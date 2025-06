Kunst und Literatur als Waffe meiner Klasse. Mit Mesut Bayraktar

Illustration: Stephanie Schoell

Wir sollten uns nicht für dumm verkaufen lassen und den Bürgerlichen glauben, wir hätten keinen Kunstgeschmack oder würden nicht verstehen, was in Theater und Literatur passiert – »dem müssen wir vehement widersprechen«, betont der Schriftsteller Mesut Bayraktar im Gespräch mit Podcast-Host Olivier David. In Bayraktars Schreiben geht es um Fragen nach Gerechtigkeit, Unterdrückung und Würde, immer wieder findet die »Ästhethik des Widerstands« von Peter Weiss Eingang in seine Essays über die politischen Dimensionen von Literatur. Vor 50 Jahren erschien Weiss' erster Band zum ersten Mal – Anlass genug, um genauer über dessen Arbeit zu sprechen und über Literatur als Hilfsmittel im Kampf um ein gerechteres Leben.

