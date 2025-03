Einschüchterung durch Berufsverbote. Mit Benjamin Ruß

Einschüchterung durch Berufsverbote Illustration: Stephanie Schoell

Benjamin Ruß ist Aktivist und Geoinformatiker. 2022 wollte er eine Stelle an der TU München antreten, doch dann äußerte der Bayerische Verfassungsschutz Zweifel an seiner Verfassungstreue und verhinderte die Einstellung. Heute hat er ein de facto Berufsverbot, das verhindert, dass er im öffentlichen Dienst angestellt werden kann.

So wie ihm geht es seit einigen Jahren immer mehr jungen Linken. Im Gespräch mit Olivier David erklärt Ruß, warum er Berufsverbote als Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sieht, in der es auch zunehmend zu Fällen von Union Busting kommt und warnt davor, diese Repressionen getrennt voneinander zu betrachten. Er stellt nicht zuletzt die Frage nach der Legitimität dieses staatlichen Mittels, das eigentlich zum erklärten Ziel hat, extremistische Elemente aus Uni, Schulen und öffentlichem Dienst herauszuhalten, was historisch betrachtet allerdings gar nicht funktioniert hat.

Im Gespräch werden zahlreiche weitere Betroffene genannt. Darunter:

der hessische Pädagoge Luca. Ihm wurde vorgeworfen, während einer Demo einen Polizisten angegriffen zu haben. www.nd-aktuell.de/artikel/1176849.referendariat-lehrer-in-hessen-kaempft-gegen-berufsverbot.html

Die Sozialarbeiterin Inés. Wurde sie gefeuert, weil sie Gewerkschafterin ist? www.youtube.com/watch?v=UOQZ8ZCuBJ0&ab_channel=nd.aktuell

Gabriel Bruckdorfer, dem von der Uni Augsburg die Verlängerung seines Arbeitsvertrages verweigert wurde: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1188741.gabriel-bruckdorfer-uni-augsburg-kuendigt-linke-mitglied-zweifel-an-verfassungstreue.html

Lisa Poettinger. Der Klimaaktivistin wurde vom Bayerischen Kultusministerium verboten, ihr Lehramts­referendariat zu beginnen: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1188969.bayern-berufsverbot-fuer-lisa-poettinger-skandaloese-entscheidung.html

Mehr zum Berufsverbot von Benjamin Ruß lest ihr hier: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1184159.berufsverbot-benjamin-russ-antikapitalismus-als-ausschlusskriterium.html

Der Podcast Klassentreffen läuft in Zusammenarbeit mit der linken Tageszeitung »nd«. Wenn ihr Olivier David darüber hinaus unterstützen möchtet, freut er sich über eine Spende via Paypal: https://tr.ee/8teMo2RQYK