstellung sehr früh ein wichtiges politisches Thema. Über die ersten Generationen von Frauen, die dies mit durchgesetzt haben, wird allerdings selten gesprochen. In dieser Folge sprechen Judith Ecker und Sylvia-Yvonne Kaufmann über die »Mütter Europas«.

Ecker arbeitet seit 1994 für das Europäische Parlament, seit 2018 im Bereich Weiterbildung. Sie hat in den letzten Jahren Nach­forschungen betrieben über die frühen weiblichen Abgeordneten und deren Einfluss auf die europäische Integration und die Gesellschaft in ihren Ländern.

Kaufmann zog erstmals 1991 als Beobachterin ins Europäische Parlament ein. Es folgten mehrere Legis­la­tur­perioden, zeitweilig bekleidete sie die Funktion einer Vize­präsi­den­tin des EU-Parlaments. Für ihr europa­politisches Engagement wurde ihr das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen; zudem erhielt sie den Preis Frauen Europas 2022.

